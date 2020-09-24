В поисках таинственного яда. Секретные документы ФБР

Правительство США хочет задержать обнародование более чем тысячи страниц документов, связанных с предполагаемым отравлением российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Борьба за предоставление ему этих документов продолжается уже несколько лет: в нее оказались вовлечены высокопоставленные чиновники Белого дома, американской разведки и Конгресса.

Сотни страниц других документов ФБР и Министерства юстиции США, которые были эксклюзивно получены Радио Свобода, проливают свет на то, как в США велось расследование двух инцидентов, которые,, как убежден сам Кара-Мурза, были преднамеренными попытками российских спецслужб отравить его.

Эти материалы, в частности, подтверждают, что ФБР занималось поиском свидетельств того, что Кара-Мурза действительно был отравлен. Для этого была привлечена крупнейшая в США лаборатория, специализирующаяся на оружии массового поражения. Кроме того, документы указывают, что к расследованию мог иметь непосредственное отношение директор ФБР Кристофер Рэй.

В то же время, в имеющихся в распоряжении Радио Свобода документах нет твердых доказательств отравления Кара-Мурзы. Политик предполагает, что они могут содержаться в тех документах, передачу которых американские власти пытаются отложить.

Первая часть документов была передана Кара-Мурзе на прошлой неделе. Этого удалось добиться в результате иска, поданного оппозиционером в федеральный суд США. В иске Кара-Мурза заявил о своем праве знать, что именно американские силовые ведомства выяснили о причинах его неожиданных болезней в 2015 и 2017 годах, а также о том, какова была их ответная реакция.

Раскрытие этих документов происходит на фоне растущей в мировом сообществе тревоги по поводу возможного применения российскими спецслужбами ядов и боевых отравляющих веществ в качестве орудия покушения на политических оппонентов и перебежчиков. Новым поводом для такой тревоги стало отравление Алексея Навального, который, согласно заявлению властей ФРГ, был отравлен веществом, входящим в семейство “Новичков”, нервно-паралитических токсинов, которые разрабатывались в СССР в качестве химического оружия.

После передачи первой части документов - в общей сложности примерно 400 страниц - в Министерстве юстиции США заявили, что обнаружили еще порядка 1100 страниц документов, имеющих отношение к делу Кара-Мурзы, в том числе, содержащих “лабораторные результаты и анализы крови”. При этом ведомство заявило, что не сможет передать их российскому оппозиционеру в срок до 15 октября, установленный решением суда.

Адвокат Кара-Мурзы Стивен Рейдмэйкер сказал Радио Свобода, что планирует оспорить задержку передачи 1100 страниц документов в суде.

“Сложно понять, как результаты анализов Владимира могли затеряться среди других документов, учитывая имеющиеся в уже переданных нам документах указания на то, что к делу имел отношение лично директор ФБР Рэй”, - сказал Рейдмэйкер.

Министерство юстиции не предоставило Радио Свобода оперативного комментария по поводу статуса вопроса о передаче документов.

“Хватит нас раздражать”

КГБ СССР использовало яды для покушений на диссидентов и перебежчиков, но о том что эта практика возможно продолжается и сейчас заговорили в 2006 году, когда бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко умер в британском госпитале после отравления радиоактивным полонием-210.

В марте 2018 года бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь оказались на грани смерти после отравления в Солсбери неизвестным веществом, которое, как удалось установить позже, было нервно-паралитическим ядом семейства “Новичок”. Британские власти обвинили в покушении российскую военную разведку, несколько российских дипломатов были высланы из западных стран.

Британские расследователи на месте отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери

Россия, как и до этого в аналогичных ситуациях, официально отрицала, что имеет отношение к покушению на Скрипалей.

Владимир Кара-Мурза уверен, что два произошедших с ним инцидента, которые он считает отравлениями - месть за его политическую активность, в частности, за лоббирование Акта Магнитского. Этот американский закон 2012 года ввел персональные санкции против россиян, которых в Вашингтоне считают замешанными в нарушении прав человека. Закон привел Кремль в ярость.

Кто такой Владимир Кара-Мурза? Владимир Кара-Мурза - ветеран российской либеральной оппозиции, он участвует в оппозиционных партиях и движениях с момента прихода к власти Владимира Путина. Сын известного журналиста Владимира Кара-Мурзы (он скончался в прошлом году), Владимир Кара-Мурза младший несколько лет проработал телевизионным корреспондентом в Вашингтоне, после чего присоединился к политическим проектам Михаила Ходорковского. Кара-Мурза был другом и соратником Бориса Немцова. У Владимира Кара-Мурзы два гражданства, британское и российское. Его жена и дети живут неподалеку от Вашингтона, сам политик проводит время между Россией и США. Кара-Мурза обладает знакомствами среди членов американского Конгресса и чиновников стран ЕС, что позволяет ему лоббировать законодательные инициативы, направленные против окружения Владимира Путина.

В январе 2018 года, меньше чем за два месяца до отравления Скрипалей, в Вашингтоне состоялась необычная встреча. Главы трех основных российских разведывательных ведомств встречались со своими американскими коллегами, в том числе, с возглавлявшим в то время ЦРУ Майком Помпео.

Эксперты по американской разведке называли такую встречу крайне необычной и даже беспрецедентной.

По словам бывшего чиновника из Белого дома, эти встречи были организованы с целью притормозить стремительное ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой, начавшееся еще при при президенте Бараке Обаме и значительно ускорившееся на фоне вмешательства России в выигранные Дональдом Трампом президентские выборы 2016 года.

По словам двух бывших чиновников, загадочные болезни Владимира Кара-Мурзы были расценены достаточно важными для российско-американских отношений, чтобы включить этот вопрос в повестку этих встреч.

Среди документов, оказавшихся в распоряжении Радио Свобода, есть одно электронное письмо, согласно которому, некий человек, приехавший в Вашингтон, пытался договориться о встрече с директором ФБР Кристофером Рэем 25 или 26 января 2018 года - на той же неделе главы российских разведывательных ведомств посетили столицу США.

Имя этого человека в документе отредактировано, но сохранилась тема письма - “Статус дела Кара-Мурзы”. Имело ли это письмо отношение к визиту россиян в Вашингтон, неизвестно.

Как сообщил Радио Свобода один из бывших сотрудников Белого дома, подробная стенограмма встреч Помпео с российскими силовиками не велась, а их протоколы не были разосланы официальным лицам.

Сам Помпео подвергся за организацию этой встречи критике со стороны демократов в Конгрессе, но настаивал в тот момент, что она была полезна.

Госсекретарь США Майк Помпео, бывший директором ЦРУ с января 2017 по апрель 2018 года

По словам бывшего чиновника Белого дома, американская сторона подняла вопрос о деле Кара-Мурзы и еще нескольких подобных случаях, чтобы заставить Россию отказаться от провокационных действий.

“Послание было таким: если вы настроены серьезно, хватит нас раздражать, охладите пыл и проявите сдержанность”, - рассказал Радио Свобода бывший американский чиновник на условиях анонимности.

Но уже через два месяца Сергей Скрипаль был отравлен “Новичком” и едва не погиб.

“Очевидно, они не приняли наше послание всерьез”, - сказал собеседник Радио Свобода.

“Все были в ярости, это полностью обесценило январскую встречу, - говорит собеседник Радио Свобода, - Многие сделали вывод, что русские и дальше будут продолжать действовать в том же духе, а международная реакция им безразлична”

Министерство юстиции США не ответило на вопрос Радио Свобода, встречался ли Рэй с приехавшими в Вашингтон российскими силовиками и обсуждал ли он с ними дело Кара-Мурзы.

Государственный департамент США предложил Радио Свобода направлять вопросы о встречах Помпео с россиянами в ЦРУ, где на запрос й о прошедшей в январе 2018 года встрече и о том, обсуждалось ли на ней дело Кара-Мурзы, не ответили.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента рассказал Радио Свобода, что сотрудники этого ведомства не участвовали во встрече в январе 2018 года, но вопросы по делу Кара-Мурзы “неоднократно и на многих уровнях” поднимал российский МИД и посольство России в Вашингтоне.

Российское посольство в Вашингтоне не ответило на запрос Радио Свобода.

Иск Кара-Мурзы Спустя шесть месяцев после подачи официального запроса в рамках Акта о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA), Владимир Кара-Мурза в феврале 2020 года подал в суд на Министерство юстиции США. В своем иске он требовал предоставить ему все имеющиеся у ФБР документы, касающиеся его дела. Кара-Мурза настаивал, что министерство нарушает закон, отказываясь передавать ему эти документы. 10 августа Министерство юстиции сообщило суду, что в общей сложности по делу Кара-Мурзы удалось найти около 400 страниц документов. Предполагалось, что первая их часть будет передана 15 сентября, а остальные Кара-Мурза получит месяц спустя, 15 октября. На прошлой неделе, вскоре после того, как большая часть из 400 страниц документов была передана, Министерство юстиции заявило адвокатам Кара-Мурзы, что сотрудники ФБР обнаружили еще 1100 страниц документов, имеющих отношение к делу. Ведомство сообщило, что вряд ли успеет передать эти документы в ранее установленный срок до 15 октября и будет просить суд перенести дедлайн на 15 ноября. Адвокат Кара-Мурзы заявил РС, что планирует добиваться, чтобы такая отсрочка предоставлена не была.

Неокончательные выводы

Документы, предоставленные Министерством юстиции Владимиру Кара-Мурзе и имеющиеся в распоряжении Радио Свобода, не содержат окончательных выводов об обоих случаях предполагаемых им отравлений.

Кара-Мурза, ближайший соратник оппозиционного политика Бориса Немцова, дважды за два года работы в России серьезно заболевал и был госпитализирован в реанимацию. Первый раз это произошло спустя три месяца после того, как Немцов был застрелен недалеко от Кремля 27 февраля 2015 года.

ФБР начало всеобъемлющее расследование предполагаемого отравления через неделю после того, как 26 мая 2015 года Кара-Мурза внезапно и тяжело заболел после рабочего совещания в Москве. Через несколько недель человек, имя которого ФБР не раскрывает, предоставил этому ведомству несколько образцов биологических материалов, которые, как утверждалось, были взяты у Кара-Мурзы, в том числе испачканную футболку, нижнее белье, срезанные волосы и кусочки ногтей, а также пробирку с веществом, «которое оказалось кровью», - следует из документов американской спецслужбы.

Эти образцы были отправлены в лабораторию ФБР в Куантико, штат Виргиния «для токсикологического исследования с целью попытаться определить, был ли Владимир Кара-Мурза отравлен», - говорится в содержащейся среди раскрытых документов электронной служебной записке, датированной 25 июня 2015 года. В записке отмечается, что объем предоставленных ведомству образцов является «минимальным», что затрудняет их анализ и ограничивает его возможные результаты.

Однако, первая часть документов, раскрытых ФБР в рамках иска Кара-Мурзы, не включает в себя каких-либо результатов анализов из лаборатории в Куантико, сделанных после первого предполагаемого отравления в 2015 году.

Как говорит супруга Владимира Кара-Мурзы, сначала лечившие его врачи предполагали, что болезнь может быть связана с Циталопрамом, антидепрессантом, который он принимал в то время. Тем не менее, в официальной медицинской выписке, перевод которой на английский язык есть в раскрытых ФБР документах, говорится, что основным диагнозом была «двусторонняя внебольничная пневмония» и «токсическое воздействие неустановленного вещества». Супруга Кара-Мурзы уточняет, что пневмония развилась у ее мужа уже в больнице и ее лечили антибиотиками.

Когда Владимир Кара-Мурза почти два года спустя вновь был доставлен в больницу с полиорганной недостаточностью, его официальный клинический диагноз перекликался с предыдущим: «токсическое действие неуточненного вещества».

На этот раз супруга Владимира Кара-Мурзы была уже знала, что делать. Она немедленно собрала образцы мочи и крови своего мужа, чтобы впоследствии подвернуть их независимому анализу. Вместе с фрагментами волос и тканей они были вывезены из России и отправлены в зарубежные лаборатории. Как говорится в раскрытых документах ФБР, агенты ведомства встретили Евгению Кара-Мурзу «сразу после ее приезда в США» и «взяли на хранение привезенные ей образцы». Евгения и ФБР координировали действия по получению образцов «с упором на образцы, взятые сразу после появления первых симптомов».

Перенеся состояние, которое его московский врач описал как «шестидневную полиорганную недостаточность», Владимир Кара-Мурза менее чем за три недели с момента госпитализации восстановился в достаточной степени для того, чтобы вернуться в Виргинию, где живут его жена и дети.

Лаборатория ФБР в Куантико, штат Виргиния

ФБР, как и двумя годами ранее, послало образцы крови и мочи Кара-Мурзы в лабораторию в Куантико. В соответствии с частично раскрытыми документами спецслужбы, единственной подозрительной находкой стал повышенный уровень бария в одном из анализов мочи. Образец крови был отправлен для подтверждения этой находки еще в одну стороннюю лабораторию, но результаты анализа «не выявили каких-либо токсикологически значимых результатов».

Агент ФБР, занимавшийся делом Владимира Кара-Мурзы, сообщил ему об этих результатах в начале января 2018 года и отметил в документах, что оппозиционер «выразил разочарование ими, но изъявил желание разрешить ведомству отправить образцы для исследования еще в одно учреждение, Ливерморскую национальную лабораторию».

Выдержка из медицинского заключения о состоянии здоровья Владимира Кара-Мурзы, сделанная врачом московской больницы после того, как он тяжело заболел в феврале 2017 года. В диагнозе указано «токсическое действие неуточненного вещества»

Ливерморская национальная лаборатория расположена в Калифорнии и является одной из четырех в США, сертифицированных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) «для анализа биологических материалов» Как рассказал Радио Свобода сам Кара-Мурза, агент ФБР заверил его, что образцы будут туда отправлены.

Комментарий эксперта по химическому оружию Радио Свобода показало полученные от ФБР документы, в том числе, медицинские данные и результаты лабораторных анализов Владимира Кара-Мурзы Марку-Михаэлю Блуму, эксперту по химическому оружию, бывшему сотруднику ОЗХО, который участвовал в расследовании отравления Скрипалей. По мнению Блума документы свидетельствуют о том, что российские врачи действительно старались выяснить причину внезапной болезни Владимира Кара-Мурзы, но использовали слишком “консервативный подход”, который не позволил бы установить отравление ингибиторами холинэстеразы, если оно имело место. Аналогично специалист оценил и проведенные в американской лаборатории исследования биологических образцов Кара-Мурзы. Блум отметил, что в наборе симптомов, с которыми Кара-Мурза поступил в больницу, нет некоторых крайне типичных при отравлении органофосфатами, например, миоза (сужения зрачков). Впрочем, эксперт заметил, что боевые отравляющие вещества 4-го поколения, к которым относится “Новичок”, могут вызывать симптомы, отличные от тех, которые наблюдаются при отравлении другими нервно-паралитическими ядами. Если бы врачи заметили характерные для отравления фосфорорганикой симптомы, они могли бы провести тест на активность холинэстеразы, который позволил бы однозначно подтвердить или опровергнуть отравление такого типа, и тогда образцы Кара-Мурзы можно было бы направить в лабораторию именно для выявления конкретного отравляющего вещества. “Проблема в том, что отравления такого типа достаточно редки и даже опытный врач может спутать их с другим отравлением. Например, Скрипалей в первые минуты начали лечить от передозировки наркотиками”, - заметил Блум. “Версия об отравлении Кара-Мурзы нервно-паралитическим ядом кажется мне на основе этих документов маловероятной. В то же время, категорически исключать ее нельзя”, - написал Блум Радио Свобода. Блум также объяснил, что те лаборатории, данные исследований которых попали в первую часть переданных документов, даже теоретически не смогли бы установить конкретный ингибитор холинэстеразы в образцах Кара-Мурзы, если бы оказалось, что он был отравлен ядом такого типа. По словам Блума, в США есть лишь 4 лаборатории, способные провести такой анализ, одна из них - Ливерморская национальная лаборатория, куда также предполагалось направить взятые у Кара-Мурзы биообразцы. Блум подчеркнул, что если образцы крови или плазмы, взятые у Кара-Мурзы на позднее чем через две недели после предполагаемого отравления, сохранились, их все еще можно изучить на наличие ингибиторов холинэстеразы, направив в одну из аккредитованных при ОЗХО лабораторий.

Несмотря на это, 241 страница документов, раскрытых ФБР по требованию Владимира Кара-Мурзы, не содержит какого-либо еще упоминания Ливерморской национальной лаборатории. Как сказал Радио Свобода ее пресс-секретарь Стив Уэмплер, практически все результаты анализов, делающихся здесь по заказу сторонних организаций, впоследствии становятся собственностью заказчиков. «Это правило остается в силе и для всех результатов работы, которую мы могли делать в рамках дела упомянутого вами российского оппозиционного активиста», - сказал Уэмплер.

«Причина, по которой я хотел получить результаты этих анализов – это желание прорваться через череду правдоподобных оправданий, за которыми Кремль скрывается каждый раз, когда происходит что-то подобное», - говорит Владимир Кара-Мурза. «Каждый раз, когда жертвой отравления становится политический оппонент, независимый журналист или антикоррупционный активист, перебежчик, или кто угодно еще, российские власти начинают выдвигать альтернативные версии случившегося».

Среди раскрытых ФБР документов есть служебная записка, в которой агент ФБР описывает свою встречу с Владимиром Кара-Мурзой 9 марта 2017 года. Он пишет, что Кара-Мурза понимал неокончательный характер результатов лабораторных анализов, но надеялся, что ФБР предоставит ему письменный комментарий по его делу, из которого бы следовало, что оно рассматривалось именно как дело о преднамеренном отравлении.

Кроме того, в записке говорится, что Кара-Мурза, поддержанный американскими законодателями в своей попытке получить доступ к документам ФБР, дал понять, что будет ради достижения этой цели использовать свои связи для дальнейшего давления на ведомство.

Владимир Кара-Мурза говорит: «Моей главной целью было получить результаты лабораторных анализов, а если ФБР решило засекретить конкретное вещество, я просил их раскрыть мне причину моего отравления хотя бы в общих чертах».

Поддержка в Конгрессе США

Адвокат Владимира Кара-Мурзы Стивен Рейдмейкер говорит, что Министерство юстиции США уведомило его о том, что оно намерено отложить до 15 ноября раскрытие дополнительных 1100 страниц дела лишь за несколько дней до истечения установленного законом крайнего срока, 15 сентября.

Кара-Мурза, который является гражданином России и законным резидентом США, в течение нескольких лет поддерживал тесные связи с членами Конгресса, отстаивавшими его интересы. Несколько конгрессменов, представляющих и республиканскую, и демократическую партии, даже написали письма директору ФБР Кристоферу Рэю, призывая его вмешаться в сложившуюся ситуацию.

В начале 2018 года во время обсуждений с американскими законодателями США и сотрудниками Конгресса представители ФБР заявили, что рассмотрят возможность публикации некоторых результатов анализов, рассказали Радио Свобода люди, непосредственно знакомые с этим вопросом. Они говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично обсуждать ситуацию. По словам этих людей, позже по неясным причинам ФБР уведомило членов Конгресса, что не будет делать этого - расстроив тех, кто считал этот вопрос заслуживающим большей срочности.

Один из конгрессменов даже предположил в письме, адресованном ФБР, что вещество, спровоцировавшее болезнь Кара-Мурзы, могло быть засекречено ведомством.

Владимир Кара-Мурза и Джон Маккейн на слушаниях комитета сената США, посвященных России, март 2017 года

В числе союзников российского оппозиционера в Конгрессе был сенатор Джон Маккейн, умерший в августе 2018 года. Кара-Мурза был одним из тех, кто нес его гроб на похоронах. За год до этого, 22 сентября 2017-го, Маккейн в письме главе ФБР поинтересовался статусом дела россиянина, пожаловался на административные задержки и призвал Кристофера Рэя сделать это расследование приоритетным.

Маккейн также написал Рэю, что он уверен: обе внезапные болезни Владимира Кара-Мурзы были намеренными политически мотивированными отравлениями.