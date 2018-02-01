В Вашингтоне побывали трое руководителей разведведомств России

За последнее время руководители трех основных разведывательных ведомств России побывали в столице США.

Посол России в США ранее подтвердил, что недавно в Вашингтоне находился глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин для встреч с должностными лицами США для обсуждения совместной борьбы с тероризмом и других вопросов.

Однако о визитах двух других руководителей - Александра Бортникова, директора Федеральной службы безопасности (ФСБ); и генерал-полковника Игоря Коробова, начальника Главного управления Генерального штаба России (известного как ГРУ), ранее не было известно. "The Washington Post" сообщила 31 января, что Бортников и Коробов побывали на прошлой неделе в столице США, и что Бортников встретился с директором ЦРУ Майком Помпео, как и Нарышкин. Пока неизвестно, с кем встречался Коробов.

Визиты прошли за несколько дней до того, как администрация президента Дональда Трампа опубликовала так называемый "кремлевский доклад" в соответствии с законом, принятым Конгрессом летом прошлого года. Некоторые политики и наблюдатели, однако, подвергли критике тот факт, что в связи с публикацией этого документа не было объявлено о расширении санкций против России.

Посол США в России Джон Хантсман 30 января сказал, что Помпео действительно встречался с российскими должностными лицами, но он не сказал, где это произошло, и не назвал участников. В письменном ответе на вопрос Радио Свобода/Радио Свободная Европа представитель ЦРУ сообщил, что "хотя мы не обсуждаем графики работы руководителей американской разведки, будьте уверены, что любое взаимодействие с иностранными разведывательными агентствами было бы проведено в соответствии с законодательством США и при консультации с соответствующими департаментами и агентствами".



Помпео недавно сказал в интервью Би-Би-Си 29 января, что США и российские разведывательные агентства сотрудничают, но Россия по-прежнему считается противником.

Руководители ЦРУ регулярно встречаются и проводят переговоры со своими российскими коллегами по целому ряду вопросов. Однако ряд комментаторов, в том числе бывшие офицеры разведки США, заявили, что присутствие трех руководителей российских спецслужб в Вашингтоне в одно и то же время, к тому же на фоне расследования предполагаемого вмешательства России кампанию США в 2016 году, весьма необычно. "Не могу вспомнить такого за последние 15 лет, чтобы все три руководителя российских разведагентств побывали в столице США одновременно", - сказал в интервью Радио Свобода/Радио Свободная Европа Стивен Холл, бывший глава резидентуры ЦРУ в Москве.