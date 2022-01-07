Расположение:
Расположение:
Чистые волны Женевского озера мягко накатывают на живописный берег. Коммуна Аньер — место жительства состоятельных швейцарцев, дипломатов и банкиров.
Небольшие дома с черепичной кровлей соседствуют с виллами с мансардными крышами и пафосными колоннами. На ухоженных газонах — беседки, смотрящие на запад, в сторону горного массива Юра.
К берегу припаркованы катера и лодки. Многие особняки огорожены, по периметру установлены камеры наблюдения — для защиты от любопытных прохожих.
Где-то здесь, по адресу 399 Route D’Hermance, расположен трехуровневый особняк площадью 3 200 квадратных метров с 25-метровой лестницей в форме бабочки. Открытый-крытый бассейн, спа, гостевые комнаты, террасы. Это один из самых дорогих домов в этом районе. Владелец, согласно швейцарским данным о собственности, Динара Кулибаева, дочь правившего Казахстаном много лет Нурсултана Назарбаева. Динара Кулибаева вместе с супругом Тимуром Кулибаевым — одни из самых богатых людей в Казахстане — приобрела виллу в 2009 году за 75 миллионов долларов.
Супружеская чета не единственная среди близких и дальних родственников Назарбаева, владеющая роскошной недвижимостью на Западе.
За последние два десятилетия члены семьи Назарбаева приобрели шикарные дома за сотни миллионов долларов в Европе и Соединенных Штатах, став собственниками элитной недвижимости на роскошных побережьях озер и среди небоскребов Манхэттена, в лондонских пригородах и курортном местечке Коста Брава в Испании.
В новом расследовании Азаттыка собрана наиболее полная на сегодняшний день информация об объектах обширной сети недвижимости, связанной с родственниками Назарбаева, в том числе двумя его дочерьми, внуками и братом. Эти данные не являются исчерпывающими сведениями об иностранной собственности, принадлежащей родне бывшего президента Казахстана, который с 2010 года официально пользуется титулом «лидер нации». Этот статус гарантирует Назарбаеву и членам его семьи иммунитет от любого преследования. В настоящее время Назарбаев возглавляет влиятельный Совет безопасности и партию власти «Нур Отан».
В 2019 году в Казахстане официально переименовали столицу в честь Назарбаева, назвав город Нур-Султаном.
Но это расследование — беспрецедентная возможность понять масштабы инвестиций родственников Назарбаева в дорогостоящую недвижимость в самых шикарных уголках мира. Все эти приобретения стали возможными благодаря огромным капиталам членов семьи, которые они сформировали, владея активами в энергетическом, банковском и других секторах экономики нефтедобывающей страны и занимая государственные должности.
Азаттык установил недвижимость стоимостью не менее 785 миллионов долларов в шести странах, которую в течение 20-летнего периода приобрели члены семьи Назарбаева и родственники их супругов. Эти цифры включают несколько объектов, которые с тех пор были проданы, в том числе квартиры в США стоимостью миллионы долларов, которые приобретал брат Назарбаева Болат. Они не включают стоимость масштабного поместья Кулибаева в Испании: сумму, в которую обошлась покупка, определить не удалось.
Покровительство Назарбаева широко рассматривается как фактор, имевший решающее значение для накопления богатств его родственниками, неоднократно утверждавшими, что они ведут успешный бизнес, к которому семейные отношения и политические связи не имеют отношения.
Среди родни Назарбаева выделяется Тимур Кулибаев, которого в течение многих лет обвиняли в том, что его капиталы, сформированные в основном за счет нефтегазового сектора, получены благодаря семейным связям. 2 декабря британская газета Financial Times сообщила, что раскрыла секретную схему, позволившую Кулибаеву обогатиться на десятки миллионов долларов через контракты при строительстве газопровода в Китай. Его адвокаты отрицают изложенные Financial Times сведения. Они не ответили на запросы Азаттыка.
Некоторые из объектов недвижимости, информацию о которых собрал Азаттык, были предметом судебных разбирательств, в том числе связанных со спорами после внезапных разводов и приказами о замораживании трех лондонских объектов, которые позже были отменены.
Назарбаевы инвестировали в дорогую зарубежную недвижимость на фоне общего роста благосостояния страны, образовавшейся после распада СССР. Этот рост сказался также на повышении уровня жизни многих среднестатистических казахстанцев, но вместе с тем он способствовал тому, что связанные с политической верхушкой люди превратились в олигархов и стали героями газетных сплетен.
Кто придет на смену Назарбаеву, когда он навсегда покинет казахстанскую политику, — бывший президент в преклонном возрасте, ему 80 лет — и что будет с состоянием его близких, остается неизвестным.
«Система такая хрупкая. Политэкономия, которую построил Назарбаев, завязана на одном человеке», — говорит Азаттыку Кейт Маллинсон, лондонский консультант и исследователь центральноазиатской политики.
Родственники Назарбаева и ближайшие соратники «делали ставки на будущее, не зная, что будет, и поэтому выводили активы за пределы страны», считает Мэллинсон.
Евгений Жовтис, глава Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, старейшей и крупнейшей правозащитной организации в Казахстане, отмечает, что в стране «очень трудно разделять правительство и семью [Назарбаева]» и «трудно сказать, как будет в Казахстане» после смерти экс-президента.
«Когда вы имеете такие политические системы, рассчитывать на то, что вас защищает закон, не приходится», — говорит Жовтис.
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