До недавнего времени 27-летний Илья Медведев вел незаметный – по меркам детей российских чиновников – образ жизни. Сын бывшего президента и премьер-министра Дмитрия Медведева снимался в "Ералаше", скромно учился в МГИМО, дал пару интервью про мечты о собственном бизнесе – вот и все, что о нем было известно. Но чем старше становился Илья Медведев, тем больше он походил на типичного представителя российской номенклатуры. Устроился на работу в компанию близкого к его отцу олигарха; пользовался роскошной недвижимостью, на которую вряд ли мог заработать. Настоящее Время и "Медуза" рассказывают, как Илья Медведев в некотором смысле повторил путь своего отца, из мечтателя-инноватора превратившись в единоросса с коттеджем на Рублевке.

"Серебро" и ФСО

За выступление на банкете в баре Royal Bar на берегу Химкинского водохранилища в Москве группа "Серебро" попросила гонорар – полтора миллиона рублей. Зрителями были бакалавры, выпускники факультета международного права МГИМО 2016 года. Они скинулись по 15 тысяч рублей на еду и напитки – но платить по несколько сотен тысяч рублей еще и за поп-группу для них было слишком дорого.

С музыкантами расплатился 21-летний Илья Медведев, большой поклонник группы "Серебро", сын премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Платить за друзей было вполне в духе Ильи Медведева, хотя, по воспоминаниям его знакомых, он явно не из тех людей, которые сорят деньгами или кичатся статусными родителями. Медведев хорошо учился, не пропускал пары и "не понторезил", говорят сейчас его однокурсники.

Историю о выступлении группы и ее гонораре "Серебро" "Медузе" и Настоящему Времени рассказали два собеседника, которые были на этой вечеринке. Представитель группы на вопросы журналистов не ответил.

"Типичный представитель московской интеллигенции – очень воспитанный, очень приличный, тактичный. Образцово-показательный, приятный молодой человек. Маме понравится, если такого жениха домой приведешь. Всегда был очень приветлив, очень найс. Девушкам нравился: воспитанный, симпатичный. Как он мог не понравиться?!" – описывает Илью Медведева в разговоре с авторами этого расследования его приятельница.

Знакомые Медведева-младшего отмечают не только его приятный характер и привлекательную внешность, но и хорошее чувство юмора (например, переписываясь в чатах, он любит присылать мемы). "С ним можно было поговорить, приколы рассказать, по политике он не загонялся", – рассказывает однокурсник Ильи о его студенческих годах. "В нем никогда не было чванства, свойствоенного детям высокопоставленных чиновников", – говорит собеседник "Медузы" и Настоящего Времени, знающий Илью с подростковых лет.

Знакомые Медведева-младшего вспоминают, что в вузе он предпочитал компанию тех, кто поступил в МГИМО "без блата" – честно победив в олимпиадах или получив высокие баллы на ЕГЭ. "И вот условная девочка из далекого города, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ, попадает в группу к Медведеву, а он зовет всю группу [в гости] домой – где прислуга и частный кинотеатр", – рассказывает "Медузе" и Настоящему Времени однокурсница Ильи. О том, что у Медведева-младшего "на даче" был свой кинотеатр, слышал и другой его знакомый. Оба источника утверждают, что сама дача находилась на Рублевке, но точный адрес они не знают.

МГИМО считается одним из ведущих вузов России

Конечно, статус отца, который в 2008-2012 годах был президентом России, а с 2012-го – премьер-министром, не мог не сказываться на повседневной жизни его сына. Илья ходил на занятия в МГИМО в сопровождении двух охранников в штатском. В разговоре со знакомыми он называл их "ребятами". "Они, например, сопровождали его в институтскую столовую, но в этом вообще ничего удивительного не было – у нас училась девочка, с которой пятеро, а не двое охранников ходило", – вспоминает однокурсница Медведева-младшего.

По ее воспоминаниям, близкие друзья Ильи заклеивали камеры на телефонах и компьютерах, опасаясь, что за ними будут следить. "Девушка, за которой Илья ухаживал, жаловалась, что ее соцсети ломали – [видимо] чтобы проверить", – добавляет однокурсница Ильи.

С Медведевым-младшим невозможно было пойти в первое попавшееся кафе, вспоминают его друзья: существовал специальный список "проверенных" заведений. О планах выпить в баре или поужинать следовало каждый раз предупреждать заранее: чтобы сотрудники службы безопасности могли заранее осмотреть помещение – и одобрить его.

"Мы как-то пошли в бар в Питере – выходной день, популярное место, – вспоминает одну из совместных поездок однокурсник Ильи Медведева. – Когда мы туда пришли, бар был абсолютно пуст, а все камеры [наблюдения] – заклеены. Он [Илья] потом на всех нас забронировал целиком баню в центре Питера – и все расходы взял на себя, никто из нас вообще не скидывался".

В студенчестве Илья увлекался футболом, в который играл в команде МГИМО, винами, в которых хорошо разбирался, и инвестициями в новые технологии, которыми мечтал заниматься в будущем. Как и его отец в период своего президентства, Илья "много говорил про стартапы, инновационные штуки", вспоминает знакомый Медведева-младшего.

В МГИМО Илья Медведев ходил на дополнительные занятия в институтский бизнес-клуб, где учили, как воплотить проект – от идеи до первой прибыли.

Там Медведев-младший презентовал свою идею – летний сноубордический парк. "Он с друзьями хотел сделать систему аттракционов, чтобы можно было летом кататься на сноуборде: что-то типа серфинга. Судя по всему, у них ничего не получилось, и дальше идеи не пошло, потому что ничего такого в России нет", – рассказывает собеседник "Медузы".

По воспоминаниям знакомых, Медведев-младший очень старался быть "как все". "Мы с ним были две недели на военных сборах, специальность – переводчики. Илья жил с нами в казарме, ходил строем, маршировал, песни пел, изучал основы воинской подготовки", – рассказывает однокурсник сына бывшего премьер-министра.

"Это не типичный сын богатого родителя с выпендрежем – а такие у нас [в МГИМО] тоже были, – вспоминает еще один однокурсник Медведева. – Илья – пример адекватного чувака с понятным социальным положением. Когда у нас были дискуссии [о политике на лекциях], позиция Ильи, хоть и пророссийская, больше была похожа на [более либеральную] позицию отца до его отставки [с поста президента]".

Семья Медведевых во время посещения Курской области, 2013 год

Однако политика возникала только как тема для дискуссий на лекциях. В обычной жизни Илью Медведева она тогда не интересовала. "Он не был как сын Лукашенко, который бегает за батей с "калашом". С ним можно было поугорать, куда-то сходить поесть, пива выпить – легкий в общении, приятный чел. Достаточно свободно обсуждал разные темы, из него не перла проправительственная риторика, не было негатива к Западу или чего-то такого", – рассказывает "Медузе" однокурсник Ильи Медведева.

"Если бы больше было таких ребят, как Илья – способных, молодых, амбициозных, – была бы сменяемость власти, было бы все у нас [в стране] получше", – с восхищением вспоминает Медведева-младшего один из его однокурсников.

Три товарища

Ближе всего сын будущего премьера дружил с двумя своими одногруппниками: Иваном Коптенко-младшим (сыном экс-депутата Верховного Совета СССР Ивана Коптенко, которого издание "Проект" называло "нефтяником-фарцовщиком") и интеллектуалом Ильей Труфановым (сыном бизнесмена средней руки).

Труфанова одногруппники называют наиболее заметным из троицы. "Самый блестящий, самый остроумный и эрудированный", – описывает друга Ильи Медведева их бывший однокурсник.

Окончив бакалавриат и магистратуру МГИМО, Труфанов продолжил образование в Лондонском университете Queen Mary и Парижской Сорбонне; он одним из первых подписал в конце февраля 2022 года антивоенное письмо выпускников МГИМО. На его странице в LinkedIn (эта соцсеть была заблокирована в РФ еще в 2016-м) – ссылки на опубликованное в "Новой газете.Европа" заявление юристов в защиту муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по "статье о фейках".

Труфанов – выпускник обычной московской школы, адвокат-стажер в крупнейшей французской нефтегазовой компании Total Energies (Total). В старшей школе Труфанов стал встречаться со своей одноклассницей Яной Григорян. Их отношения, рассказывают трое знакомых Труфанова, были очень серьезными. "Они были в одной тусовке и собирались пожениться", – утверждает его однокурсник. Но позже Григорян выбрала другого Илью – Медведева.

По словам одногруппников Медведева и Труфанова, сын бывшего президента "увел у своего лучшего друга девушку" ближе к четвертому курсу – и дружба Труфанова и Медведева это испытание выдержала с трудом. "Я думаю, Труфанов это проглотил только потому, что понимал: на сына премьера обижаться нельзя", – рассказывает их общий знакомый.

Григорян и Медведев до сих пор вместе. Их отношения знакомый пары описывает как "настоящие": "Это не фейковая пара, они правда встречаются".

Друг семьи Алишер Усманов

"Я не хотел бы работать в крупной госкорпорации. Мне интересно заниматься тем, что интереснее для молодых, – например, сферой технологий", – говорил Илья Медведев в 2016 году в интервью таблоиду "Московский комсомолец".

Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру.

"Я точно знаю, что Илья собирался работать в "Мэйл.ру". То ли его диплом, то ли одна из его научных работ была посвящена информационным технологиям", – рассказывает "Медузе" однокурсник Медведева-младшего (представители МГИМО не ответили на запрос авторов расследования по поводу тем научных работ Медведева).

Подтверждение тому, что Медведев действительно работал в "Мэйл.ру", можно найти в попавших в сеть налоговых базах. В 2016 году, сразу после окончания бакалавриата, едва поступив в магистратуру МГИМО, Медведев начал работать в ООО "ВКонтакт", ежемесячно получая чуть больше 100 тысяч рублей. Через год он уволился, а спустя три года – начал работать в ООО "Мэйл ру", получая 226 тысяч рублей в месяц. Обе эти компании входят в состав корпорации VK; до 2021 года ее основным акционером был холдинг USM миллиардера Алишера Усманова.

Дмитрий Медведев и Алишер Усманов, 2008 год

"Илья там работал благодаря имени отца, просто так его точно не взяли бы", – считает источник "Медузы" и Настоящего Времени, близкий к правительству России. "Он во "ВКонтакте" занимался чем-то, связанным с юридической деятельностью", – неуверенно комментирует собеседник, близкий к "Мэйл.ру".

Два источника "Медузы" и Настоящего Времени, работавших в VK до 2021 года, знают, что сын Дмитрия Медведева "трудился в компании" – но ни один из них не смог назвать его должность. "Об этом внутри VK говорили еще пять лет назад, но на работе я его ни разу не видел", – рассказывает бывший топ-менеджер компании. "Я слышал, что он делает для нас какие-то проекты. Говорили, что он работал [в VK], но где и кем – мне узнать не удалось", – добавил бывший сотрудник VK.

Еще семеро бывших и действующих сотрудников VK сказали "Медузе" и Настоящему Времени, что "ни разу не встречали" Илью Медведева в офисе компании. "Такой фамилии – Илья Медведев – нигде не было", – рассказывает "Медузе" и Настоящему Времени бывший топ-менеджер компании. В VK на запрос авторов этого расследования не ответили.

При этом два источника "Медузы", до недавнего времени работавшие в VK, рассказали, что Медведев-младший дружит с директором по музыкальным проектам компании Константином Сидорковым. "Он такой главный шоумен и фронтмен – с Владимиром Владимировичем [Путиным] фотографировался, со всеми звездами эстрады, страницу [Дмитрия] Медведева во "ВКонтакте" делал", – говорит "Медузе" бывший сотрудник VK, знакомый с Сидорковым.

"Медведев-младший и Сидорков – близкие друзья на личном уровне, так что я допускаю, что у них могли быть совместные истории. У Кости были обширные партнерские проекты, ему вполне мог помочь человек с такой звучной фамилией", – рассказывает "Медузе" тот же бывший сотрудник VK. (Сидорков отказался общаться с авторами этого расследования и не ответил на прямой вопрос о сотрудничестве с Медведевым.)

Илья Медведев не только был сотрудником "VK", но и мог быть связан с другими проектами Усманова. На это может указывать такой эпизод, рассказанный авторам расследования бывшим однокурсником сына экс-премьера: "Мы с ним пару лет назад случайно столкнулись в Сити [в Москве], в башне "Империя". Я его спросил: "А ты чего тут делаешь?" Он ответил: "Да вот, работаю, инвестиции в IT".

Инвестором строительства башни была девелоперская компания Solvers Estate, связанная с Усмановым; в здании планировали разместить штаб-квартиру принадлежащей в то время Усманову компании "Мегафон".

Кроме того, в компании, близкой к Усманову после окончания университета работала девушка Ильи Медведева Яна Григорян. Согласно данным утечки из налоговой базы, она с 2019 года числилась сотрудницей ООО "Коркласс". Эта компания входит в "ИКС Холдинг", который принадлежит бизнес-партнеру Усманова Антону Черепенникову. "Коркласс" занимается программными разработками для "безопасных и умных городов", контрольный пакет акций компании принадлежит "дочке" государственного "Ростелекома".

То, что первой работой Ильи Медведева и его девушки оказались структуры, связанные с миллиардером Усмановым, – едва ли случайность. Бизнесмен близок семье Медведевых: еще в 2017 году оппозиционный политик Алексей Навальный в нашумевшем расследовании "Он вам не Димон" рассказывал, как в 2010-м Усманов подарил президенту Медведеву роскошный особняк в подмосковном поселке Знаменское на Рублевке стоимостью 50 миллионов долларов (полтора миллиарда рублей по среднему курсу 2010-го).

Правила "Скалистого берега"

В сентябре 2018 года эстрадный конкурс "Новая волна" в Сочи завершился закрытой вечеринкой White Party, на которой в образе Верки Сердючки выступал народный артист Украины Андрей Данилко. В первом ряду у сцены танцевала жена премьер-министра России Светлана Медведева. На фотографиях государственного агентства ТАСС видно, что помимо охранников Медведеву на вечеринке сопровождала группа молодых людей: все они, включая охранников, в соответствии с дресс-кодом вечеринки были одеты в белое. В одном из юношей в белом таблоиды узнали Илью Медведева.

Илья Медведев приобнимал за плечи выпускницу института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Яну Григорян. За столиком вместе с ними сидели трое их друзей: однокурсник Медведева Иван Коптенко, его девушка и дочь бывшего подмосковного чиновника Кристина Хтей и выпускник юрфака МГУ, бывший одноклассник Ильи Владимир Федотов (компания выпивала под песню "Все будет хорошо" Верки Сердючки). Все они к этому моменту начали заниматься бизнесом – причем деловые партнеры друзей Медведева-младшего были напрямую связаны с Медведевым-старшим.

Илья Медведев и Яна Григорян на вечеринке в Сочи. Их отношения знакомый пары описывает как "настоящие"

Так, юрист Владимир Федотов вместе с Максимом Зингаревичем в 2017 году стал совладельцем звукозаписывающего лейбла "Медиа группа Флава" ("Флава" – сообщество исполнителей хип-хопа, от английского flavour – вкус). Максим – сын предпринимателя Бориса Зингаревича, основателя лесопромышленной группы "Илим", где в 1990-е работал Дмитрий Медведев.

Зингаревич-младший читает рэп под псевдонимом Макс Картер и дружит с Медведевым-младшим во "ВКонтакте", но "Медиа группе Флава" это не помогло: успешным проект так и не стал, достижения у него весьма скромные. В 2017 году лейбл выпустил альбом DоroGo малоизвестного московского рэпера Жака-Энтони, а в 2021-м убытки компании составили полтора миллиона рублей, следует из данных реестра юридических лиц СПАРК.

Одновременно Владимир Федотов работал в компании "Арго арена" – "дочке" инвестиционной компании "Арго", принадлежащей Виталию Юсуфову – сыну бывшего спецпредставителя президента РФ по энергетике Игоря Юсуфова. "Арго арена" – генподрядчик строительства футбольного стадиона в инновационном центре "Сколково", идеологом которого был Дмитрий Медведев. Согласно проекту, "Арго арена" должна возвести две футбольные арены – большую и малую, спортивную школу, тренажерный зал, скалодром и прочую инфраструктуру, говорится на сайте компании. Стоимость проекта не разглашается, пресс-служба "Сколково" на момент публикации этого текста не ответила на вопрос об источниках финансирования этого проекта.

Семья Юсуфовых не чужая и Медведеву-младшему: как писал The Insider, в 2018 году Илья заработал три миллиона рублей в компании "Эм уай груп", которая принадлежит еще одному (младшему) сыну Игоря Юсуфова – Максиму. Вместе с с ним Илья учился в Московской экономической школе, а затем в МГИМО.

Другой друг Илья Медведева Иван Коптенко открыл свою первую и пока единственную компанию в 2016 году: она зарегистрирована в вилле "Черный лебедь" в Петровском парке Москвы, которая принадлежит структурам его отца, Ивана Коптенко-старшего (нефтяника и бывшего депутата Верховного совета России) и Михаила Барсукова (бывшего директора ФСБ).

Название компании Ивана Коптенко – ООО "МФТК" – может быть отсылкой к фамилиям тогдашних четырех лучших друзей: Медведева, Федотова, Труфанова и Коптенко – впрочем, подтверждения этой гипотезы у авторов расследования нет. До 2019 года гендиректором "МФТК" был Илья Труфанов, но позже он уехал из России. "МФТК", в числе прочего, занимается "торговлей пищевыми продуктами" и "подачей напитков".

Илью Медведева и его друзей объединяет любовь, как минимум, к одному напитку – вину. Яна Григорян, Иван Коптенко и его девушка Кристина Хтей – активные пользователи мобильного приложения для оценки и покупки вина Vivino. В приложении друзья подписаны друг на друга – и еще на два аккаунта. Один из них, доступ к которому закрыт, называется Il Vino 7. Его зарегистрировал некий Антон Белов. При этом Илья Медведев активен во "ВКонтакте" под псевдонимом Илья Белов; "Il" ("Ил") в названии "винного" аккаунта может быть отсылкой к первым буквам имени Илья.

Второй (на этот раз открытый) аккаунт, на который подписаны Григорян, Коптенко и Хтей, принадлежит Афанасию Медведеву – так звали прадеда Ильи Медведева. Выставляя оценки маркам вина, Афанасий Медведев сфотографировал большинство из них. В отражении бутылочного стекла можно увидеть молодого брюнета, на его руке – черный силиконовый браслет часов Apple Watch (такие же носит и Илья Медведев). Вина, которые снимал Афанасий Медведев, оценивала и Яна Григорян.

За четыре года Афанасий Медведев оценил более 70 вин. Среди них есть как относительно недорогие – за 20 евро (чуть больше тысячи рублей по курсу на август 2022 года), так и очень дорогие (4,6 тысячи евро за бутылку – более 270 тысяч рублей; например, французское красное сухое Petrus Pomerol урожая 2006-го). Иногда Медведев оставляет короткие рецензии. "Если бы у меня спросили, что такое вино", – емко охарактеризовал он бутылку Unico Reserva Especial (около тысячи евро – примерно 60 тысяч рублей).

Интерес к виноделию Илье, возможно, передался от отца: помимо производства собственного самогона бывший президент, предположительно, владеет виноградниками в Тоскане. Сын Дмитрия Медведева помогает отцу "развивать винодельческий бизнес в Краснодарском крае", утверждает знакомый Ильи. Об этом слышал и источник "Медузы" и Настоящего Времени среди российских сомелье. "Медведев-младший недавно заинтересовался виноделием", – пояснил собеседник.

Речь идет о винодельне "Скалистый берег", расположенной в Краснодарском крае рядом с Анапой. Газета "Собеседник" утверждала, что Дмитрий Медведев владеет ею через фонд своего однокурсника по юрфаку Ленинградского университета Илью Елисеева; об этом же говорится и в расследовании Навального "Он вам не Димон".

Без дружеской поддержки Илья не обходится: на винодельне "Скалистый берег" работает Кристина Хтей. Ради этой работы "она даже окончила курсы сомелье", рассказывает ее знакомый. Акционерное общество "Скалистый берег" указано в качестве места работы Хтей в утекших налоговых базах за 2019 год.

Зрители футбольного матча Россия – Хорватия, 2018 год. Выделены слева направо: Яна Григорян, Илья Медведев, Владимир Федотов, Кристина Хтей, Иван Коптенко

Кристина Хтей входит в "ближний круг" Ильи Медведева: в тусовку "ее ввел Федотов, с которым она вместе училась в МГУ", объясняет собеседник "Медузы" и Настоящего Времени, знакомый с Хтей.

Закадычные друзья Медведева проводят время не только на фестивалях в Сочи и винодельнях, но и в роскошной загородной резиденции на Рублевском шоссе.

Подарок от спецпредставителя

Участок Рублевского шоссе, к которому примыкает поселок "Горки-9", с обеих сторон обнесен шестиметровым железным забором. "Горки-9" – это президентская резиденция, которую Дмитрий Медведев сохранил при себе и в должности премьера, и в должности замглавы Совбеза. По Рублево-Успенскому шоссе от Кремля по пустой дороге до "Горок-9" можно добраться за 40 минут.

Именно в этой резиденции в апреле 2011 года президент России Медведев неожиданно подписал указ об увольнении спецпредставителя по энергетике Игоря Юсуфова, вместе с которым работал в "Газпроме" с начала нулевых (в его же компании "Эм Уай Груп" позже работал Медведев-младший).

Позже Юсуфов рассказывал "Ведомостям", что сам просил Медведева об отставке, поскольку "хотел заниматься новыми, собственными инвестпроектами". В том же интервью Юсуфов утверждал, что личных и деловых отношений с президентом у него нет: виделись они в основном на заседаниях совета директоров "Газпрома" и "никогда никаких коммерческих вопросов" не обсуждали.

Но, как выяснили Настоящее Время и "Медуза", Юсуфова с Дмитрием Медведевым связывают вполне коммерческие дела – связанные с домами в поселке "Сосны-15", который находится напротив резиденции бывшего премьера.

Сайты по продаже недвижимости отмечают выгодное расположение поселка "Сосны-15", "аккуратную стрижку кустов и газонов" и "ухоженность клумб". Все это "удачно дополняется наличием романтических беседок, удобных скамеек на уютных аллеях". "Изюминкой" поселка называют расположенное неподалеку устье реки Медвенка.

Фото "Сосен-15" из каталога недвижимости. Самих коттеджей в каталоге нет

Ближайшая к поселку автобусная остановка – "Горки-2". Рядом – памятник воинам-землякам и заброшенный дом культуры. На другой стороне дороги, возле памятника, магазины: двухэтажная "Азбука вкуса", энотека, кулинарии. Здесь же расположен ресторан-отель "Дворянское гнездо"; его парковка заставлена люксовыми автомобилями.

В поселок "Сосны-15" ведут два входа: неприметный, но увешанный камерами наблюдения, и парадный – за кованым забором с замысловатыми узорами. Рядом с последним – шлагбаум и небольшой сруб, где сидят охранники. Когда к шлагбауму подъезжает такси или курьер, охрана оставляет их на внешней парковке. Внутрь не пускают никого. "Тут не пройти, тупик", – объясняет охранник корреспонденту.

Таким поселок "Сосны-15" увидел наш корреспондент

Одна из дорог, ведущих к коттеджам Медведевых

Внутри поселка стоит трехэтажный дом площадью более полутора тысяч квадратных метров – с подземным этажом, каминным залом, бассейном, сауной, тренажерным залом и собственным участком леса, облагороженным ландшафтным дизайнером. Впервые этот дом появился в каталогах недвижимости в 2005 году. Тогда он стоил пять миллионов долларов, и газета "Коммерсант" называла его одним из самых дорогих коттеджей Подмосковья.

В 2009-м коттедж купила компания "Новоэнерго", связанная с Игорем Юсуфовым и его сыном Виталием. 7 апреля 2011 года, всего за сутки до увольнения Игоря Юсуфова с поста спецпредставителя президента, "Новоэнерго" продала дом компании "Техинпро". Сумма этой сделки не разглашалась (на вопросы "Медузы" и Настоящего Времени о сделке Игорь Юсуфов не ответил).

Именно на компанию "Техинпро" предположительно регистрируется недвижимость, которой пользуется сам Дмитрий Медведев. Так, компания была связана с домом в подмосковном поселке Знаменское, который, по версии Навального, Медведеву подарил Алишер Усманов (Навальный прямо называл этот подарок взяткой). Кроме того, "Техинпро" принадлежат земельные участки винодельни "Скалистый берег" (которой управляет Илья Медведев), а также 76% акций этой компании.