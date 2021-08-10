Избыточная смертность – 32 тысячи человек. Власти Беларуси многократно занижают статистику во время эпидемии коронавируса – данные утечки

Настоящее Время провело исследование данных, полученных от "Киберпартизан" – хакеров, заявивших о взломе системы "Паспорт" в Беларуси. Оно показывает, что с марта 2020 года по март 2021 года избыточная смертность в стране составила 32 тысячи человек – в 14 раз больше, чем сообщали власти.

Информация, которая анализируется в этой статье, получена путем взлома массива персональных данных граждан Беларуси. Использование вредоносных программ в Уголовном кодексе Беларуси карается сроком до 10 лет, а несанкционированный доступ к компьютерной информации – до двух лет. В МВД Беларуси не ответили на запрос Настоящего Времени по поводу этого взлома.

"Киберпартизаны" – анонимные белорусские хакеры, объявившие о поддержке протестующих в стране, в июле 2021 года рассказали о взломе массива данных со всеми персональными данными белорусов – информационной системы "Паспорт". Редакции Настоящего Времени тогда удалось подтвердить взлом: по запросу хакеры прислали данные двух граждан страны (которые согласились поучаствовать в эксперименте по просьбе журналистов), включая их фото и техническую информацию из паспортов. Эта непубличная информация попала к "Киберпартизанам" в результате спецоперации "Жара" – они утверждают, что физически проникли на объекты МВД Беларуси, "открыли несколько доступов" во внутренние сети и "продолжают работать в них", несмотря на попытки властей остановить утечки.

Теперь "Киберпартизаны" поделились с Настоящим Временем массивом персональных данных 1,4 млн белорусов, умерших с января 2010-го по март 2021 года.

Как мы проверяли достоверность утечки

Чтобы убедиться, что массив данных достоверен и содержит информацию о действительно скончавшихся в этот период людях, редакция сначала выбрала в списке, предоставленном "Киберпартизанами", случайные даты рождения тех, кто умер в последние 10 лет, – первое число каждого месяца 1989 года. В выборку попали 54 человека. Мы убедились, что среди них нет никого, кто бы продолжал вести соцсети, у многих на страницах опубликованы соболезнования друзей и родственников.

В массиве – имена и данные самых разных белорусов: основателя оппозиционного сайта (найден повешенным в 2010 году), рок-музыканта (умер в 2018 году), бывшего премьер-министра (умер в 2020-м) и бывшего предстоятеля Белорусской православной церкви (умер от COVID-19 в 2021-м). Кроме того, мы взяли с сайта "Помним.онлайн" имена людей, которые захоронены на разных кладбищах в Беларуси, и тоже получили почти стопроцентное совпадение с данными из утечки.

"Коэффициент недоучета выше всех в Восточной Европе". Что показала статистика

До эпидемии коронавируса данные о смертности из АИС "Паспорт" мало отличались от того, что публиковал Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат). Вот предположительное объяснение этого небольшого расхождения в цифрах: в таблицах из паспортной системы видно, что примерно в 20% случаев сотрудники милиции не заносили в базу дату смерти – тогда мы использовали для подсчета дату занесения информации в реестр смертей. Так, по данным из слитой паспортной системы, в 2019 году в Беларуси умерло 121 515 человек, а по данным Белстата – 120 913 человек.

Белстат не публиковал новые данные о смертности с июня 2020 года. В утечке АИС "Паспорт" данные обрываются 31 марта 2021 года. До этого – в ноябре, декабре и январе – видна рекордная месячная смертность по сравнению с данными, по меньшей мере, с 2008 года (самые ранние данные, доступные на сайте ООН, куда их ежемесячно отправляет Белстат). В 2020 году, если исходить из утечки, в Беларуси умерло 145 тысяч человек – это наивысший показатель в послевоенной истории страны, кроме 2002 года, когда в силу разных демографических обстоятельств, в первую очередь старения населения, умерло 146 тысяч. Для сравнения: в России рекордная смертность пришлась на 2003 год.

Сколько же людей умерли от коронавируса? Официально в 2020 году – 1424 человека, а к концу марта 2021-го – 2247. Но согласно показателям избыточной смертности ("золотой стандарт", по которому определяют масштабы эпидемии коронавируса) – на порядок больше. В Беларуси в 2020 году избыточная смертность составила 25 тысяч человек. Это реальная смертность (145 тысяч) минус прогнозируемая смертность на основе данных предыдущих лет (120 тысяч).

25 тысяч человек за 2020 год – это в 17 раз больше, чем говорят белорусские власти.

Избыточная смертность с конца марта 2020-го по конец марта 2021-го составила 32 тысячи человек. Это в 14,4 раза больше, чем свидетельствуют официальные данные.

"Показатель ровно такой же, кстати, какой был до этой утечки на основе данных до июня 2020-го, – говорит Настоящему Времени специалист по анализу данных из Университета Тюбингена (Германия) Дмитрий Кобак, который собирает данные об избыточной смертности в разных странах. – То есть занижают довольно стабильно. На 100 тысяч населения это получается 340 умерших. Это выводит Беларусь на 10-е место в нашей базе данных. В принципе, близко к соседним странам: Литва (370), Россия (420). В Украине поменьше (210)".

Но это данные до конца марта 2021 года, отмечает эксперт. Если власти Беларуси продолжают скрывать реальные смерти в той же пропорции, то речь может идти о рекордных показателях. "Если принять коэффициент недоучета 14,4 и экстраполировать по официальным смертям на сегодня, то получится больше 500 избыточных смертей на 100 тысяч населения – это выше всех стран в Восточной Европе и Латинской Америке, исключая только Перу. На избыточной смертности видна волна мая-июня 2020-го, потом зимняя: октябрь-ноябрь-декабрь-январь, потом падение – в марте 2021-го избыточная смертность примерно на нуле. В России, похоже, новый всплеск избыточной смертности случился в июне-июле 2021-го″, – отмечает эксперт.

Такие же показатели на основе данных из АИС "Паспорт" приводит директор по исследованиям варшавского аналитического Центра EAST Андрей Елисеев: "Если этой цифре можно доверять, а она полностью соответствует моей оценке, произведенной из обрывочных данных в начале года, то избыточная смертность в Беларуси за 2020 год составила около 25 тысяч человек, что на 20% выше нормального показателя. Этот показатель и отображает реальную смертность от коронавируса. Она в 17 раз превышает официальную цифру, согласно которой от коронавируса в 2020 году скончались менее полутора тысяч человек. Во-первых, это указывает на колоссальные манипуляции со статистикой. Во-вторых, это означает, что Беларусь является одной из самых пострадавших от коронавируса европейских стран (в странах Евросоюза избыточная смертность составила в среднем 12%). Это полностью опровергает посылы государственной пропаганды про "коронакатастрофу" в западных странах и лучший метод борьбы с эпидемией в Беларуси. В-третьих, учитывая очень медленный прогресс с вакцинацией, последствия эпидемии за период 2020-2021 годов для Беларуси неизбежно окажутся еще более плачевными в региональной перспективе".

Что говорят власти Беларуси

Власти страны считают, что успешно справились с эпидемией коронавируса. "По признанию президента, он ведь тогда [летом 2020 года] как таковой предвыборной кампанией не занимался вообще. Он занимался здоровьем и жизнью людей. Утром, днем, вечером, а иногда и ночью – президенту десяток раз в день на стол ложились сводки. Каждый человек из тяжелых на ИВЛ [искусственной вентиляции легких] был на личном контроле, каждая смерть разбиралась и анализировалась", – рассказала пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире канала СТВ.

25 декабря 2020 года Лукашенко заявил, что не собирается прививаться от коронавируса. В этот день, согласно утечке, в стране умерли 496 человек. Для сравнения, в тот же день годом ранее умерло на 141 человека меньше.

В Минздраве Беларуси не ответили на запрос Настоящего Времени.