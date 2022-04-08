6 апреля США ввели санкции против Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой – дочерей Владимира Путина. Под санкциями также находится бывший муж Тихоновой Кирилл Шамалов, но не мужья (нынешний и бывший) Воронцовой – старшая дочь Путина не регистрировала браки официально. При этом первый избранник Марии Воронцовой, голландский бизнесмен Йоррит Йост Фаассен, из-за отношений с дочерью президента, как рассказали наши источники, был вынужден фактически отказаться от родины. А второй, московский менеджер Евгений Нагорный (о его существовании до этой публикации ничего не было известно), – отказался от своих оппозиционных взглядов. Настоящее Время и "Медуза" рассказывают их истории.

В начале марта 2022 года неизвестные установили перед забором пустующего участка площадью в два теннисных корта в пригороде Амстердама Дювендрехте украинский флаг. Еще один флаг появился прямо на участке. А на почтовый ящик у калитки прилепили наклейку с хэштегом "#AveMariaPutin" ("Приветствуем, Мария Путина").

Рядом повесили обращение к самой Марии:

"Меньше чем в двух тысячах километрах от твоего мирного участка есть свободная страна, которую уничтожает твой отец. Достучаться до него невозможно, остановить его не сможет даже палач, но ведь родители и дети – это другая история... Как писал Александр Солженицын, "линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека". Пожалуйста, прислушайся к своему сердцу, чтобы достучаться до его сердца и останови эти бессмысленные страдания. Мы молим тебя, Мария Путина".

На срочном собрании, прошедшем в те же дни, жители Дювендрехта обсуждали всего один вопрос: прилично ли жить рядом с человеком, связанным с семьей российского президента?

Сам этот человек, владелец участка – 42-летний специалист по строительству Йоррит Йост Фаассен, известный в западной прессе как "зять Путина", вполне мог ничего этого не заметить.

Уже 16 лет Фаассен "давно и счастливо" живет в Москве, рассказывал он в марте нидерландскому изданию Follow the Money. "Когда-то я хотел вернуться в Нидерланды, но моя жизнь в Москве меня полностью устраивает", втолковывал Фаассен журналистам.

Йоррит Йост Фаассен

Уроженец Лейдена и сын военного моряка, в Москве Фаассен предпочитает жилье категории "люкс". Ранее он снимал четырехкомнатную квартиру в жилом комплексе "Шуваловский", расположенном на Мичуринском проспекте в двух шагах от здания факультета фундаментальной медицины МГУ. Там училась его бывшая жена Мария Воронцова – детский эндокринолог и старшая дочь Владимира Путина.

Где сейчас живет Фаассен – достоверно неизвестно. Однако он бывает в Ордынском тупике, в клубном доме Barkli Gallery – на сайте расхваливают его коллекцию из "43 квартир в минуте от Третьяковской галереи". Окна дома смотрят на Кремль – там работает бывший тесть Фаассена, Владимир Путин. Именно в Ордынский тупик Йоррит неоднократно заказывал доставку еды через сервис "Яндекса", представляясь на русский манер – Юрием.

Любитель пива

Журналистам "Медузы" и Настоящего Времени не удалось точно установить, когда познакомились Фаассен и дочь Владимира Путина.

Однако еще в середине 2000-х Мария Воронцова, которой тогда было чуть за двадцать, опубликовала в соцсетях свою фотографию с костюмированного карнавала в честь дня Королевы Нидерландов. В нем участвовали и члены лейденского студенческого клуба любителей пива G8 Beerlog, который основал Йоррит Фаассен.

Тогда же, в 2005 году, в голландских газетах появилась совместная фотография Йоррита и девушки, очень похожей на Воронцову. На снимке она помогает Фаассену клеить объявление с портретом звезды сериала "Соседи", австралийской актрисы Дельты Гудрем.

Йоррит Фаассен и девушка, похожая на Марию Воронцову (справа)

Фаассен, которому тогда было 25 лет, вешал такие объявления на улицах городов Ван Хелдер и Юлианадорп. В объявлении был указан номер телефона Фаассена и размер награды за помощь в поиске девушки – 200 евро. На историю обратили внимание местные СМИ. Репортерам Фаассен рассказывал, что с Гудрем – или кем-то, очень на нее похожим – он якобы познакомился в одном из амстердамских баров, но та свой телефон не оставила.

Увенчались ли успехом поиски актрисы, неизвестно, однако спустя четыре года Йоррит Фаассен уже жил вместе с Марией Воронцовой в респектабельном предместье Лейдена Ворсхотене. Общая стоимость двух пентхаусов на верхнем этаже жилого комплекса Krimwijk (может быть переведено как "Крымский район"), которые купил Фаасен, согласно кадастровой записи, составила 700 тысяч евро.

О том, что в одном пентхаусов поселились Фаасен и Воронцова, писал журналист лейденской газеты Leidsch Dagblad Сильван Схоновен. Местные жители рассказали ему, что пару периодически видели в супермаркете Albert Heijn – местном аналоге "Азбуки вкуса". После статьи Схоновена в Ворсхотен съездили журналисты российской версии GQ, но им не удалось найти никого, кто видел бы дочь Путина собственными глазами.

Позже Фаассен выставил один из пентхаусов на продажу – а автор статьи о квартирах Фаассена в разговоре с GQ упоминал, что после публикации начал всерьез опасаться за свою безопасность: "У нас здесь все слышали, что случилось с банкиром Матвеем Уриным".

Непростой человек

14 ноября 2010 года мерседес банкира Матвея Урина, который сопровождал второй автомобиль с шестью охранниками, преградил дорогу BMW, за рулем которого сидел Йоррит Фаассен – банкир был уверен, что BMW пыталась его подрезать. Охранники Урина выволокли Фаассена из машины и избили бейсбольными битами. Несколькими часами позже их и банкира задержали бойцы ФСО во главе с нынешним министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым – на тот момент главой ГУ МВД по Москве.

Судебные заседания по делу Урина продолжались без малого пять лет: сначала в Кунцевском суде, затем – в Мосгорсуде. Банкира приговорили к 8,5 годам лишения свободы, из колонии в Тамбовской области он вышел только в 2018 году – потеряв весь бизнес и став банкротом.

Его адвокат Алексей Семенов отказался отвечать на вопросы "Медузы" и Настоящего Времени. Где сейчас находится его бывший доверитель, Семенов не знает.

Водитель и охранники Урина – всего семь человек – получили сроки от двух до четырех лет и уже давно вышли на свободу. С журналистами "Медузы" и Настоящего Времени они общаться не захотели, сославшись на то, что "уже ничего не помнят и вспоминать не хотят". После выхода из колонии некоторые из них продолжили работать в ЧОПах.

В охрану пошел и бывший водитель Урина, Алексей Черкасов. "Медузе" и Настоящему Времени удалось поговорить с одним из его адвокатов, попросившем об анонимности.

По его словам, Черкасов сидел в машине, пока охранники били Фаассена битами и выламывали в BMW зеркала и стекла. "Мой подзащитный ни в чем не виноват, он попал под раздачу только потому, что обвинение было групповое", – объясняет адвокат.

По словам юриста, доказать, что Черкасов к избиению Фаассена отношения не имел, было невозможно. Фаассен, признанный потерпевшим, дал показания всего два раза и от очных ставок отказался: "Ну, не сам лично отказывался, а его адвокаты, которые сразу сказали, что их клиент из России уехал и возвращаться не собирается".

"Как-то сразу было понятно, что он [Фаассен] человек непростой. Ходили слухи, что у него покровители в ФСБ – не знаю, правда это, нет. Например, про Матвея Урина поговоривали, что его отец связан с разведкой – дескать, когда после инцидента на Рублевском шоссе сын обратился к знакомым папы за помощью, ему сказали, дескать, извини, парень, тут мы точно ничего сделать не можем, не тот случай", – поясняет "Медузе" и Настоящему Времени один из адвокатов Черкасова.

На судебных заседаниях Фаассен не появлялся, а ходатайства защиты о приводе потерпевшего в суд судья Кунцевского районного суда Максим Соколовский отклонял на основании статьи Уголовно-процессуального кодекса, освобождающей иностранных граждан от очной явки для дачи показаний.

Однако в суде зачитывали показания Фаассена, их цитировало издание Slon.ru:

"Следователь опрашивал его [Фаассена] дважды: в день ДТП 14 ноября 2010 года и 18 января 2011-го, эти показания несколько отличаются друг от друга. Сразу после ДТП потерпевший еще слишком эмоционально переживал случившееся и даже заявил, что сильно испугался за свою жизнь, боялся даже, что его убьют. На втором опросе он уже утверждает, что не испытывал серьезных опасений за свою жизнь, несмотря на то, что нападавшие размахивали пистолетами, и угроз в его адрес не было".

В цитируемых ей показаниях упоминалось образование Фаассена ("строительство бизнеса"), места работы (структуры "Газпрома") и семейное положение ("гражданский брак"). В реестрах недвижимости Нидерландов, куда внесены данные о голландской собственности Фаассена, напротив его фамилии стоит запись "холост". По законам Нидерландов, если владелец недвижимости намеренно не скрыл свое семейное положение, эта запись возможна лишь в случае неофициального брака или венчания.

Как выяснило издание Follow the Money, летом 2008 года Йоррит Фаассен и Мария Воронцова давали прием по поводу свадьбы в одном из замков Вассенаара – фешенебельного предместья Гааги. На приеме, рассказали голландским журналистам очевидцы, "родителей невесты не было, зато была ее младшая сестра". Гости танцевали танго, одна из приглашенных обсуждала с Йорритом Фаассеном клубы, в которые любят ходить богатые русские, вспоминал в разговоре с журналистами родственник Йоррита, художник Каспер Фаассен. Общаться с "Медузой" и Настоящим Временем художник не захотел.

Хотя сама Воронцова подписывала свои научные работы по эндокринологии "Мария Фаассен", сам Йоррит связь с дочерью российского президента отрицает. "Это аб-со-лют-но не так", – ответил он журналистам Follow the Money на вопрос, есть ли у него отношения с "Марией Путиной". При этом, Фаассен признает, что русская жена у него все-таки есть: "Я женат на русской женщине, у нас дети", сказал он журналистам и добавил, что хочет спокойной жизни.

Директор по развитию

В Москве Йоррит Фаассен стал появляться в середине 2000-х годов и сразу занял заметные должности в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам "ближнего круга" Владимира Путина.

Свою стремительную карьеру он начал с поста специалиста управления загородной недвижимостью в компании "Газпромбанк-инвест", затем стал вице-президентом "Стройтрансгаза" – еще одной дочки газового монополиста. Там ему сразу выделили 60-метровый кабинет и персональный Lexus, писали "Ведомости" в 2011 году.

Как выяснили журналисты "Медузы" и Настоящего Времени, до недавнего времени Фаассен работал в строительной компании "РГ-Девелопмент". В 2013 году ее учредил близкий друг Путина, Аркадий Ротенберг, вместе с руководителем компании "Стройгазмонтаж", бывшим президентом федерации каратэ Ашихара Кайкан Русланом Горюхиным.

Аркадий Ротенберг – один из ближайших друзей российского президента, его спарринг-партнер по дзюдо

"Йоррит Фаассен пришел к нам работать примерно в 2014 году. Взяли его заместителем генерального директора по развитию", – рассказывает на условиях анонимности один из сотрудников "РГ-Девелопмента". По его словам, Фаассен работал вместе с самим Горюхиным – на тот момент, гендиректором компании.

Как именно Фаассен должен был развивать компанию, собеседник в "РГ-Девелопмент" объяснить затруднился: "Я его видел всего несколько раз. Приятный человек, но такой, знаете, один раз увидишь, поздороваешься и забудешь. По-русски хорошо говорит, кстати. Я спрашивал [в компании], как и почему он у нас оказался и чем занимается – мне сказали, что он имеет отношение к учредителям, они его и пригласили, им решать, кем ему быть".

При этом, по словам источника, Фаассен должен был стать одним из руководителей амбициозного проекта – строительства штаб-квартиры госкорпорации "Роснефть" на Кутузовском проспекте на участке площадью в пять гектаров. Комплекс в 200 тысяч квадратных метров размером в половину знаменитой башни "Федерация" планировали построить напротив "Москва-Сити". В нагрузку мэрия Москвы предложила "Роснефти" возвести на том же участке храм и спортивный комплекс.

Собеседник в "РГ-Девелопмент" вспоминает:

"Брали его [Фаассена] под эту историю, ей все руководство тогда занималось. Смета планировалась приличная, на уровне небоскреба в "Сити". Но случился кризис 2014 года, с деньгами у "Роснефти" стало хуже и стройку заморозили. "Роснефть" тогда брала кредиты на зарплату, на все, что можно. Вкладывать деньги в эту стройку было, наверное, неправильно – и идеологически, и политически. То есть, я рабочим плачу через раз, но вкладываю миллиарды в какой-то красивый объект. В общем, закончилось все тем, что провели архитектурный конкурс, а до логистики, строительства и внутренней начинки просто не дошло. И развития никакого не было".

Строительная площадка штаб-квартиры "Роснефти", 2022 год

Участок расположен между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко

До 2000-х годов здесь располагалась карандашная фабрика имени Сакко и Ванцетти

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев не ответил на вопросы "Медузы" и Настоящего Времени о причинах остановки проекта и его дальнейших перспективах.

Как писали "Открытые медиа", замороженное в 2014-м строительство ненадолго реанимировали четыре года спустя. Но, как убедились журналисты "Медузы" и Настоящего Времени, сейчас на участке нет ни рабочих, ни техники, а по по пустырю бродит стая бродячих собак.

Сам Фаассен работал в "РГ-Девелопмент" до 2018 года, получая 900 тысяч рублей в месяц, следует из данных попавшей в сеть налоговой базы. При этом на работе, как утверждает собеседник "Медузы" и Настоящего Времени в компании, он в последние пару лет до увольнения не появлялся.

Человек без социальных сетей

В отличие от многих осевших в Москве соотечественников, Фаассен в России ведет крайне закрытый образ жизни. По словам двух нидерландских предпринимателей, живущих в Москве, он никогда не ходил на приемы и праздники, которые время от времени устраивала местная диаспора. "Он всегда максимально дистанцировался от нашей тусовки, никуда не ходил и почти ни с кем не общался", – рассказывает один из постоянно живущих в России голландцев.

При этом Фаассен общался с друзьями Марии Воронцовой – например, с бизнесменом и членом совета директоров "Сибура" Кириллом Шамаловым. Бывший муж младшей дочери Путина, Катерины Тихоновой, Шамалов переписывался с Фаассеном, следует из архива его электронной почты, доступ к которой в 2020 году получили журналисты "Важных историй" и "Медузы". В переписке есть копия билета в Амстердам, которую Шамалов отправил Фаассену перед своей поездкой в Нидерланды в мае 2011-го года, а также приглашение на свадьбу бизнесмена и Катерины Тихоновой – ее сыграли в 2015 году.

Катерина Тихонова, Владимир Путин и Мария Воронцова на экономическом форуме в Санкт-Петербурге (коллаж)

Сейчас Фаассен, когда-то писавший в интернете под ником Питер Орно (сокращенно – порно) и даже зарегистрировавший домен peterorno.nl, избегает любой публичности в социальных сетях. Он давно удалил свою страницу в фейсбуке, а в телеграме состоит только в чатах криптовалютных бирж, но ничего туда не пишет. Во "ВКонтакте" он зарегистрирован как Петр Великий (Peter De Grote), но на его странице всего одна фотография – с неизвестного горнолыжного склона.

Хотя похвастаться Фаассену есть чем – например, в августе 2018 года он участвовал в соревнованиях по триатлону Ironman на озере Целлер в Альпах. На фото с соревнований Фаассен снят в компании изнуренных, промокших до нитки спортсменов.

"Буквально за два дня до соревнования температура упала до 6-7 градусов тепла у озера и до 1-2 градусов тепла на высокогорном участке, – вспоминает один из участников гонки, IT-специалист Денис. – Начались обильные дожди, на перевале выпал снег. За пару часов до старта спасатели объявили, что не могут разрешить проведение велоэтапа, так как не смогут обеспечить безопасность участников. Часть дистанции в горах затопило и пожарные пробовали откачать воду с затопленных участков, но не справились".

В результате, Фаассен пришел 199-м из 224 участников в своей возрастной группе (35-49 лет).

К спорту он старается приобщить и сына: в 2021 году восьмилетнего Фаассена-младшего заявили на километровый забег Starkids в одном из городов Центральной России. Внук Владимира Путина представлял Нидерланды – и был единственным "иностранцем" среди участников.

В Москве отец и сын Фаассен ходят на электрокартинг – по опубликованным в интернете протоколам гонок, почти всегда финишируют в первой тройке вне зависимости от того, кто их соперники – сотрудники мэрии Москвы или случайные посетители торгового центра. Один из любителей картинга рассказывает, что оказавшись на треке с Фаассенами не заметил ничего необычного – даже сотрудников Федеральной службы охраны, которые должны быть рядом с семьей президента.

Мальчик по фамилии Фаассен упоминается и в списке гостей на свадьбе Катерины Тихоновой и Кирилла Шамалова, следует из архива почты жениха. В том же списке есть Йоррит Йост Фаассен и Мария Воронцова; на костюмированной свадьбе сестры, где обыгрывались сюжеты из "Трех мушкетеров" и "Снегурочки", старшая дочь президента играла "Принцессу № 1", сам же Фаассен остался без роли.

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То, что Фаассен больше времени проводит в России, чем в Нидерландах, может быть напрямую связано с внешней политикой, которую проводит Владимир Путин.

По словам источника "Медузы" и Настоящего Времени, знакомого с ближним кругом российского президента, до 2014 года Фаассен и Воронцова жили в Нидерландах по несколько месяцев в году. Однако, как утверждает источник, после того, как над Донбассом был сбит малайзийский "Боинг" (погибли 298 человек, из них 193 – граждане Нидерландов), Путин якобы настоял на том, чтобы его дочь с ребенком жили в России. А если отец хочет видеть сына, пусть почаще бывает в Москве.

"Фаассен к такой жизни готов не был, но выбора не осталось", – рассказывает знакомый семьи Воронцовой. Сам Йоррит в год, когда был сбит "Боинг", работал над проектом по строительству штаб-квартиры "Роснефти".

Спустя восемь лет – после начала российского вторжения в Украину – Фаассен тоже решил остаться в Москве, рассказывают источники "Медузы" и Настоящего Времени. Правда, с Марией Воронцовой он к тому моменту уже разошелся.

Преемник

В отличие от младшей сестры, Катерины Тихоновой, которая выходила замуж на фешенебельном курорте Игора, Мария Воронцова предпочитает личную жизнь не афишировать. Но со своим нынешним избранником она изредка бывает на вечеринках – почти таких же роскошных, как свадьба сестры.

Всю ночь с 16 на 17 октября 2019 года в предместье итальянского Салерно играл джазовый ансамбль. На увитой виноградниками вилле XVII века Domus Laeta, что в переводе с латинского означает "Счастливый дом", праздновали свадьбу московских врачей Олеси Сагайдак и Максима Митрошкина.

Во время застолья невеста перечисляла необычные факты о женихе. "Он занимался бальными танцами. Латиноамериканские – это бальные?" – уточнила она у своей подруги Марии Воронцовой, сидевшей напротив.

Старшая дочь Владимира Путина, как и ее сестра Катерина Тихонова, раньше занималась танцами и вполне могла ответить на этот вопрос. Но ответ остался за кадром опубликованной в сети свадебной съемки, где Марию Воронцову показывают мельком. Она не участвовала в полуобнаженном фотосете подруг невесты и не поймала брошенный новобрачной свадебный букет – в последний момент его перехватила родственница невесты, зампред правления "Промсвязьбанка" Светлана Сагайдак.

Свадьба Олеси Сагайдак в Салерно: подруги невесты ловят букет

На нескольких кадрах видно, что этой ночью Воронцова танцевала с невысоким бородатым мужчиной в бабочке. Друг жениха и невесты, на свадьбе он участвовал в конкурсах – вышел к гостям вместе с тремя другими мужчинами в разрезанной на лоскуты сорочке (якобы, такие рубашки проще гладить их женам).

Этого мужчину зовут Евгений Нагорный – и в жизни Воронцовой он занимает особое место.

Евгений Нагорный и Мария Воронцова на свадьбе

Евгений Нагорный и Мария Воронцова на свадьбе

Евгений Нагорный и Мария Воронцова на свадьбе

Подробнее о Нагорном Невеста, Олеся Сайгадак знала этого гостя давно: когда-то они вместе учились в школе № 626 с театральным уклоном на юге Москвы – там же завучем работала мать Евгения, Людмила Нагорная. Годы спустя в соцсетях Сагайдак звала одноклассника Жуком – как в школьные времена. Школа, где учились Сагайдак и Нагорный, была "одной из наиболее приличных в районе [Котловка], с уроками по сценическому мастерству, но большинство к ним относились не очень серьезно", – рассказывает один из бывших учеников. "Достаточно умный, хороший парень, живой и довольно шустрый, – описывает Нагорного собеседник Настоящего Времени и "Медузы". – Соображал хорошо, учился, кажется, тоже". Вероятнее всего, именно Сагайдак познакомила Воронцову с бывшим одноклассником – она училась на том же факультете фундаментальной медицины МГУ, что и дочь президента. В сети есть множество совместных фотографий Сагайдак и Воронцовой разного времени – они отдыхают и путешествуют вместе, их снимок в бикини на яхте в Сардинии перепечатывали западные таблоиды (ФОТО В БИКИНИ). Есть у них и общие интересы – Сагайдак руководит научно-медицинским отделом в компании "Эвоген"(специализируется на производстве генетических тестов). О важности такого тестирования много говорила увлекающаяся генетикой Воронцова, которая пишет научные работы в соавторстве с руководителями "Эвогена".

Его биография не выглядит сколько-нибудь примечательной – в 2006-м, когда Фаассен начал строить карьеру в России, 18-летний Нагорный учился на таможенном факультете Московского финансово-юридического университета. В 2010-2011 годах работал в таможенном брокере "Рособоронэкспорта", АО "Оборон-терминал". Потом стал главным специалистом в компании "Еврохим" (крупнейший российский производитель минеральных удобрений).

В то время Нагорный интересовался оппозиционной повесткой. Например, опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" ролик, в котором экономист Михаил Делягин критиковал "беспредельный закон о полиции". Ролик был подписан так: "Было плохо? Станет еще хуже! Полицейский теперь имеет право пытать вас" – в 2010 году Госдума существенно расширила полномочия милиции, которая была переименована в полицию. Другое видео со страницы Нагорного – "12 лет за два минуты" авторства художника Егора Жгуна: в нем Владимир Путин сравнивается с жадным и коварным миллиардером Монтгомери Бернсом из "Симпсонов".

Но с 2016 года Нагорный соцсети забросил – теперь он летает по миру с Марией Воронцовой, узнало Настоящее Время от источника, у которого есть доступ к базе авиаперелетов. А в апреле 2017 года у пары появился ребенок – он путешествует с родителями и носит фамилию отца.

Евгений Нагорный

Вскоре новый гражданский зять Владимира Путина стал менеджером газодобывающей компании "Новатэк" – до недавнего времени в ее совет директоров входил друг президента Геннадий Тимченко. Нагорный, получавший по данным попавшей в интернет налоговой базы 760 тысяч рублей ежемесячно (сведения за 2018 год), отвечает в компании за закупки оборудования. Его имя и номер телефона можно найти в тендерной документации на поставку насосов для этана, факельного сепаратора и адсорберов (поглотителей газа).

Организацией поставок деятельность Нагорного не исчерпывается – он активно общается в телеграм-чате "бизнес-стратегов". Например, в 2021 году просил участников поделиться исследованиями систем планирования ресурсов (ERP), "применяемых в мире и отдельно в РФ в oil and gas [нефти и газе] или в производственных секторах". В том же чате он обсуждал рынки "индивидуальных спортсменов и федераций триатлона, бега, плавания и единоборств", пытаясь "определить перспективную целевую аудиторию и конкуренцию". "Сколько людей вообще бегают, плавают и т. д.", – спрашивал Нагорный в чате.

Интересовали его и особенности "производства нитки и текстиля" на международных рынках, и девелопмент, которым занимается бывший избранник его гражданской жены, Йоррит Фаассен. "Где можно посмотреть информацию о стоимости строительства для сверки проекта по аналогам. Ну или справочники может какие подскажите. Интересует в большей мере гражданское строительство, но промышленные справочники тоже пригодятся", – писал Нагорный в 2022 году, не уточняя, зачем ему эти сведения.

Проект клубного дома Barkli Gallery

Уже работая в "Новатэке", в 2020-м году Нагорный купил квартиру площадью 258 квадратных метров на четвертом этаже клубного дома Barkli Gallery в Ордынском тупике, следует из данных Росреестра. В квартире три спальни, четыре ванных комнаты, кладовая, библиотека, дровяной камин, собственная терраса, системы "очистки воздуха до уровня альпийского" и "фильтрации воды до уровня родниковой", говорится в рекламном буклете. Из 12 окон квартиры с улицы можно разглядеть только четыре – остальные скрыты за нижними этажами и террасой. Нагорному также принадлежат четыре парковочных места.

В среднем, по оценке специалистов по недвижимости, стоимость квадратного метра в Barkli Gallery составляла миллион рублей, а квартира того же метража, что у Нагорного, продавалась за 281,2 млн рублей (несколько сотен месячных зарплат Нагорного). Сейчас сопоставимая по площади квартира продается на "Циане" за 850 миллионов рублей.Именно в квартиру Нагорного курьеры "Яндекс.Еды" доставляли заказы для "Юрия" – Йоррита Фаассена. Туда же заказывал еду один из сотрудников Федеральной службы охраны: в сервисах проверки номеров его контакт записан как "помощник Марии" или "адьютант Маши" (орфография оригинала сохранена). В другой утечке данных – клиентов сервиса доставки СДЭК – есть имейл и имя дочери президента. Она теперь подписывается как "Мария Нагорная". При этом "Медузе" и Настоящему Времени неизвестно, как часто Нагорный, Воронцова/Нагорная и Фаасен бывают в квартире.

На вопросы "Медузы" и Настоящего Времени Фаассен не ответил: он прочитал сообщения корреспондентов в телеграме и заблокировал отправителей. Мария Воронцова, Евгений Нагорный и Олеся Сагайдак также проигнорировали сообщения.

* * *

Фотографии украинских флагов на голландском участке Фаассена и послание к "Марии Путиной" первым опубликовал в твиттере Адри Стрефланд – религиозный активист из Нидерландов, уверенный в скором наступлении апокалипсиса. Себя Стрефланд называет "пророком", а участок Фаассена сравнивает с "Полями смерти", на которых в 1970-е годы хоронили жертв геноцида в Камбодже.

По его словам, флаги на участке поставили активисты, узнавшие от жителей Дювендрехта о том, что их сосед связан с Путиным. Сейчас местные жители, утверждает Стрефланд, хотят поставить на участке Фаассена памятник "в честь Украины".

Украинский флаг на участке Йоррита Фаассена в пригороде Амстердама

Сам владелец участка еще две недели назад находился в России, рассказал "Медузе" и Настоящему Времени один из голландских предпринимателей, живущих в Москве.

"Если Фаассен вернется в Европу, ему там точно будет не по себе. Он попал в ближний круг Путина, о нем пишут статьи, ему и его родственникам звонят журналисты, так что возвращение в Нидерланды для него пока невозможно" – утверждает собеседник "Медузы" и Настоящего Времени.

Йоррит в Москве, на родину ехать опасается, подтверждает источник "Медузы" и Настоящего Времени, знакомый с ближним кругом Путина. Как объясняет один из участников российского списка Forbes, сейчас Фаассен относится к "категории тех людей, которых могут узнать на улице, а он же не может ходить в повязке и в маске. К нему могут возникнуть вопросы, если он решит взять кредит в банке, он едва ли в обозримое время сможет заняться в Европе бизнесом".