Роскошь под санкциями Замки и виллы российских олигархов в Европе, к которым они лишились (или могут лишиться) доступа во время войны

Поместье XVI века в графстве Суррей, вилла гитариста Rolling Stones на Лазурном Берегу Франции, шотландский замок клана МакГрегор и королевская дача отрекшегося от престола Эдуарда VIII. Все эти и многие другие знаменитые виллы и дворцы сейчас принадлежат богатейшим россиянам – Роману Абрамовичу, Алишеру Усманову, Михаилу Фридману и другим.

Настоящее Время рассказывает историю и показывает фотографии владений российских олигархов в континентальной Европе и Британии, к которым они уже не имеют доступа из-за санкций, введенных после начала полномасштабной войны в Украине, – или могут лишиться, если их включат в санкционные списки.

Витанхерст, Лондон. Подземный дворец Андрея Гурьева (Witanhurst)

Вид на Витанхерст с улицы Хайгейт Вест Хилл. Октябрь 2016 года. Фото: No Swan So Fine/Wikimedia Commons

Вид на главный вход и ворота Витанхерст с улицы Хайгейт Саус Грув. Октябрь 2016 года. Фото: No Swan So Fine/Wikimedia Commons

Вид на главный вход и ворота Витанхерст с улицы Хайгейт Саус Грув. Август 2022 года. Фото: Google Street View

В 1911 году британский бизнесмен и политик от либеральной партии Артур Кросфилд продал свой прибыльный бизнес по производству мыла и свечей и на вырученные деньги приобрел поместье Паркфилд в северном предместье Лондона Хайгейт. Вместо небольшого элегантного особняка XVIII столетия Кросфилд построил новый трехэтажный дом с 25 спальнями, бальной залой больше 20 метров в длину и ротондой со стеклянным куполом. В доме триста шестьдесят пять окон – по одному на каждый день года. Работы затянулись на долгих семь лет, с 1913-го по 1920-й, получившийся "дом-монстр" получил название Витанхерст. Вокруг здания раскинулся пейзажный парк площадью 4,5 гектара.

При Кросфилде и его наследниках Витанхерст считался одной из главных точек сбора лондонского света. В 1951 году на одной из вечеринок веселилась даже молодая Элизабет Виндзор, будущая королева Елизавета II.

Однако уже в 1970-е годы гигантский дом был заброшен и едва не продан под снос. После десятилетий запустения в 2008 году Витанхерст за 50 млн фунтов приобрела зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма Safran Holdings. Британские расследователи быстро заподозрили в сделке "русский след". Было высказано предположение, что за ней стоит жена экс-мэра Москвы Лужкова Елена Батурина. Однако со временем выяснилось, что конечным бенефициаром сделки был российский миллиардер, гендиректор ПАО "Фосагро" Андрей Гурьев.

Для него после 2011 под землей рядом с особняком было построено то, что журналисты New Yorker назвали "подземной деревней": с тренажерным залом, массажными кабинетами, кинотеатром, сауной и бассейном. Предполагается, что после реконструкции Витанхерст стал крупнейшей частной резиденцией в Лондоне после Букингемского дворца. Сейчас Гурьеву вряд ли удастся в полной мере насладиться своим циклопическим владением. В связи с вторжением России в Украину он попал под персональные санкции Великобритании, США, Новой Зеландии, Японии и Украины.

Атлон Хаус, Лондон. Шпионская школа Михаила Фридмана (Athlone House)

Атлон Хаус, 2021 год. Фото: Trevor Hart (Flickr.com)

Атлон Хаус (Каен Вуд Тауэрс), восточный фасад. Около 1900 года. Фото: Wikimedia Commons

Атлон Хаус, вид с улицы Хэмпстед-лейн. Июнь 2022 года. Фото: Google Street View

Еще один "русский" дом в лондонском районе Хайгейт – Атлон Хаус, также известный как Каен Вуд Тауэрс, особняк причудливой архитектуры, построенный в 1872 году. Сменив нескольких состоятельных владельцев, среди которых были угольный магнат Фрэнсис Кори-Райт и управляющий директор Shell Роберт Уэйли Коэн, в сентябре 1942 года здание перешло в руки британских ВВС.

Постройка стала использоваться как место дислокации и школа для разведчиков RAF. Из-за множества секретных операций, которые планировались и подготавливались в стенах особняка во время Второй мировой, его назначение долгое время было засекречено. По бумагам это был реабилитационный госпиталь для летчиков. В 1948-м разведшколу решено было перебазировать, а особняк передать министерству здравоохранения.

До 2003 года Атлон Хаус использовали в качестве дома для престарелых пациентов, страдающих дементивными расстройствами. А после пришедший в упадок особняк викторианской эпохи оказался заброшен.

Реставрацию исторического здания взял на себя российско-израильский миллиардер украинского происхождения, основатель "Альфа-банка" Михаил Фридман, выкупивший дом в 2016-м. Он восстановил прежний блеск Атлон Хауса, который сделался лондонской резиденцией олигарха. В доме появились новый винный погреб, медиакомната и опять-таки подземный бассейн.

15 марта 2022 года Великобритания присоединилась к персональным санкциям против Фридмана, которые до того ввели ЕС и Австралия. В итоге Фридман, постоянно живущий в Лондоне, не лишился доступа к своей недвижимости, но его расходы были ограничены суммой в 2500 фунтов в месяц. Что, конечно же, затруднило обслуживание особняка.

Саттон-плейс, графство Суррей. Проклятый старый дом Алишера Усманова (Sutton Place)

Саттон-плейс. Скриншот Financial Times

Саттон-плейс. Январь 1911 года. Фото: Wikimedia Commons

Подъездные ворота Саттон-плейс со стороны улицы Бланчард Хилл. Сентябрь 2022 года. Фото: Google Street View

Поместье Саттон-плейс в Суррее было построено почти полтысячелетия назад – в начале XVI века. Первым владельцем дома был сэр Ричард Уэстон, аристократ и приближенный короля Генриха VIII. При дворе Уэстон был почти незаменим, список его должностей, по утверждениям биографов, занял бы несколько страниц. Он служил монарху как воин, моряк, дипломат, финансист, судья, губернатор и советник. Не удивительно, что в его доме бывали и сам Генрих, и канцлер Томас Кромвель.

В собственности семьи Уэстон Саттон-плейс оставался вплоть до 1919 года. Сегодня он считается одним из ценнейших образцов раннего английского ренессанса. Дом внесен в списки архитектурных памятников I категории, то есть "представляющих исключительный интерес".

Фасад Саттон-Плейс, 1995 год. Фото: Geograph.org.uk / Wikimedia Commons

Писательница Дина Лэмпитт упоминает о проклятье, которое якобы лежит на Саттон-плейс, в посвященном поместью рассказе 1983 года: "[Дом] был поражен проклятием, которое воздействовало на семьи, жившие там, преждевременно убивая их наследников и доводя других жителей до безумия и отчаяния". Правда, тут же оговаривается, что это распространенное заблуждение и, пересчитывая скончавшихся в особняке аристократов, следует учитывать условия жизни в поздне-средневековой Англии.

Для сегодняшнего владельца Саттон-Плейс, российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова, своего рода проклятием стали санкции, наложенные на него на фоне войны в Украине Великобританией. Бизнесмену среди прочего запрещен въезд в страну, его активы заморожены. О том, что именно Усманов на сегодня является фактическим собственником Саттон-Плейс, прямо говорится в официальном заявлении правительства Великобритании. Формальным же собственником является Sutton Place Property Unit Trust, по данным BBC, в прошлом связанное с давним соратником Усманова Фархадом Мошири.

Аберухиль, графство Перт. Замок с указателем на Иваново для Владимира Лисина (Aberuchill Castle)

Замок Аберухиль. Январь 2008 года. Фото: Dr Richard Murray / Wikimedia Commons

Замок Аберухиль. Август 2010 года. Фото: Dr Richard Murray / Wikimedia Commons

Настоящий шотландский замок XVII века в гористой местности графства Перт повидал немало драматичных событий. Он был построен для клана МакГрегор, а затем перешел во владения Кэмпбеллов. Когда во время якобинского восстания 1715 года хозяева отказались платить дань "шотландскому Робину Гуду" Роб Рою МакГрегору, разбойник и бунтовщик вломился в замок и силой заставил владельцев возобновить выплаты.

В последующие века Аберухиль сменил множество владельцев, которые расширяли и перестраивали имение. В 2005 году его приобрела компания Forestborne Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Реальным хозяином замка стал стоящий за ней российский сталелитейный магнат Владимир Лисин, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат, логистические и судоходные компании.

Среди местных жителей русские хозяева замка прославились установкой причудливого указателя неподалеку от него. Щит информирует о расстояниях до городов Иваново (родина Лисина), Новокузнецк, Темиртау и Москвы. Кроме того, на щите упомянуто место под названием Foxlodge – по всей видимости, речь идет об элитарном спа-комплексе "Лисья нора" в Подмосковье. Последняя строчка указывает на "Будущее" – с расстоянием, оцененным в знак бесконечности.

This is the rather bizarre sign erected on the Aberuchill Estate owned by Forestborne Ltd., a company registered in the British Virgin Islands and controlled (we understand) by Vladimir Lisin, Chair of Novolipetsk Steel and worth c. £20 billion. (image © my source) pic.twitter.com/kNpGSgkSs7 — Andy Wightman (@andywightman) March 3, 2022

Владимир Лисин на сегодня не входит в санкционные списки западных стран, однако украинские власти настаивают на включении его имени в ближайшие пакеты персональных ограничений.

Шато де ла Кро, департамент Приморские Альпы. Королевская дача Романа Абрамовича (Château de la Croë)

Шато де ла Кро. Сентябрь 2009 года. Фото: James (Flickr.com)

Шато де ла Кро. Фото: Frankkaribik / Wikimedia Commons

Шато де ла Кро. 2011 год. Фото: Wikimedia Commons

Одна из жемчужин французского Лазурного Берега – Шато де ла Кро в департаменте Приморские Альпы на мысе Кап д’Антиб. Особняк на берегу Средиземного моря был воздвигнут в 1927 году для медиапредпринимателя Помероя Бертона, владельца холдинга Associated Newspapers.

Прославилась вилла благодаря тому, что в 1938 году ее на 11 лет арендовал отрекшийся от престола король Великобритании Эдуард VIII вместе со своей морганатической супругой Уоллис Симпсон. Герцог и герцогиня Виндзорские наняли Шато де ла Кро как второй дом в дополнении к резиденции в окрестностях Парижа и декорировали его в собственном вкусе. Идиллию нарушило германское вторжение во Францию, вынудившее пару уехать. Несколько лет в особняке базировались итальянские и немецкие войска.

В 1946-м Виндзоры вернулись в Шато де ла Кро и использовали его вплоть до истечения срока аренды. Здесь же они принимали многих высокопоставленных гостей: например, в доме в 1948 году отметили годовщину свадьбы Уинстон и Клементина Черчилль.

Сменив еще нескольких владельцев (в числе которых был греческий магнат Аристотель Онассис), Шато де ла Кро в 2001 году было приобретено Романом Абрамовичем. Олигарх реконструировал историческое здание, добавив к прежним королевским удобствам тренажерный зал и кинотеатр в подвале, а также 15-метровый бассейн на крыше здания.

В 2022 году вилла была арестована после введения ЕС санкций против Абрамовича.

Вилла Нелькот, Вильфранш-сюр-Мер. Дом с рок-н-роллом и свастикой для Виктора Рашникова (Villa Nellcôte)

Вид с морского катера на виллу Нелькот. Август 2014 года. Фото: Google Street View

Ворота виллы Нелькот. Август 2008 года. Фото: Gudrun Schwartz / Wikimedia Commons

По сравнению с другими владениями российских олигархов, этот дом во французском городе Вильфранш-сюр-Мер, департамент Приморские Альпы, имеет очень скромный размер – всего 16 комнат. Но метраж искупается нетривиальной историей.

Вилла была построена в 1890 году для отставного банкира Юджина Томаса, а в 1919 году была приобретена чилийским кланом Бордес, судовладельцами, специализировавшимися на перевозке соды из Чили во Францию. По распространенной городской легенде, в 1940 году во время оккупации города немцами на вилле была развернута местная штаб-квартира гестапо. Местные краеведы отвергают историю как недостоверную. Ее корни стоит искать в необычных вентиляционных решетках дома, действительно украшенных свастиками. Но это всего лишь интерьерный орнамент, распространенный в конце XIX столетия.

Вилла Нелькот, вид сверху. Разворот книги "The Curious Cronicles of Villa Nellcote". Скриншот nellcotechronicles.com

Прославил виллу Нелькот гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс, который снимал ее на протяжении двух с половиной лет, с апреля 1971 года по октябрь 1973-го. Арендатор не только записывал в подвале виллы партии для альбома Exile on Main St., но и закатывал шумные вечеринки с алкоголем и наркотиками. Среди гостей были Мик Джаггер, Джон Леннон и другие звезды первой величины. Богемная жизнь на вилле закончилась для Ричардса вынужденным бегством из страны. Суд признал его виновным в торговле марихуаной и приговорил к году тюрьмы условно, а также к штрафу в 5000 франков. Музыканту был на два года закрыт въезд во Францию.

В 2007 году "виллу Rolling Stones" приобрел за 83 миллиона евро российский предприниматель, председатель ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников. Также ему досталось и соседнее владение, благодаря чему удалось увеличить площадь и уединенность участка. Фанаты рок-музыки сетуют, что близко новый хозяин к мемориальному месту их уже не подпускал.

Впрочем, сегодня, после введения ЕС санкций, он и сам не имеет доступа к вилле, текущая стоимость которой оценивается в 110-150 млн евро.

Шато ле Пен, Солонь. Идиллическая крепость Искандера Махмудова (Château Les Pins)

Шато ле Пен, Солонь. Фото: Philippe Niez Studio

Шато ле Пен, около 1930 года. Почтовая открытка. Источник: Perche-gouet.net

Самый древний объект в нашей подборке – Шато ле Пен в регионе Солонь, в Центральной Франции. Старейшие его части были построены, если верить местным исследователям, еще в XV веке. Когда-то замок был сооружением вовсе не декоративным. В нем имелись ров с подъемным мостом, вал и укрепленные ворота.

За века своего существования замок претерпел множество перестроек, лишь в начале ХХ века архитекторы Дюмон и Лафарг реконструировали его, оформив все части в едином романтическом "средневековом" стиле. Конечно, к этому времени комплекс уже был скорее роскошным имением для выездов на охоту, чем укрепленным пунктом. Замок ле Пен считался важной достопримечательностью. Его фото изнутри и снаружи даже печатали на открытках, которые по сей день можно купить на антикварных аукционах.

Сам же замок принадлежит учрежденной в 2008 году фирме Les Pins Property SCI, за которой, по версии Forbes, стоит основатель Уральской горно-металлургической компании, российский миллиардер узбекского происхождения Искандер Махмудов. Для нынешнего владельца замок реконструировали еще раз, добавив в том числе бассейн внутри здания.

Махмудов оказался одним из тех, кто сегодня может пользоваться своим французским владением: санкции на него наложили Великобритания, Новая Зеландия и Украина, но не ЕС.

Вилла Альтакьяра, Портофино. Тезка "Аббатства Даунтон" с темным прошлым для Эдуарда Худайнатова (Villa Altachiara)

Вилла Альтакьяра в Портофино. Январь 2001 года. Фото: FVA / Wikimedia Commons

Вилла Альтакьяра до 1900 года. Почтовая открытка. Фото: Wikimedia Commons

С виллой Альтакьяра в Портофино (Италия) связана даже не одна, а сразу несколько загадочных историй. Начать стоит с того, что построили ее в 1874 году по заказу Генри Герберта, графа Карнарвона. "Альтакьяра" – это итальянизированная версия имени "Хайклер", которое носит главная резиденция Карнарвонов в Великобритании. Благодаря одноименному сериалу, снимавшемуся там, она более известна как "Аббатство Даунтон".

Со временем вилла перешла к сыну первого хозяина Герберту Джорджу, более известному как "лорд Карнарвон", египтологу и спонсору экспедиции Говарда Картера, обнаружившей гробницу Тутанхамона.

Широко известны слухи о "проклятье фараонов", которое после этого пало на участников раскопок. Так или иначе, вскоре после вскрытия погребальной камеры хозяин виллы Альтакьяра скоропостижно скончался от воспаления легких.

Еще одна загадочная смерть произошла на самой вилле 8 января 2001 года. Ее тогдашняя хозяйка, итальянская аристократка графиня Франческа Вакка Агуста, сорвалась со скалы рядом с домом в море и погибла. Неясные обстоятельства ее гибели заставили открыть полицейское расследование: власти рассматривали версии убийства, самоубийства, но в итоге решили, что это несчастный случай. В 2011 году история гибели графини Агуста вновь привлекла внимания СМИ в связи со слухами о сокровищах, якобы спрятанных аристократкой незадолго до смерти.

Смерть Карнарвона, его племянницы, которая тоже сорвалась со скалы около виллы, а также Франчески Вакка Агуста породили пересуды о проклятье, которое якобы довлеет над виллой Альтакьяра. Но они не отпугнули фирму Miasdor Investments Ldt, которая приобрела виллу за сумму свыше 25 млн евро. Сегодня вилла арестована: ее фактический владелец, бывший топ-менеджер "Роснефти" Эдуард Худайнатов, попал под санкции ЕС, Украины и Швейцарии как лицо, близкое к Владимиру Путину и Игорю Сечину.