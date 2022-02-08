1953-й или 2021-й? Сможете отличить по уголовному делу, где СССР, а где современная Россия?

"...опустил в избирательную урну записку, в ней были слова: "Это не выборы"; распространял материалы Голоса Америки

"...вступили в преступный сговор с целью изучения и обсуждения религиозного материала на темы об Иегове"

"...отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны"

"...задавал экскурсоводу "провокационные вопросы", в т. ч. в присутствии иностранных туристов, которым пытался рассказать о положении крымских татар"

"...критиковал советскую международную политику", "одного из руководителей", "умалял роль Советского Союза в Отечественной войне"

"...создает лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне"

"Активный украинский националист, один из организаторов несанкционированных митингов. Обвинен в распространении клеветнических измышлений и участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок"

Обвинения в адрес НКО, СМИ и оппозиции в современной России своими формулировками нередко напоминают обвинения в отношении диссидентов и тех, кого в СССР считали "антисоветчиками". "Умалял роль", "создавал лживый образ", "несанкционированные митинги" – а вы сможете отличить по приговорам и обстоятельствам уголовных дел, где Советский Союз, а где современная Россия? Пройдите тест от Настоящего Времени

Верно. Советский Союз, 1988 год: "Макар И. И., активный украинский националист, выступал на разрешенных митингах с экстремистскими речами, один из организаторов несанкционированных митингов. Обвинен в распространении клеветнических измышлений и участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок" (Здесь и далее об СССР – источник: Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953–1991. Аннотированный каталог. Под ред. В. А. Козлова и С. В. Мироненко; сост. О. В. Эдельман, М.: Международный Фонд "Демократия", 1999).

Не угадали! Советский Союз, 1988 год: "Макар И. И., активный украинский националист, выступал на разрешенных митингах с экстремистскими речами, один из организаторов несанкционированных митингов. Обвинен в распространении клеветнических измышлений и участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок" (Здесь и далее об СССР – источник: Надзорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской агитации и пропаганде. Март 1953–1991. Аннотированный каталог. Под ред. В. А. Козлова и С. В. Мироненко; сост. О. В. Эдельман, М.: Международный Фонд "Демократия", 1999).

Нет. Россия, 2021 год: "Очевидно, что "Мемориал", спекулируя на теме политических репрессий XX века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан". Из речи прокурора Алексея Жафярова при рассмотрении иска о ликвидации ПЦ "Мемориал"

Да, вы правы. Россия, 2021 год: "Очевидно, что "Мемориал", спекулируя на теме политических репрессий XX века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан". Из речи прокурора Алексея Жафярова при рассмотрении иска о ликвидации ПЦ "Мемориал"

Да. Советский Союз, 1953 год: "Иванюк Е. В. с 1941 г. активный член "Свидетели Иеговы", принимала участие в деятельности иеговистского подполья".

Не верно. Советский Союз, 1953 год: "Иванюк Е. В. с 1941 г. активный член "Свидетели Иеговы", принимала участие в деятельности иеговистского подполья".

Именно так. Советский Союз, 1953 год: "Степин Д. М. с 1946 г. в разговорах со знакомыми, в т. ч. во время выпивки, критиковал культуру советского народа, займы, хвалил условия жизни и культуру "одной из капиталистических стран", критиковал советскую международную политику, "одного из руководителей", "умалял роль Советского Союза в Отечественной войне, в то же время восхвалял политику и военную мощь одного из капиталистических государств".

Похоже, но все-таки нет. Советский Союз, 1953 год: "Степин Д. М. с 1946 г. в разговорах со знакомыми, в т. ч. во время выпивки, критиковал культуру советского народа, займы, хвалил условия жизни и культуру "одной из капиталистических стран", критиковал советскую международную политику, "одного из руководителей", "умалял роль Советского Союза в Отечественной войне, в то же время восхвалял политику и военную мощь одного из капиталистических государств".

Нет, это Советский Союз, 1968 год: "Сейдалиев Ф. (1928 г. р., крымский татарин) летом 1968 г. с семьей самовольно приехал в Крым на постоянное жительство; 12 и 13 июня 1968 г. в бахчисарайском музее задавал экскурсоводу "провокационные вопросы", в т. ч. в присутствии иностранных туристов, которым пытался рассказать о положении крымских татар, и был задержан милицией"

Правильно, это Советский Союз, 1968 год: "Сейдалиев Ф. (1928 г. р., крымский татарин) летом 1968 г. с семьей самовольно приехал в Крым на постоянное жительство; 12 и 13 июня 1968 г. в бахчисарайском музее задавал экскурсоводу "провокационные вопросы", в т. ч. в присутствии иностранных туристов, которым пытался рассказать о положении крымских татар, и был задержан милицией".

Нет, вам показалось. Это Россия, 2020 год: "Подозреваемый разместил на своей странице в одной из социальных сетей текстовую публикацию с прикрепленным изображением, в которой отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю

Да, вы совершенно правы. Это Россия, 2020 год: "Подозреваемый разместил на своей странице в одной из социальных сетей текстовую публикацию с прикрепленным изображением, в которой отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала, и распространил заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". Следственный комитет РФ по Ставропольскому краю

Нет. Россия, 2022 год. 31 января 2022 года Пожарский районный суд в Приморском крае назначил Свидетелям Иеговы из Лучегорска Сергею Сергееву и Юрию Белослудцеву по пять лет лишения свободы условно ("ОВД-Инфо").

Верно, это снова Россия, 2022 год. 31 января 2022 года Пожарский районный суд в Приморском крае назначил Свидетелям Иеговы из Лучегорска Сергею Сергееву и Юрию Белослудцеву по пять лет лишения свободы условно ("ОВД-Инфо").

Нет, это не новость времен холодной войны. Это Россия, 2021 год. Сразу несколько СМИ (к примеру, "Дождь", "Медиазона") и людей (например, журналистки Ольга Чуракова, Соня Гройсман) были признаны СМИ-"иноагентами" в том числе и за цитирование или репосты материалов Радио Свобода, Голоса Америки, "Медузы".

Да. Это Россия, 2021 год. Сразу несколько СМИ (к примеру, "Дождь", "Медиазона") и людей (например, журналистки Ольга Чуракова, Соня Гройсман) были признаны СМИ-"иноагентами" в том числе и за цитирование или репосты материалов Радио Свобода, Голоса Америки, "Медузы".

Да, точно. Советский Союз, 1953 год. Херечук Н. Ф. 4 марта 1953 г. в школе после сообщения о болезни Сталина "высказал антисоветские террористические взгляды" (сказал: "Собачья смерть").

Нет, не угадали. Советский Союз, 1953 год. Херечук Н. Ф. 4 марта 1953 г. в школе после сообщения о болезни Сталина "высказал антисоветские террористические взгляды" (сказал: "Собачья смерть").

Верно. Советский Союз, 1953 год: "Александров Д. М. 22 февраля 1953 г. опустил в избирательную урну записку, в ней были слова: "Это не выборы"; пересказывал содержание передач радиостанции Голос Америки".