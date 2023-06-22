Радио Свобода/Радио Свободная Европа выяснило, что кыргызстанские и казахстанские компании поставляют технологии двойного назначения российским фирмам, связанным с Кремлем, несмотря на попытки Запада воспрепятствовать таким поставкам через государства Центральной Азии.

В ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года США и Европейский Союз ужесточили контроль над экспортом в Россию технологий, которые могут использоваться не только для гражданских, но и для военных целей.

Однако Россия использует схемы поставок западных технологий через государства, не ограниченные этими санкциями, – в том числе Казахстан и Кыргызстан. Обе эти страны являются членами Евразийского экономического союза под эгидой Москвы.

Российский импорт товаров двойного назначения из Казахстана и Кыргызстана резко вырос после начала войны. Речь идет в том числе об электронном оборудовании таких американских гигантов, как Texas Instruments и Analog Devices: компоненты их производства были обнаружены в российском вооружении, применяющемся в Украине.

Это может привести к введению так называемых вторичных санкций в отношении двух центральноазиатских государств. Представители США и ЕС, ответственные за реализацию санкций, поднимали этот вопрос в ходе официальных визитов в Кыргызстан и Казахстан в последние месяцы.

Радио Свобода/Радио Свободная Европа выяснило, что российские компании, импортирующие технологии двойного назначения из Казахстана и Кыргызстана, занимаются или в прошлом занимались обеспечением российской военной промышленности, в том числе государственных компаний, находящихся под западными или украинскими санкциями.

Журналисты казахской и кыргызской служб Радио Свобода/Радио Свободная Европа – совместно с проектом украинской службы Радио Свобода "Схемы" – проанализировали таможенные и корпоративные данные компаний, занимающихся поставками технологий двойного назначения, а также данные украинской разведки о западной электронике, обнаруженной в российском вооружение.

Одна из таких российских компаний зарегистрирована в Ижевске, крупном военно-промышленном центре, и была основана всего через несколько недель после начала российского вторжения в Украину. Журналистам Радио Свобода/Радио Свободная Европа не удалось обнаружить данных, прямо указывающих, что эта компания является поставщиком российского ВПК, однако ее директор – инструктор по карате – ранее работала на заводе в Ижевске, который, по данным американских властей, "занимается разработкой товаров и технологий для российской армии".

Главным торговым партнером этой компании, судя по таможенным документам, является кыргызский экспортер электроники, который был основан всего через несколько недель после начала российского вторжения.

В других случаях российские поставщики электроники импортировали продукты двойного назначения через партнеров в Казахстане.

Крупная российская компания ITC, занимающаяся поставками для различных военно-промышленных предприятий, находится под санкциями и США, и Украины. Таможенные документы показывают, что ITC задействовала латышскую логистическую компанию для поставок технологий двойного назначения через казахскую компанию, которую сама же ITC и основала несколькими годами ранее.

В ряде случаев товары двойного назначения, импортируемые через кыргызские и казахские фирмы из США или Европы, сразу отправляются получателям в России, минуя Центральную Азию, сообщили Радио Свобода различные источники.

"Деньги, договорные отношения идут через Бишкек. Товар едет напрямую в Россию", – заявил в ответ на запрос Радио Свобода представившийся Андреем сотрудник кыргызской компании, на сайте которой предлагаются услуги по экспорту товаров из США и ЕС.

Какими источниками мы пользовались Для настоящего расследования Радио Свобода/Радио Свободная Европа проанализировало тысячи документов из различных источников. Наши журналисты изучили таможенные данные, собранные коммерческими агрегаторами баз данных ImportGenius и Sinoimex, а также C4ADS, некоммерческой организацией по вопросам глобальной безопасности, расположенной в Вашингтоне. Данные о компаниях, приведенные в данном расследовании, взяты из официальных реестров Казахстана, Кыргызстана и других стран, а также из базы данных SPARK, которая объединяет официальную информацию о собственности с финансовыми данными о компаниях разных юрисдикций. Данные о поставках в России брались из SPARK и из сайта Clearspending.ru, являющимся агрегатором официальной информации о российских тендерах. Данные о западной электронике, обнаруженной в российском вооружении в Украине, взяты из докладов украинской разведки, переданных ЕС, который провел внутренний анализ этих данных. Журналисты Радио Свобода/Радио Свободная Европа ознакомились как с документами украинской разведки, так и с анализом ЕС, полученными проектом украинской службы Радио Свобода "Схемы".

Судя по таможенным данным, кыргызские и казахские компании экспортируют в Россию микрочипы, телекоммуникационное оборудование и прочие электронные компоненты, аналогичные тем, которые украинские военные обнаруживают в российских ракетах, танках, вертолетах, дронах и радиосистемах.

Что именно происходит с этими компонентами, когда они прибывают российским клиентам, установить трудно, поскольку данные о поставках российским силовым структурам являются закрытыми.

Только за один день в декабре 2022 казахская компания "ЭлтексАлатау" отправила в Россию более 100 партий видов электроники двойного назначения, которая, по данным Киева, используются российскими войсками в Украине. В частности, были отправлены разновидности чипов, применяющиеся в приборах ночного видения российских танков. При этом официальный партнер российского филиала компании прямо называет своими постоянными заказчиками российское министерство обороны и ФСБ.

Радио Свобода/Радио Свободная Европа обратилось за комментарием в администрации президентов Кыргызстана и Казахстана, но не получило ответов на момент публикации данного материала.

Однако, выступая на пресс-конференции вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после двусторонних переговоров в Астане на этой неделе, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его правительство следует "всем правилам, принятым на международном рынке". "Что касается так называемого экспорта товаров двойного назначения в Россию – это абсолютно не соответствует действительности", – сказал Токаев, хотя он не уточнил, что именно он считает неправдой.

Штайнмайер, в свою очередь, заявил после переговоров 20 июня, что Брюссель и Астана тесно сотрудничают по предотвращению уклонения России от западных санкций. "Нам необходимо усилить все возможные усилия для предотвращения уклонения от санкций. И мы слышали в ходе наших разговоров, что казахстанские агентства и агентства ЕС находятся в тесном контакте по этим вопросам", – сказал Штайнмайер.

На следующий день после переговоров Штайнмайера в Астане правительства стран ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России, включающий, как заявил шведский председатель ЕС, "меры, направленные на борьбу с обходом санкций".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 21 июня, что новые санкции "нанесут еще один удар по путинской военной машине с помощью ужесточения ограничений экспорта, нацеленных на организации, поддерживающие Кремль". "Наш инструмент против обхода санкций не даст России получить в свои руки подсанкционные товары", – написала Ляйен в Twitter.

Экспорт растет, Запад давит

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года США и Европейский союз начали вводить беспрецедентные санкции против Кремля и российской экономики и в том числе наложили ограничения на поставку электроники и других технологий, используемых российской армией.

Однако эта продукция продолжает поступать в Россию из стран, не присоединившихся к западным санкциям, – например, Китая. При этом таможенные и торговые данные показывают мощный всплеск в импорте в Кыргызстан и Казахстан технологий двойного назначения, а также в их экспорте в Россию.

Радио Свобода/Радио Свободная Европа изучало составленный Киевом для Европейского союза список электронных компонентов, обнаруженных украинскими экспертами в российском вооружении и вспомогательных системах. Потом журналисты проанализировали таможенные данные с учетом специфических таможенных кодов для этой продукции.

Этот анализ дает представление о масштабе поставок западной электроники двойного назначения в обход санкций. Речь идет о резком росте импорта этой продукции из ЕС в Кыргызстан и Казахстан – и аналогичный рост экспорта в Россию – после начала российского вторжения в Украину.

Например, объем импорта компьютеров в Казахстан в 2022 году достиг 1,2 млрд долларов, что в семь раз больше, чем годом ранее, причем 310 млн долларов приходится на импорт из ЕС. Экспорт этой продукции из Казахстана в Россию за тот же период вырос до 300 млн долларов, что в 2300 раз больше, чем в предыдущем году.

Согласно торговым данным ООН, в 2021 году Кыргызстан не импортировал никаких деталей для самолетов, вертолетов и дронов. При этом в 2022 году Кыргызстан ввез такой продукции на 3,5 млн долларов – в основном из США – и экспортировал его в Россию в объеме 1,5 млн долларов.

Представители Евросоюза выражают озабоченность тем, что технологии двойного назначения, предназначенные для государств – членов ЕЭС в Центральной Азии и других регионах, оказываются в России. Существование такой схемы журналистам Радио Свобода/Радио Свободная Европа подтвердили различные источники, связанные с экспортерами в Кыргызстане и Казахстане.

"Мы хотели бы обсудить с властями создание системы, которая позволит нам быть уверенными, что товары, отправляемые из Европы в страны Центральной Азии через Россию, доставляются именно туда, а не оседают в России", – рассказал 28 марта в интервью кыргызской службе Радио Свобода/Радио Свободная Европа специальный представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О’Салливан.

Дэвид О'Салливан (в центре) выступает на пресс-конференции 28 марта в Бишкеке

В связи с экспортом в Россию на власти Кыргызстана и Казахстана давят и из Москвы, и из Евросоюза, и они опасаются возможных вторичных санкций со стороны США и ЕС.

Визит в подсанкционную фирму в Кыргызстане США пока наложили экспортные ограничения только на одну компанию в Кыргызстане за "оказание поддержки российскому военному и оборонному сектору". Компания Tro.Ya совершила в Россию только две поставки, но при этом, как утверждают американские власти, препятствовала экспертной проверке возможного использования продукции и могла быть потенциальным каналом экспорта технологий в Россию. Tro.Ya была основана в 2012 как юридическая компания. В августе 2022 компания поставила резисторы и конденсаторы производства американских компаний Knowles и Vishay соответственно российской фирме Ocean Electronics, находящейся под санкциями Вашингтона из-за поставки электроники российским военным, аэрокосмическим и энергетическим компаниям. При этом данные электронные компоненты не являются контролируемым экспортом в Россию со стороны США и ЕС. Журналисты кыргызской службы Радио Свобода/Свободная Европа посетили официальный адрес компании Tro.Ya в городе Токмок на севере страны, но обнаружили там частный дом с воротами на замке. Журналисты позвонили в дверь, но им не открыли. Соседи подтвердили, что владелец компании Нассер Хилоу проживает в этом доме, но никаких признаков коммерческой деятельности они не видели.

Тимур Сулейменов, первый заместитель главы администрации президента Касым-Жомарта Токаева, заявил в интервью изданию Euractiv в апреле, что Казахстан "не станет инструментом обхода наложенных на Россию санкций".

"Мы будем соблюдать санкции. Хоть мы и входим [в ЕЭС] наряду с Россией, Беларусью и другими странами, мы также члены международного сообщества. И последнее, что мы хотим, это чтобы США и ЕС наложили на Казахстан вторичные санкции", – отметил Сулейменов.

В мае представительница российского министерства иностранных дела Мария Захарова заявила на брифинге в Москве, что в России уверены, что "центральноазиатские столицы хорошо понимают, что ущерб от искусственного ограничения связей с нашей страной ни Запад, ни кто-либо другой компенсировать не сможет и не пожелает".

Выступая на саммите ЕС – Центральная Азия в Чолпон-Ате в начале июня, президент Кыргызстана Садыр Жапаров сказал: "Мы понимаем обеспокоенность и пожелания наших европейских партнеров относительно отдельных видов санкционных товаров и готовы продолжать диалог с ЕС по этому вопросу".

Из Бишкека в "оружейную столицу" России

Через два месяца после начала полномасштабного вторжению в Украину появилась фотография российского БМП-1АМ "Басурманин" на улицах Купянска, города на востоке Харьковский области, который тогда контролировался российскими войсками. Несколько дней спустя российский пропагандист опубликовал видео: российская бронеколонна, состоящая в том числе из "Басурманинов", едет по дороге на востоке Украины.

"Басурманин" оборудован тактической радиостанцией "Акведук", которая обеспечивает защищенную связь на поле боя. Несмотря на то, что она российского производства, в ней обширно используется электроника американских и европейских компаний – таких как Texas Instruments, Atmel и Xilinx.

Украинская разведка обнаружила в "Акведуке" операционный усилитель производства компании Analog Devices из штата Массачусетс.

Через месяц после того, как "Басурманин" был замечен в Украине, недавно созданная кыргызская компания поставила аналогичные усилители AD822 российской компании, связанной с производством военного телекоммуникационного оборудования.

Оказались ли усилители конкретно из этой партии в российском вооружении, неизвестно. Однако с момента своего основания в марте 2022 эта компания-экспортер RM Design and Development из Бишкека поставила в Россию сотни партий продуктов двойного назначения, как удалось выяснить журналистам Радио Свобода на основании анализа данных ImportGenius.

В мае 2022 RM Design and Development поставила усилители производства Analog Devices российской компании "Микроприбор", которая была создана незадолго до этого в Ижевске – городе, считающимся "оружейной столицей" России: здесь, например, производят автомат Калашникова.

Данные ImportGenius показывают, что в прошлом году RM Design and Development осуществила "Микроприбору" более чем 300 поставок видов товаров двойного назначения, которые входят в санкционный список США как "высокоприоритетные" из-за того, что используются в российском вооружении.

Учредителем "Микроприбора" указана бухгалтер Лилия Исмагилова, директором – инструктор по карате Мария Федорова. По данным российского корпоративного реестра, они не являются учредителями или директорами других компаний.

Благодаря утечке официальных российских данных, журналистам Радио Свобода/Радио Свободная Европа удалось установить, что Федорова работала на Ижевском радиозаводе (ИРЗ), который разрабатывает и поставляет товары для российской армии и находится под украинскими санкциями. Фотографии в инстаграме Федоровой также указывают на то, что она работала на ИРЗ.

Посты в инстаграме Марии Федоровой

В США заявляют, что ИРЗ "разрабатывает продукцию и технологии для российской армии". Один из партнеров завода (но не сам ИРЗ) находится под американскими санкциями.

Федорова не ответила на звонки и сообщения в WhatsApp с просьбой о комментарии. После неудачных попыток журналистов Радио Свобода/Радио Свободная Европа связаться с ней, она закрыла доступ к своему инстаграму.

Исмагилова по телефону не стала отрицать свою причастность к "Микроприбору", но попросила перезвонить позже и в дальнейшем на звонки не отвечала.

Компания RM Design and Development, зарегистрированная в свободной экономической зоне "Бишкек", также отправляла товары двойного назначения как минимум двум российским фирмам, которые раньше поставляли электронное оборудование российским госкомпаниям в военно-промышленном комплексе, на которые наложены западные санкции в ответ на агрессию Кремля в Украине.

Подсанкционные российские компании в цепи поставок Таможенные данные показывают, что одной из компаний – получателей поставок от RM Design and Development является петербургская фирма "Регион-Проф", против которой в 2019 году ввела санкции Украина. "Регион-Проф" поставляла электронику Пензенскому научно-исследовательскому электротехническому институту, который занимается разработкой защищенных телекоммуникационных систем для российской армии и спецслужб и находится под санкциями США и ЕС. С апреля по октябрь 2022 года RM Design and Development отправила более 500 партий товаров компании "Регион-Проф", по данным ImportGenius. В частности были поставлены микроконтроллеры производства американской компании Atmel. Подобные микроконтроллеры были обнаружены в бронетехнике, вертолетах, дронах и телекоммуникационных системах российских войск в Украине. Эти микроконтроллеры отмечены как "высокоприоритетные" в санкционных списках США. За последний год RM Design and Development отправила более 150 партий "Базис Трейд Прософт", московской компании, занимающейся поставками НИИ автоматики им. Н.Л. Духова, который разрабатывает ядерные боеголовки и находится под санкциями Вашингтона и Брюсселя. В ответ на запрос Радио Свобода/Радио Свободная Европа компании "Регион-Проф" и "Базис Трейд Прософт" отвергли сотрудничество с российским военно-промышленным комплексом, при этом отметив, что Кыргызстан не подпадает под западные санкции. В компании "Базис Трейд Прософт" заявили, что контракт с НИИ автоматики им Н.Л. Духова был заключен раньше введения против него санкций и в настоящий момент коммерческие связи с ним не поддерживаются.

Единственным учредителем и владельцем RM Design and Development является кыргызстанский предприниматель Шакир Маров, работавший директором пейнтбольного клуба. Маров, вероятно, связан с семьей бишкекского бизнесмена Антона Риппа, который управлял российской компании "Риберг", – именно она была получателем поставок электроники от RM Design and Development в прошлом году.

Маров перенаправил телефонный запрос журналистов Радио Свобода/Радио Свободная Европа своему коллеге Ивану Плутицкому, который отказался обсуждать российский экспорт RM Design and Development из-за того, что это "маленькая непубличная компания". Вскоре после этого разговора вебсайт компании перестал открываться. На письменный запросы ни Маров, ни Плутицкий не ответили.

Рипп заявил Радио Свобода/Радио Свободная Европа, что уже продал российскую компанию "Риберг", а на вопросы о RM Design and Development отвечать не стал.

Скриншот веб-сайта кыргызской компании RM Design and Development, зарегистрированной вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, поставила в Россию технологии двойного назначения. Веб-сайт компании перестал открываться вскоре после того, как Радио Свобода обратилась к компании за комментариями

Казахстанские фирмы с российскими корнями

Во время почти трехмесячного штурма Мариуполя в 2022 году российские войска активно использовали свой основной боевой танк Т-72Б3М. Это модернизированная версия танка Т-72, и она широко используется российскими войсками в Украине. В декабре производитель "Уралвагонзавод" заявил о поставке свежей партии этих танков министерству обороны.

Танк Т-72Б3М оборудован прицелом "Сосна-У", в котором, как и в радиостанции "Акведук" на "Басурманине", широко используется западная электроника. В частности, в захваченных в Украине моделях был обнаружен двухканальный трансивер производства компании Analog Devices.

В начале декабря 2022 года – то есть примерно в то же время, когда российская армия получила новую партию танков – компания из Алматы поставила в Россию более сотни партий разновидностей товаров двойного назначения, которые, как сообщают европейские эксперты на основании данных украинской разведки, используются для поддержания российской военной машины.

Таможенные документы, изученные вашингтонской расследовательской группой C4ADS и имеющиеся в распоряжении Радио Свобода/Радио Свободная Европа, показывают, что в этих поставках были трансиверы производства Analog Devices, обнаруженные украинскими экспертами в танке Т-72Б3М.

В документах не указано имя получателя трансиверов и других товаров двойного назначения; отправителем же указана казахской компания "ЭлтексАлатау". Она является официальным партнером российского производителя телекоммуникационного оборудования "Элтекс". У компаний общий акционер – российский бизнесмен Алексей Черников.

Другой официальный партнер, компания "Элтекс-МСК", заявляет на своем вебсайте, что ее постоянными клиентами являются министерство обороны России, ФСБ и ФСО. Один из руководителей "Элтекс" писал в 2017 году, что компания реализует сложные проекты для частных и государственных заказчиков, в том числе для министерства обороны.

"ЭлтексАлатау" – одна из нескольких казахстанских компаний, поставляющих в Россию продукцию двойного назначения после российского вторжения в Украину. В отличие от других компаний, которые были основаны вскоре после вторжения, "ЭлтексАлатау" основана в 2011 году. На просьбу о комментарии в компании не ответили.

Скриншот сайта компании "Элтекс-МСК", партнера российской компании "Элтекс", которая импортировала технологии двойного назначения от казахстанской компании "ЭлтексАлатау". На сайте говорится, что "постоянными клиентами" компании являются Министерство обороны России, Федеральная служба охраны Кремля и ФСБ

Компания Elem Group из Алматы была зарегистрирована 14 марта 2022 году, то есть через несколько недель после того, как Путин начал полномасштабное вторжение. Компания тесно связана с российской фирмой "Стрелой Е-Коммерц", которая с января 2023 году получила от Elem Group не менее 300 партий электроники, в том числе двойного назначения.

В 273 партиях присутствовали товары двойного назначения, отмеченные в санкционных списках США как "высокоприоритетные". Об этом свидетельствуют таможенные базы Sinoimex, составляемые китайской компанией Dalian Infobank.

Один из основателей Elem Group российский бизнесмен Кирилл Туляков является учредителем "Стрелой Е-Коммерц". По данным Clearspending.ru, компания "Стрелой Е-Коммерц" ранее поставляла светодиоды российской компании "Русалокс", которая является филиалом корпорации РОСНАНО, участницы российских военно-промышленных выставок.

В отношении "Стрелой Е-Коммерц" нет западных или украинских санкций, хотя Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции призывало ввести санкции против компании и ее руководства.

В марте 2023 года право собственности на Elem Group перешло к казахстанскому юристу Максату Артыкову, который в разговоре с казахской службой Радио Свобода/Радио Свободная Европа заявил, что он против войны России в Украине и не верит, что его фирма помогает властям России обходить санкции.

"Наша продукция используется повсюду. Вы можете найти эти товары, которые мы импортируем, даже в вашей лампе", — сказал Артыков, добавив, что "все" боятся возможных вторичных западных санкций, направленных на ограничение потока товаров двойного назначения в Россию.

"Стрелой Е-Коммерц" не ответила на запрос о комментарии.

Компания Astaris из Астаны, созданная через два месяца после начала российского вторжения в Украину, также поставляет продукцию двойного назначения российским клиентам.

С мая по сентябрь 2022 года Astaris отправила десятки партий западных товаров двойного назначения, которые относятся к семи из девяти категориям, отмеченных в санкционных списках США как "высокоприоритетные" в связи с тем, что они был обнаружены в российском вооружении, применяющимся в Украине.

Единственным владельцем Astaris является предприниматель белорусского происхождения Александр Скоробогатый. Журналисты казахской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа спросили его по телефону об экспортных операциях компании в Россию, после чего он повесил трубку. Скоробогатый также является совладельцем логистической компании в Смоленске, однако в ответ на запрос в WhatsApp заявил, что "не перевозил никаких вещей в Россию, ничего не привозил [из] России".

Единственным получателем поставок от Astaris указана "Новая электронная компания" в Смоленске. Там не ответили на вопрос, используется ли полученная электронная продукция в военном производстве.

Журналистам не удалось найти связи между "Новой электронной компанией" и российским военно-промышленным комплексом.

Однако четвертая казахская компания, экспортирующая технологии двойного назначения, под данным Радио Свобода/Радио Свободная Европа, связана с крупным российским производителем электроники, который открыто хвалится тем, что может обходить западные санкции. При этом поставки идут напрямую из Евросоюза в Россию.

Реакция западных технологических компаний Радио Свобода/Свободная Европа обратилась за комментариями к нескольким американским компаниям, продукция которых была обнаружена в российском вооружении в Украине и поставлялась в Россию через Кыргызстан и Казахстан. В Texas Instruments заявили, что прекратили продажи в Россию и Беларусь в конце февраля 2022 года. В заявлении компании, базирующейся в Далласе, также сказано, что она "соблюдает соответствующие постановления и законы в странах своей деятельности" и "не поддерживает и не оправдывает использование своей продукции в иных целях, чем она разрабатывалась". Калифорнийский производитель полупроводников Atmel заявил, что не продает свою продукцию "странам, в которые запрещена продажа наших технологий, – таким как Иран, Беларусь или подсанкционные регионы Украины". Компания подчеркнула, что она "осуждает незаконное использование своей продукции". Другие производители полупроводников – компании Vishay Intertechnology, Xilinx, и Analog Devices – не ответили на момент публикации данного расследования, так же как и компания Knowles Electronics, занимающаяся разработкой современных акустических технологий. Xilinx является дочерней компанией Advanced Micro Devices (AMD), которая заявляла Рейтер, что "строго следует" экспортным правилам и приостановила продажи и сервисную поддержку своей продукции в России. "Мы потребовали от всех клиентов AMD и авторизированных дистрибьютеров" прекратить продажу нашей продукции в России, говорится в заявлении компании, по сообщению Рейтер.

Балтийский коридор

Казахская фирма «Компания Электроникс» основана в Алматы в июне 2015 года людьми, связанными с крупным российским производителем электроники компанией ITC.

Компания ITC была основана в 1992 году. В самопрезентации говорится, что компания имеет возможность импортировать технологии из более чем двух десятков западных стран после начала российского вторжения в Украину. Само вторжение при это не упоминается, но отдельно отмечается, что импорт не прекратился после 24 февраля 2022 года – то есть дня, когда Путин объявил о начале так называемой «специальной военной операции» в Украине.

В собственной корпоративной презентации ITC на своем веб-сайте есть страница, хвастающаяся своим "параллельным импортом", где отмечается, что компания успешно доставила западную электронику после 24 февраля 2022 года – даты, когда президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину

В презентации ITC упоминаются "основные заказчики", в том числе госкомпании, находящиеся под западными санкциями: "Электроприбор" и "Аврора", которые, по данным Вашингтона, производят навигационные системы и другие технологии для российского военно-морского флота. Имеются данные о том, что ITC поставляла западные технологии в НИИ автоматики им Н.Л. Духова, где разрабатываются ядерные боеголовки. По данным в таможенных базах, изученных Радио Свобода/Радио Свободная Европа, до начала российского вторжения в Украину "Компания Электроникс", аффилированная с ITC, ничего в Россию не поставляла.

Однако в августе 2022 года латышская транспортная компания OTK Group по поручению "Компании Электроникс" отправила более 250 партий электронной и иной продукции, получателем которой был указана компания ITC.

При этом в 71 партии содержались товары, экспорт которых контролируется ЕС, в том числе микрочипы и телекоммуникационное оборудование, которые входят в санкционный список США как "высокоприоритетные".

Таможенные данные указывают на то, что эти товары не пересекали границу Казахстана и сразу оказались в распоряжении ITC, которая провела в декабре в Петербурге конференцию о развитии "параллельного импорта" и месяц назад попала в украинские санкционные списки.

Среди основных клиентов", которые ITC перечисляет в своей корпоративной презентации, российские государственные компании "Электроприбор" и "Аврора", находящиеся под западными санкциями. Соединенные Штаты утверждают, что эти компании производят навигационные системы и другую технику для российских военных кораблей

OTK Group имеет связи с компанией ITC: среди ее руководителей и акционеров есть граждане России, которые работали в ITC в разных ролях. Крупными торговыми партнерами OTK Group являются российские импортеры электроники «Квазар» и «Спецвольтаж», находящиеся под санкциями США с мая 2023 года вместе с их эстонским поставщиком Elmec Trade.

ITC, санкционная электроника и латвийский коридор OTK Group SIA зарегистрирована в Латвии в июле 2014 года со штаб-квартирой в Риге. Изначально собственником указан россиянин Александр Бурмистров. У него есть деловые связи с другими россиянами, связанными с ITC. Впоследствии он продал, а затем снова приобрел 50-процентный пакет акций OTK Group у другого россиянина Евгения Аракчеева, на страничке которого в сети Linkedin указано, что он был финансовым директором ITC. С октября 2022 года единственным владельцем OTK Group является Ян Волк, у которого есть российское и литовское гражданство. В резюме человека с таким же именем и датой рождения указано, что он работал водителем в компании ITC.

По данным ImportGenius, страной происхождения груза, доставленного OTK Group по заказу казахской фирмы "Компания Электроникс", указаны Латвия и Россия, а местом доставки – Хельсинки.

Нынешняя владелица "Компании Электроникс" Алия Абишева заявила, что у компании есть все необходимые экспортные документы, проверенные таможенными службами, и ее бизнес никак не связан с российским вторжением в Украину.

На вопрос об экспорте продукции двойного назначения, который подтверждается таможенными документами в распоряжении Радио Свобода/Радио Свободная Европа, Абишева ответила, что речь идет о гражданском применении: "У нас электрооборудование, а не военное. Да что вы путаете все?".

Владелец OTK Group Ян Волк, имеющий и российское, и литовское гражданство, в телефонном разговоре с Радио Свобода/Радио Свободная Европа сказал, что его компания "не может ничего посылать в Россию" и быстро повесил трубку. Повторные попытки связаться с Волком оказались безуспешны. В ответ на сообщение в Telegram Волк попросил направить официальный запрос, однако и он остался без ответа.

Корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа посетил официальный адрес компании OTK в Риге. Там находится кирпичный жилой дом без каких-либо указаний на присутствие компании или ведение коммерческой деятельности.

Компания ITC не ответила на просьбу о комментарии.

Здание в Риге, где, судя по адресу, зарегистрирована OTK Group

Из Центральной Азии в Россию – но только на бумаге

Хотя согласно таможенным документам, проанализированным Радио Свобода/Радио Свободная Европа, товары двойного назначения экспортируются в Россию из Кыргызстана и Казахстана, в ряде случаев это происходит только на бумаге. В реальности же товар доставляется заказчику в России раньше, чем он попадает в Центральную Азию.

Разные источники, связанные с подобным реэкспортом, рассказали, как работает эта схема, позволяющая России обойти ограничения на экспорт западной электроники двойного назначения.

"Оплата идет через нашу фирму в Бишкеке, – пояснил Радио Свобода специалист по логистике, представившийся как Андрей. – То есть россияне платят в Бишкек. [Они] могут вам заплатить. Вы потом нам заплатите. Мы должны обязательно логистику оплачивать и за товары обязательно должны [заплатить]. И потом они получает товар уже в России на таможенном складе, без заезда в Бишкек. Документально [товары] идут в Бишкек".

По словам Андрея, товары по этой схеме обычно прибывают в литовский порт Клайпеда на Балтийском море, откуда переправляются в Россию.

Когда в конце мая журналист Радио Свобода/Радио Свободная Европа еще раз не представляясь побеседовал с Андреем, тот сказал, что ввести западные товары двойного назначения в Россию несложно, но по его опыту оплата в евро может стать проблемой: "Сейчас мы работаем через [китайские] юани. Поэтому сроки увеличились. Нам придумывают сложности. Мы все равно их обходим. Только все затягивается по времени".

Казахский предприниматель, представившийся Канатом и занимающийся реэкспортом электроники и другой продукции в Россию, рассказал, что его компания может обеспечить прямые поставки из Европы в Россию через Беларусь, тогда как по документам получатель будет в Казахстане: "По документам товар в России не остается. Но в Казахстан он не попадает, потому что тогда будут большие расходы на логистику". Канат добавил, что его фирма не нарушает законодательство Казахстана.

Директор Национального таможенного управления Латвии Раймондс Зукулс рассказал Радио Свобода/Радио Свободная Европа, что таможенники проверяют документы на выезжающие из страны грузы, но, если товар оформлен правильно и указана разрешенная страна-получатель, сделать они ничего не могут.

"Например, груз идет в Казахстан или Кыргызстан транзитом через Россию. Разумеется, возможны ситуации, когда он при этом просто остается в России", – говорит Зукулс.

На графике, предоставленном агентству Reuters, показаны некоторые из западных компонентов, которые, по данным лондонского аналитического центра RUSI, были обнаружены внутри российского беспилотника "Орлан-10". Эти компоненты, по данным RUSI, произведены крупными компаниями в области микроэлектроники, расположенными в США, Нидерландах и Швейцарии, включая несколько компаний, которые подлежат экспортному контролю. Графика: Светлана Осипова, RFE/RL

Джеймс Бирн, директор отдела поиска по открытым источникам при лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) считает, что предотвратить поставки западных технологий двойного назначения российским военных невозможно.

Однако, по его мнению, контроль над экспортом все же оказывает влияние на военные возможности Кремля. В 2022 году Бирн стал соавтором аналитического доклада об использовании западной электроники в российском вооружении.

"Мы существенно затрудним этот процесс, удлиним цепочки поставок, сделаем их более рискованными и менее надежными", – сказал Бирн в интервью Радио Свобода.

Кроме того, компании и лица, поставляющие такие товары российским компаниям в нарушение санкций, "вероятнее всего, сами попадут под санкции", считает Бирн.

В расследовании также принимали участие журналисты Мейирим Бахытжан и Асемгуль Мухиткызы из казахской службы Радио Свобода/Радио Свободная Европа, а также Светлана Осипова из "Системы", расследовательского проекта Настоящего Времени и Радио Свобода

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