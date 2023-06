Инвестиционный банкир и "православный олигарх" Константин Малофеев известен больше своими общественными, а не бизнес-проектами. Владелец телеканала "Царьград", один из главных спонсоров войны в Украине, – он тесно связан с организаторами аннексии Крыма, финансирует так называемую "ДНР" и отряды добровольцев, воюющих на стороне России. При этом бизнес Малофеева давно убыточен, и об источниках его средств приходилось лишь догадываться. "Система", расследовательский проект Настоящего Времени и Радио Свобода, выяснила, откуда Малофеев берет деньги и кто ему в этом помогает.

Россия – это великая империя, возникшая 4000 лет назад, а противостоит ей "богомерзкая" цивилизация денег. Примерно к этому сводится псевдоисторический опус, который сочинил бывший инвестбанкир и основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев. Труд, который едва уместился в три тома примерно по пятьсот страниц и получил благословение духовника Владимира Путина митрополита Тихона Шевкунова, был представлен на Красной площади в начале лета 2022 года. Сидя в просторном шатре-павильоне, "православный олигарх" с окладистой бородой и в туфлях-лоферах на босу ногу вальяжно втолковывал аудитории, что "наша империя – единственная и настоящая", даже "самый никчемный" православный царь лучше демократически избранного политика, только при монархии "и бедные, и богатые равны перед законом", а "успех" и "индивидуализм" – "либеральные мерзости".

После почти часового выступления слушателей ждала автограф-сессия. "Настоящий мир находится внутри Казанского и Успенского собора и зовет нас в царствие небесное", – напутствовал Малофеев. Гротескная картина, словно позаимствованная из антиутопий писателя Владимира Сорокина, дополнялась тем, что его "коллега" выступал на книжном фестивале "Красная площадь", который с 2015 года проходит под патронажем фонда главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, давнего товарища Путина со времен ленинградского КГБ.

Война с Украиной, конечно, тоже упоминается в трилогии Малофеева. В его интерпретации это не нападение на мирное государство, а "воссоединение исторических русских земель". Малофеев – один из самых активных сторонников российского нападения на Украину, которое поддерживает не только словом, но и рублем. Считалось, что "православный олигарх" давно отошел от бизнеса и тратит накопления десятилетней давности. Но как выяснила "Система", долгие годы Малофеев мог стоять за крупным IT-бизнесом и за неделю до войны сорвать солидный куш на его продаже. И здесь, конечно, не обошлось без государственных денег и ближнего круга Путина.

Оглавление:

Как Константин Малофеев завел себе офшорный кошелек

Кому Малофеев доверил свои офшорные тайны

Что связывает Малофеева и IT-компанию, которая попала в прицел ФСБ

Откуда близкие к Малофееву фирмы получили миллиарды перед войной

Кто такой Константин Малофеев 48-летний Константин Малофеев сочетает в себе образ близкого к РПЦ "православного олигарха" и репутацию жесткого бизнесмена со связями в ФСБ. Свое состояние Малофеев сколотил на финансовом рынке, на пике активы его фонда Marshall Capital достигали $1,5 млрд. Инвестбизнес подкосили санкции США, под которые Малофеев подпал в 2014 году за поддержку конфликта на юго-востоке Украины. Люди Малофеева помогали организовать пророссийский переворот в Крыму и участвовали в создании так называемой "ДНР", а сам Малофеев финансировал сепаратистов. Сперва он утверждал, что оказывает исключительно гуманитарную помощь, но после начала полномасштабной войны открыто поддерживает боевые батальоны. В марте 2023 года стало известно, что "Майбах" Малофеева хотели взорвать, но покушение предотвратила ФСБ.

Часть 1. Офшорный кошелек

Из этой части вы узнаете, что у Константина Малофеева есть давний союзник – кипрский офшор Fliotis. Он помог бизнесмену купить любимую здравницу царской семьи в Крыму, кредитовал проекты "православного олигарха" и наказывал его должников.

В 2021-м жизнь 57-летнего предпринимателя Олега Михайлова резко пошла под откос. В начале года он был признан банкротом и его имущество выставили на торги, а летом – арестовали по делу о мошенничестве. Все эти невзгоды были следствием взаимоотношений Михайлова с Малофеевым. В 2015-м Михайлов попросил у бизнесмена кредит в 100 млн рублей ($1,9 млн по курсу на день сделки) для агропроекта своего знакомого. Малофеев согласился, но потребовал у Михайлова поручительство. В назначенный срок знакомый Михайлова деньги не вернул и угодил под судебный каток, который проехался и по его поручителю.

Михайлов – не просто бизнесмен, рассказывает "Системе" его знакомый: он отставной офицер ГРУ, который и после оставления службы занимался боевыми задачами – сначала в Сирии, а затем в аннексированном Россией Крыму. На этой почве Михайлов и сошелся с Малофеевым, одним из ключевых участников "русской весны" 2014 года и дальнейших событий. Поддержка сепаратистов стоила Малофееву инвестбизнеса – он схлопнулся из-за западных санкций. После этого "православный олигарх" якобы отошел от дел и сконцентрировался на своем детище – телеканале "Царьград". Первую прибыль медиаресурс Малофеева принес через семь лет после запуска – в 2022-м, когда российская армия вторглась в Украину. Остальной бизнес Малофеева тоже долгое время работал в минус. Несмотря на это, у Малофеева хватает денег не только на "Царьград" и сомнительные проекты своих знакомых, но и на поддержку пророссийских сил за рубежом. При этом об источниках его средств можно было только догадываться.

Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах. По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с организаторами финансовой пирамиды "Соль Руси", на которой вкладчики потеряли миллиарды рублей. Сам Малофеев отрицал, что имеет к проектам какое-либо отношение.

Мы начали распутывать этот клубок с покупки Малофеевым крымского санатория "Ливадия" в 2018 году. Любимое место отдыха царской семьи, которое после аннексии Крыма отошло пророссийским властям, обошлось монархисту в полмиллиарда рублей. Из отчетности следует, что сделку профинансировал кипрский офшор Fliotis Projects. Этот же офшор не раз кредитовал и другие проекты Малофеева.

Впрочем, Fliotis – не просто кошелек Малофеева. Он также задействован в карательной операции против отставного офицера Михайлова – добивается в судах взыскания долга с поручителя и его уголовного наказания по статье о мошенничестве. Кто же стоит за офшором, который так сильно вовлечен в дела Малофеева?

Часть 2. Бизнес-ангел с Кипра

В этой части вы познакомитесь с искателем приключений Леонидом Гавриловым, который стремился познать загадки Вселенной. В поисках неизвестного ему открылись офшорные тайны Малофеева, хранителем которых в конечном итоге и стал Гаврилов.

"Добрый день. Мы находимся в бухте Грин-бэй и сегодня опускаем сейф, который будет находиться на дне этого залива", – с серьезным видом произносит в камеру краснощекий мужчина. Хмурясь от яркого кипрского солнца, организатор флешмоба поясняет: сейф символизирует деньги российских вкладчиков, которые застряли в местных банках из-за финансового кризиса в 2013 году. Среди пострадавших мог оказаться и Малофеев – он только что продал свои акции "Ростелекома" и перевел 5 млрд рублей ($156 млн) в кипрский офшор.

"Офшорами пользуется весь мир, не только русские олигархи, – а пострадали в этом совсем даже не олигархи", – сетовал у себя в ЖЖ Леонид Гаврилов, тот самый активист с сейфом. Он пытался помочь соотечественникам и на практике – через фейсбук предлагал покупателей на их "замороженные" депозиты. Как правило, такие услуги обходились вкладчику в 15-25% от суммы депозита, так что Гаврилов, вероятно, и сам рассчитывал заработать на чужом горе. Трудно сказать, выгорело ли дело – страничка проекта в фейсбуке выглядит довольно запущенно. В любом случае Гаврилов не потерял интерес к офшорному бизнесу. Но обо всем по порядку.

47-летний Гаврилов по образованию программист и первое время работал по специальности. В середине 2000-х он увлекся дайвингом – и его жизнь круто изменилась. Гаврилов сколотил группу единомышленников (в нее вошли экстрасенс и геолог), которая стала искать по всему миру следы Великого потопа. Некоторые экспедиции исследователи заранее анонсировали в интернете и предлагали присоединиться за деньги. По следам своих путешествий Гаврилов написал несколько книг-путеводителей и запустил собственные курсы для "подводных археологов". Пройти их, судя по соцсетям Гаврилова, можно как на юге Москвы в бассейне Института стали, так и в более теплых местах – Египте, Таиланде и на Кипре. Помимо этого, Гаврилов через кипрскую фирму продает оборудование для яхт и глубоководных роботов.

Интерес к тайнам мира привел Гаврилова на ТВ – консультантом в шоу "Битва экстрасенсов" и экспертом в конспирологические передачи на РЕН ТВ. Еще одним опытом Гаврилова в медиа стало участие в запуске "Царьграда". Вероятно, активист, который не только топил на Кипре сейф, но и организовал установку на морском дне православного креста и паломничество на Афон, разделяет ценности Малофеева. Из доступной в интернете информации следует, что Гаврилов создавал онлайн-кинотеатр православных фильмов "Царьград.Кино". А его имя и фамилия совпадают с данными участника презентации ютуб-канала "Царьграда" на фестивале православных СМИ в сентябре 2014-го. В пресс-релизах тот Гаврилов числился директором по развитию проекта Малофеева. Сам Гаврилов в разговоре с "Системой" подтвердил, что участвовал в запуске "Царьграда" и знаком с Малофеевым: "Константин и я исповедуем православие и на некоторых проектах пересекались".

Почему Гаврилова называли "бизнес-ангелом" Малофеева Гаврилова называли "бизнес-ангелом "Царьград-ТВ", писало издание The Bell. Незадолго до выхода статьи упоминание о "Царьграде" исчезло из биографии Гаврилова (но осталось в интернет-архиве). Это вполне объяснимо, ведь работа на Малофеева чревата серьезными последствиями. За сотрудничество с "православным олигархом" в феврале 2022-го был арестован бывший генеральный продюсер "Царьграда" и экс-режиссер американского Fox News Джек Хэник. Ему грозит до 25 лет заключения.

Между тем интересы Гаврилова и Малофеева пересекались не только в сфере медиа. В 2017-м Малофеев решил переписать активы подмосковного отеля "Царьград" на одно юридическое лицо. Им стал кипрский офшор, бенефициаром которого является Леонид Гаврилов. Впоследствии отель перешел компании Малофеева "Имение Царьград", на сделках купли-продажи Гаврилов ничего не заработал. А в 2019 году еще одному офшору Гаврилова отошел тот самый Fliotis. Судя по отчетности, через "офшорный кошелек" прокручивались миллиарды рублей.

Гаврилов мало похож на владельца бизнеса с такими оборотами. Два его давних соратника, с которыми поговорила "Система", не слышали, чтобы Гаврилов "ворочал миллиардами". Сам он скромно проживает в панельной пятиэтажке на юге Москвы, из другого имущества – одноэтажный садовый домик на пяти сотках подмосковной земли и два участка в тульской деревне. При этом Fliotis сохранил связь с Малофеевым. Совсем недавно, в июне 2022 года, дайвер-энтузиаст также стал владельцем того самого офшора, в который Малофеев перевел 5 млрд рублей в злополучном для Кипра 2013 году.

Выглядит так, будто Гаврилов играет роль номинального владельца для отвода глаз. И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?

Часть 3. Инвестор в IT

Из этой части вы узнаете, что Гаврилова и Малофеева связывают не только офшоры, но и крупная российская IT-компания AT Consulting. Малофеев заприметил ее в начале 2010-х, спустя несколько лет фирма оказалась в прицеле ФСБ, а в 2021 году ей заинтересовался "Росатом".

Поздним февральским вечером 2018 года в московской квартире IT-бизнесмена Сергея Шилова раздался звонок в дверь. Незваные гости были очень некстати – предприниматель интервью/a> для ютуб-канала журнала Esquire">опаздывал в аэропорт. Шилов отпер замок и увидел перед собой отряд сотрудников ФСБ с автоматами наперевес. Чтобы остудить пыл силовиков, Шилов сразу сообщил, что у него дома беременная жена. В доказательство он указал на развешанные по квартире фотографии УЗИ. Это действительно разрядило обстановку. Но не спасло квартиру Шилова от обыска, а его самого – от поездки в Следственный комитет. Вояж закончился для выпускника Гарварда арестом по делу о махинациях с IT-системой МВД на 1,4 млрд рублей ($35 млн). По версии следствия, система оказалась недоделанной, а значит, ее разработчик – основанная Шиловым AT Consulting – присвоил бюджетные деньги.

Что такое AT Consulting Компания была основана Сергеем Шиловым в 2001 году и считается одним из крупнейших в России поставщиков IT-услуг. Среди заказчиков – "Ростелеком", МВД, "Роснефть", ВТБ и Сбербанк. Выручка за 2021 год – 5,1 млрд рублей ($69 млн), данные за 2022-й не раскрывались. В 2014-2015 годах партнером компании выступала фирма Кирилла Шамалова – на тот момент зятя Владимира Путина и соседа Константина Малофеева по Рублевке.

Новость об аресте Шилова вышла не только в деловых СМИ, но и на сайте "Царьграда", у которого, как ни странно, оказались источники в окружении бизнесмена. Параллельно вокруг AT Consulting начались метаморфозы. Компанию возглавил начальник юридического департамента "Имения Царьград" Иван Матяш, а ряд связанных с AT Consulting структур перешел бывшему партнеру Малофеева Евгению Жуланову. За перестановками стоял Малофеев, который хотел помочь команде AT Consulting "в трудное время", писало издание TAdviser со ссылкой на неназванный источник. В отчетности за 2019 год компания раскрыла, что ее бенефициаром является Леонид Гаврилов.

Следы Гаврилова в AT Consulting можно разглядеть и раньше – когда в 2016 году оказалось, что IT-компанию контролирует фирма под названием "Проектные инвестиции". Сам Гаврилов сказал "Системе", что стал владельцем AT Consulting в 2011 году. Тогда же Гаврилов учредил "Проектные инвестиции". Стоит ли говорить, что эта фирма, как и Fliotis, напоминает очередной кошелек "православного олигарха". В 2019 году фирма приобрела у бизнесмена компанию "Авангард", заплатив, предположительно, 750 млн рублей ($12 млн). "Проектные инвестиции" также кредитовала "Царьград" и "Медиа Арт Студио", снявшую военную драму "Герой" с Димой Биланом. Деньги поступали в "Проектные инвестиции" как минимум по двум каналам – от связанного с Fliotis офшора и AT Consulting.

Малофеев может знать AT Consulting как минимум с начала 2010-х. В то время компания стала заметным исполнителем проектов "Ростелекома", а "православный олигарх" был крупнейшим миноритарием госкомпании и устанавливал контроль над ее подрядчиками. Бывший член совета директоров "Ростелекома" Евгений Юрченко так описывал методы структур Малофеева:

"К тебе приходят и говорят: завтра твоя компания лишится всех заказов. Если не хочешь, чтобы она разорилась, отдай мне 70% [акций], а я со стороны государства гарантирую передачу тебе госзаказов".

Как Малофеев судился из-за цитаты о рейдерстве Малофеев подавал иск о защите деловой репутации к Ющенко и опубликовавшей его интервью газете "Ведомости". Суд постановил опровергнуть слова Юрченко о том, что Marshal Capital Малофеева занималась рейдерством, но остальные его цитаты (в том числе о методах структур Малофеева) посчитал оценочным суждением, которое не порочит деловую репутацию истца, и отказал в их опровержении.

AT Consulting тоже оказалась в поле зрения Малофеева, рассказывает другой бывший топ-менеджер "Ростелекома". Гаврилов с этим не согласен: "Нигде в документах его нет". Публично же декларировалось, что компанией владеет и управляет ее основатель Шилов.

Оказавшись в СИЗО, айтишник начал быстро сдавать позиции. Через месяц ареста он не только дал признательные показания, но и "заложил" бывшего топ-менеджера "Ростелекома" и давнего знакомого Малофеева Алексея Нащекина. Кроме того, уголовное дело насторожило заказчиков AT Consulting, что неминуемо отразилось на бизнесе. Ситуация явно выходила из-под контроля. Тогда на выручку Шилову пришел адвокат Александр Железников, не раз представлявший интересы Малофеева. Примерно в то же время в совет директоров AT Consulting вошел бывший сотрудник ФСБ и компаньон Жуланова Антон Немкин. Вскоре дела Шилова пошли на поправку – сначала его перевели под домашний арест, а затем выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В 2019 году дело против него окончательно развалилось.

В AT Consulting за Шиловым осталось 10% акций и место в совете директоров. Остальные четыре кресла заняли люди, связанные с Малофеевым, к работе с AT Consulting подключился и его 27-летний сын Кирилл, а срок полномочий Матяша на посту гендиректора продлили до 2024 года. Впрочем, вскоре стало понятно, что будущее AT Consulting связано совсем с другими силами.

В конце 2021 года в прессу просочилась информация о том, что к AT Consulting присматривается "Росатом". Интерес атомной госкорпорации объясняли желанием развивать собственную IT-инфраструктуру. Почему из десятков IT-компаний "Росатом" остановился именно на AT Consulting? Не последнюю роль в этом решении могли сыграть давние отношения Малофеева со старым другом Путина Юрием Ковальчуком, семья которого близка к "Росатому". Ведь за спиной у них не одна спецоперация.

Часть 4. Полезное облучение

Из этой части вы узнаете, как Малофеев помогает Путину и его друзьям, а они – ему и откуда на счетах структур, близких к "православному олигарху", взялись миллиарды рублей аккурат перед российским вторжением в Украину.

"Кстати говоря, хорошо, что у нас вообще кабельные сети сохранились. Вы знаете, что мы чуть-чуть их не потеряли?" – мимоходом бросил Владимир Путин на втором часу медиафорума Общероссийского народного фронта в апреле 2016 года. Углубляться в подробности он не стал, но через три дня тему раскрыл телеканал "Россия 1". Американские спецслужбы якобы собирались установить контроль над кабельным оператором "Национальные телекоммуникации", но в дело вмешалась "Национальная медиа группа" (НМГ) Юрия Ковальчука. "Под прикрытием ФСБ" НМГ сформировала пул инвесторов, который выкупил оператора "из-под носа американцев", а затем продал актив государственному "Ростелекому" за $1,5 млрд.

В финальной части операции участвовал Малофеев – он считался серым кардиналом "Ростелекома" , в частности, вместе с соратниками занимал несколько кресел в совете директоров, который в начале 2011 года одобрил сделку с НМГ. "Купили "Ауди" по цене "Майбаха", – вспоминает бывший топ-менеджер "Ростелекома". В сюжете "России 1" утверждалось, что НМГ ничего не заработала на продаже оператора. Даже если это так, у сделки был еще один выгодоприобретатель – офшор Shepton Holdings. "Ростелеком" не только купил "Национальные телекоммуникации", но и погасил их долг перед Shepton в 3,9 млрд рублей ($132 млн). Офшором владел давний знакомый Ковальчука Александр Плехов. А бенефициаром всей схемы с долгом мог быть близкий друг Путина Сергей Ролдугин.

Причем здесь виолончелист и друг Путина Сергей Ролдугин Незадолго до сделки с "Ростелекомом" Shepton выкупил долг "Национальных телекоммуникаций" (НТК) у другого офшора – Sandalwood. Из утечки "панамских документов" выяснилось, что многомиллиардный долг НТК достался Sandalwood всего за один доллар, а за офшором стояли два питерских знакомых Юрия Ковальчука и сотрудник его банка "Россия". По версии журналистов, Sandalwood была связана с виолончелистом и другом молодости Путина Сергеем Ролдугиным.

Через два года помощь потребовалась уже Малофееву. Его друг и покровитель Игорь Щеголев покинул пост министра связи, и Малофеев стал терять влияние в отрасли. Попытки выйти из капитала "Ростелекома" раз за разом терпели фиаско, а на горизонте замаячило уголовное дело о хищении кредита ВТБ. На выручку пришел "Ростелеком", который возглавил "человек Ковальчука" Сергей Калугин – под его руководством госкомпания выкупила собственные акции у Малофеева за 38,2 млрд рублей ($1,2 млрд). Большая часть суммы предназначалась Газпромбанку, который выдавал кредиты на покупку акций Малофеева. Совладельцем Газпромбанка выступал Юрий Ковальчук. Именно в его интересах, согласно одной из версий , Малофеев скупал акции "Ростелекома" . А Ковальчук якобы заступался за Малофеева, когда у того возникли проблемы с ВТБ. Связи с Ковальчуком прослеживаются и у лучшего друга Малофеева Александра Провоторова, который при нем возглавлял "Ростелеком". Провоторов знал и Шилова из AT Consulting – в сентябре 2021-го они запустили "Цифровую академию талантов", но бизнес довольно быстро сошел на нет. Вероятно, дело в том, что у Шилова на горизонте появился более амбициозный проект – альянс с "Росатомом". В действительности госкорпорация, с которой тесно связаны интересы семьи Ковальчука, покупала AT Consulting.

Африка для Путина – совместный проект Малофеева и "Росатома" До этого у Малофеева и "Росатома" был как минимум один совместный проект. Госкорпорация и Международное агентство суверенного развития Малофеева выступили партнерами первого в истории саммита "Россия – Африка". Мероприятие, которое предложил организовать и открывал Владимир Путин, прошло в 2019 году в Сочи. Саммит посетили представители 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств.

Сделка была закрыта 16 февраля 2022 года и обошлась "Росатому" в 20,2 млрд рублей ($265 млн), из которых 16,6 млрд ($218 млн) поступили на счет "Проектных инвестиций" Гаврилова. Компания, в свою очередь, почти сразу выплатила "бизнес-ангелу" Малофеева 1,5 млрд рублей ($14 млн). Как счастливчик распорядился этим капиталом? "Деньги любят тишину", – ушел от ответа Гаврилов и отказался обсуждать сделку, сославшись на документы о неразглашении.

Из документов в распоряжении "Системы" следует, что после продажи AT Consulting Гаврилов приобрел однокомнатную квартиру в сочинском ЖК "Фрукты". Покупка могла обойтись в 10-15 млн рублей ($166 000-248 000). Довольно скромно для новоиспеченного миллиардера. Впрочем, это также может говорить о том, что большая часть выплаченной суммы предназначалась не Гаврилову. В пользу этой версии говорят и другие вложения "Проектных инвестиций". Среди них не только многомиллионные платежи людям из окружения Малофеева и близким к нему структурам, но и отчисления в его благотворительный фонд и даже денежные переводы в пользу экс-тренера киберспортивной команды, за которую выступал сын Малофеева.

Еще почти 6 млрд рублей ($68 млн) "Проектные инвестиции" вложили в паи УК "Апрель капитал". И у этой структуры тоже можно разглядеть связи с Малофеевым.

Старые знакомые. Как "Апрель" связан с Малофеевым Совладельцем "Апрель капитала" является родившийся в апреле 1972-го Анатолий Милюков. Он входил в совет директоров "Ростелекома" от Газпромбанка и, по данным "Коммерсанта", управлял пакетом акций Малофеева. Как минимум до 2021 года в совет директоров "Апреля" входил бывший сотрудник Малофеева Владимир Роман. Он, а также жена Малофеева Ирина Вильтер в 2021-м получали доход в УК "Апрель инвестиции", которая входит в "Эйприл групп" Милюкова и его партнеров.

"Апрель капитал" тоже был совладельцем AT Consulting – приобрел 14,5% акций у "Проектных инвестиций" Гаврилова перед сделкой с "Росатомом". Примечательно, что за полгода до нее "Апрель капитал" раскрыл рыночную стоимость своего пакета – 688 млн рублей ($9 млн). Получается, на тот момент вся компания могла стоить менее 5 млрд рублей ($64 млн) – в четыре раза меньше суммы, за которую ее в итоге купил "Росатом". Вероятно, "Апрель капитал" тоже участвовал в сделке. По крайней мере, с 2022 года УК не публикует информацию о своих акциях AT Consulting. Таким образом, структуры, у которых прослеживаются связи с Малофеевым, могли выручить за свои акции до 19,8 млрд рублей ($260 млн) .

Еще один продавец для "Росатома" В апреле 2022 года "Росатом" приобрел целый ряд фирм, связанных с бывшим партнером Малофеева Евгением Жулановым. Еще несколько компаний Жуланов продал материнской структуре AT Consulting перед тем, как ее купил "Росатом". Суммы сделок не раскрывались.

На что в конечном итоге могут пойти эти деньги? Когда в апреле 2022 года "Царьград" сообщил, что по решению российских судов взыскал с Google 1 млрд рублей ($12 млн) за блокировку своего ютуб-канала, то обещал направить средства на войну в Украине. Малофеев раздает награды и премии за участие в войне, а его благотворительный фонд (СНОСКА Святителя Василия Великого) в 2022 году потратил на помощь Донбассу более 700 млн рублей. Вероятно, это соответствует взглядам близкого к "Росатому" Юрия Ковальчука. И вполне укладывается в бизнес-логику самого Малофеева. Если верить анонимным телеграм-каналам, "православный олигарх" активно интересуется промышленностью Донбасса. Пока что реальных подтверждений этому не нашлось. Впрочем, интерес Малофеева к донецкой бизнес-среде налицо. Летом 2022 года в Донецке зарегистрировали пять фирм, их гендиректором назначили Алексея Терехова, который руководит ООО "Контур" Малофеева , а одну из фирм назвали ЦДХ – "Царьград Донецк холдинг".

"По-христиански пожелаю Вам личных успехов во всех добрых начинаниях", – ответил представитель Малофеева и оставил вопросы "Системы" без комментариев.

***

Презентация трехтомника Малофеева в стенах Кремля не обошлась без "громких заявлений", сообщал "Царьград". Таковым телеканал посчитал ответ своего владельца на явно заготовленный вопрос о том, кого он видит монархом в России – потомка дома Романовых или нынешнего президента. "Я, безусловно, считаю, что самым достойным претендентом на то, чтобы быть императором современной России, является Владимир Владимирович Путин", – отчеканил Малофеев.

Заявление хоть и снискало овации, но на сенсацию явно не тянуло – Малофеев регулярно признается в любви Путину и сватает его в монархи. И дело не только в том, что путинский режим одарил Малофеева деньгами и влиянием. По сути, у "православного олигарха" нет альтернатив – на Западе ему грозят конфискация имущества и до 40 лет тюрьмы. Так что неудивительно, что прагматичный Малофеев делает ставку на престарелого государя-императора, который рвет все связи с западным миром. Что дальше? Если верить писателю-провидцу Сорокину – Великая Западная Стена, произвол опричников, тотальная зависимость от китайских товаров и повсеместный террор против собственного народа. Похоже, первые ласточки этого будущего уже прилетели.

Читайте далее