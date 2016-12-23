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МОК проверит все допинг-пробы российских спортсменов Сочи-2014

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Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских атлетов, которые попали в доклад Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о махинациях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается на сайте МОК.

9 декабря была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. В ней утверждается, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта принимали допинг или были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами. Так, в 96 повторно проанализированных пробах обнаружены факты их подмены.

Теперь допинг-пробы 28 российских атлетов, которые указаны в докладе ВАДА, будут отправлены на повторный анализ.

Международный олимпийский комитет намерен перепроверить все пробы российских спортсменов, выступавших в Сочи, в Лондоне и в Ванкувере.

Первая часть доклада Макларена о нарушениях антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи была опубликована в июле. По информации независимой комиссии, система использования допинга в российском спорте имела государственную поддержку.

Президент России Владимир Путин признал наличие проблем допинга в российском спорте, но категорически отверг существование государственной системы поддержки допинга. Об этом Путин заявил в пятницу на ежегодной большой пресс-конференции в Москве, отвечая на вопросиздания "Советский спорт".

При этом он добавил, что дело о допинге в российском спорте находится на контроле Следственного комитета России, но для решения вопроса необходимо сотрудничество с международными организациями, включая Всемирное антидопинговое агентство. Сама деятельность ВАДА должна быть прозрачной. Спорт необходимо очистить от политики, заявил президент России.

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