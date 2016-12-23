Конституционный суд рассмотрит жалобу Ильдара Дадина 24 января

Конституционный суд России 24 января рассмотрит жалобу оппозиционного активиста Ильдара Дадина на статью о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, по которой его осудили. Об этом сообщает РИА "Новости".

На прошлой неделе Конституционный суд принял жалобу Дадина. В понедельник Верховный суд России отказался проверять законность приговора, вынесенного активисту.

В декабре 2015 года суд приговорил Ильдара Дадина к 3 годам колонии общего режима. Суд второй инстанции снизил срок до двух с половиной лет. В ноябре Дадин пожаловался на пытки в сегежской колонии, в которой он отбывал наказание, однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что не нашли доказательств применения насилия. Позднее активиста перевели в одно из исправительных учреждений Вологды.