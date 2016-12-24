Два человека погибли при взрыве на воинском арсенале в Урмане

В башкирском поселке Урман в результате взрыва боеприпасов на бывшем воинском арсенале погибли два человека По данным регионального следственного управления, жертвами взрыва стали жители Иглинского района, незаконно проникшие на территорию арсенала.

- Их личности пока не установлены, мотивы проникновения на полигон тоже еще выясняются следствием. Известно только, что это молодые люди, возрастом 22-24 года, - сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Светлана Абрамова.

Местные жители уверенно заявляют, что погибшие были так называемыми "черными копателями", незаконно добывавшими цветной металл из размонтируемых артиллерийских снарядов.

– Взрыв был довольно мощный, – рассказал житель Урмана Линар Гильмутдинов. – Как мы знаем, двое людей погибло, еще двое сейчас находятся в реанимации. Известно, что раньше они жили у нас, в поселке, потом переехали в райцентр, в поселок Иглино. Приехали на полигон добывать цветной металл из снарядов. Территория арсенала охраняется очень слабо, очень много людей из нашего и близлежащих сел занимаются таким опасным промыслом. И погибают.

Ранее на бывшем 99-м арсенале Министерства обороны в Урмане уже происходили подобные инциденты. В мае 2011 года здесь произошел крупный пожар и серия взрывов боеприпасов, в результате чего было разрушено около 800 построек, без жилья осталось свыше ста человек, 12 жителей получили травмы различной тяжести. Эвакуировано было около 3 тысяч человек. Убытки составили, по оценке министерства финансов Башкирии, 500 миллионов рублей. Арсенал после этого происшествия официально был закрыт, функции его охраны, разминирования территории и размонтирования боеприпасов были переданы частной организации.

По свидетельству местных жителей, на территории поселка, окрестных лесов до сих пор остается большое количество разлетевшихся боеприпасов; еще больше их осталось на самом полигоне, что привлекло опасный промысел добычи из снарядов цветных металлов. В марте 2015 года при попытке размонтирования снаряда погиб житель соседнего села Улу-Теляк. В июне того же года из-за очередного пожара и новых взрывов из Урмана было вновь эвакуировано более 500 жителей поселка.