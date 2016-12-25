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Новости

Российские власти исключают версию теракта на борту Ту-154

Ту-154 Минобороны России

Ту-154 Минобороны России

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В Совете Федерации и Государственной думе России заявляют, что версия теракта на борту потерпевшего в районе Сочи крушение Ту-154 исключена. Представители комитетов по обороне в обеих палатах парламента – Виктор Озеров и Андрей Красов – объясняют это тем, что самолет принадлежал Министерству обороны и являлся "охраняемым объектом". Они призвали дождаться выводов специальной комиссии, которая занимается расследованием причин крушения лайнера.

Ранее о том, что версия теракта на борту Ту-154 "практически исключена", со ссылкой на источники в экстренных службах сообщал "Интерфакс". Собеседники агентства объяснили "большой разлет обломков" столкновением самолета с водой. Приоритетной версией крушения лайнера в комиссии по расследованию авиакатастрофы называли "техническую неисправность".

Авиационные эксперты, однако, указывают на то, что самолеты очень редко падают при взлете, тем более такого класса как Ту-154. Майор российских ВВС, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью "Коммерсанту" заявил, что большой разлет обломков свидетельствует, что самолет развалился в воздухе. В связи с этим он допустил взрыв на его борту. Бывший начальник смены главного центра единой системы организации воздушного движения России Виталий Андреев в комментарии для РИА "Новости" заявил о возможном захвате Ту-154. По его мнению, только подобная экстремальная ситуация могла помешать экипажу самолета передать сигнал бедствия на землю.

Интернет-издание "Фонтанка" со ссылкой на источники сообщает, что ФСБ проверяет людей, которые могли иметь отношение к обслуживанию Ту-154.

Жертвами авиакатастрофы под Сочи стали 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и журналисты. Самолет направлялся в Сирию. Информации о выживших нет. В районе крушения в Черном море продолжается поисковая операция. Район поисков превышает 10 квадратных километров, задействованы около трех тысяч человек. "Черные ящики" пока не обнаружены.

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