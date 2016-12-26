Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

"Фонтанка": обнаружено тело командира Ту-154 Романа Волкова

Ту-154 Минобороны России

Ту-154 Минобороны России

Смотреть комментарии

Интернет-издание "Фонтанка" со ссылкой на источники сообщает об обнаружении в Черном море тела Романа Волкова, командира экипажа потерпевшего крушение Ту-154 Министерства обороны России. Для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы останки пилота, как ожидается, доставят в Москву.

В понедельник, по данным ТАСС, в столицу уже прибыл первый самолет с телами жертв авиакатастрофы. Один погибший опознан, его имя не называется. Всего за два дня в районе крушения самолета в Черном море были обнаружены останки 80 пассажиров, сообщает "Интерфакс". Поисковые работы продолжаются. В полутора километрах от берега на глубине в 25 метров спасатели нашли обломки лайнера.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря во время набора высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

Федеральная служба безопасности отрицает версию теракта на борту Ту-154. Причиной крушения, как утверждают в ведомстве, мог стать отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилотирования. "Черные ящики" пока не обнаружены. Пилот Роман Волков являлся летчиком первого класса. Его общий налет превышал три тысячи часов.

Материалы по теме

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Наверх
XS
SM
MD
LG