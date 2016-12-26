"Фонтанка": обнаружено тело командира Ту-154 Романа Волкова

Интернет-издание "Фонтанка" со ссылкой на источники сообщает об обнаружении в Черном море тела Романа Волкова, командира экипажа потерпевшего крушение Ту-154 Министерства обороны России. Для опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы останки пилота, как ожидается, доставят в Москву.

В понедельник, по данным ТАСС, в столицу уже прибыл первый самолет с телами жертв авиакатастрофы. Один погибший опознан, его имя не называется. Всего за два дня в районе крушения самолета в Черном море были обнаружены останки 80 пассажиров, сообщает "Интерфакс". Поисковые работы продолжаются. В полутора километрах от берега на глубине в 25 метров спасатели нашли обломки лайнера.

Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря во время набора высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, журналисты и военнослужащие. Самолет направлялся в Сирию.

Федеральная служба безопасности отрицает версию теракта на борту Ту-154. Причиной крушения, как утверждают в ведомстве, мог стать отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилотирования. "Черные ящики" пока не обнаружены. Пилот Роман Волков являлся летчиком первого класса. Его общий налет превышал три тысячи часов.