ТАСС: найден бортовой самописец разбившегося Ту-154

Водолазы обнаружили один из двух бортовых самописцев самолета Ту-154 Министерства обороны России, разбившегося в воскресенье недалеко от Сочи. В ближайшее время так называемый "черный ящик" планируют поднять на поверхность, передает ТАСС.

Собеседник агентства также рассказал, что найдены тела еще трех погибших и "большое количество останков".

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщило, что свидетелем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. Он рассказал, что самолет летел очень медленно, а его носовая часть была сильна задрана. Эта информация делает приоритетной версию об ошибке пилота, пишет "Коммерсантъ".

Ту-154, летевший в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря во время набора высоты. На борту находились 92 человека, в их числе участники ансамбля имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также журналисты и военнослужащие.

Агентство "Интерфакс" сообщило, что уже найдены тела 80 погибших. Официально эта информация не подтверждена. На месте гибели самолета продолжаются поисковые работы.

В ФСБ заявили, что не нашли признаков теракта или диверсии на борту самолета. В качестве версий рассматривается отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилотирования.