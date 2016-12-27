"Интерфакс": полеты Ту-154 силовых ведомств России приостановлены

Полеты самолетов Ту-154, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, приостановлены в связи с расследованием причин катастрофы на Черном море, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Он рассказал, что на воздушных перевозках это не отразится, так в эксплуатации остается ограниченное количество этих самолетов.

Также агентство со ссылкой на оперативный штаб сообщает, что обнаружено местонахождение еще двух погибших при крушении Ту-154, и в ближайшее время они будут подняты на поверхность. Таким образом, общее число найденных тел составляет 16, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что "черный ящик самолета" обнаружен и поднят на поверхность. Источник сообщил, что первые данные с него могут быть получены до конца недели. Военный самолет доставит бортовой самописец в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил России.

Самолет Ту-154 Минобороны России разбился в воскресенье утром, вскоре после вылета из Сочи, откуда он направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека – все они погибли. В ФСБ заявили, что не рассматривают версию о теракте, а причиной катастрофы мог быть отказ двигателей из-за некачественного топлива, техническая неисправность или ошибка пилота.