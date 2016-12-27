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Новости

"Ночные волки" получили грант на проект "Славянский мир"

Александр "Хирург" Залдостанов

Александр "Хирург" Залдостанов

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Президентский грант размером более трех миллионов рублей на проект "Славянский мир" получил байк-клуб "Ночные волки", сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на документы конкурса. В заявке указано, что проект будет заключаться в "мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".

Также 3 миллиона на автопробег от Калининграда до острова Русский выиграла организация ветеранов "Боевое братство", передает издание.

Ранее сообщалось, что "Ночные волки" получили из федерального бюджета гранты на строительство спортивно-патриотического центра "Патриот" и на проведение детских елок в байк-центре "Sexton".

Клуб "Ночные волки" возглавляет Александр Залдостанов, (известный под псевдонимом Хирург), который является является одним из лидеров прокремлевского движения "Антимайдан".

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