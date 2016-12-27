Израиль начинает строить новые дома в поселениях на востоке Иерусалима

Израиль может уже со среды начать новое строительство на оккупированных территориях в Восточном Иерусалиме - в знак протеста против резолюции ООН с требованием прекратить расширение еврейских поселений.

28 декабря иерусалимский комитет по планированию обсудит выдачу разрешений на строительство более шестиста единиц жилья в восточной части города.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас, со своей стороны, стороны, заявил, что принятие резолюция по поселениям свидетельствует о признаниии мировым сообществом их незаконности. Аббас также выразил надежду, что предстоящая в январе во Франции конференция по Ближнему Востоку установит график поэтапного прекращения строительства на оккупированных Израилем палестинских территориях.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении пересмотреть отношения с ООН и распорядился прекратить платить взносы в 5 её ведомств.

При голосовании в Совете Безопасности ООН 23 декабря США впервые за несколько десятилетий не наложили вето на антиизраильский документ.