В Якутии возбуждено уголовное о жестоком убийстве медведя

Управление Следственного комитета по Якутии возбудило уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации видео, на котором неизвестные давят медведя грузовиками.

На сайте ведомства сообщается, что автомобили, запечатленные на видеозаписи, принадлежат организации, которая занимается изучением недр.

Ранее министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев поручил управлению охоты проверить ролик и провести расследование.

В Международном фонде защиты животных заявили, что убийство медведя является проявлением крайней жестокости, а не самообороной, сообщает РИА-Новости.

Накануне новостной портал Якутии сообщил о публикации видеоролика. На нем видно, как водители двух грузовиков "Урал" сначала несколько раз переезжают колесами бурого медведя, а затем один из них добивает животное ударом по голове.