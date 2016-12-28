"Такие заявления Кремлю не помогут"

Москва не должна быть возмущена тем, что Вашингтон планирует предпринять серьезные шаги в ответ на ее аннексию Крыма, вмешательство в украинский конфликт, сирийскую военную кампанию и другие недружественные действия. Так влиятельный американский военный аналитик реагирует на резкое заявление пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, обвинившей во вторник администрацию Барака Обамы в попытке создать проблемы в отношении с Россией для следующей американской администрации.

Во вторник представитель министерства иностранных дел России с четырехдневным опозданием отреагировала на подписанный президентом Обамой в прошлую пятницу закон об оборонных расходах на 2017 год. В этом объемном документе утверждается уровень финансирования основных программ министерства обороны США и попутно определяются некоторые важные, с точки зрения американских законодателей, приоритеты Пентагона. Поскольку конгрессмены и сенаторы распоряжаются государственной казной, они могут отчасти влиять на оборонную политику страны, финансируя или не финансируя определенные программы министерства обороны.

Согласно заявлению Марии Захаровой, Москва обнаружила в этом документе немало неприятных для себя пунктов. Например, указание Пентагону отказаться от любого военного сотрудничества до тех пор, пока «Российская Федерация не прекратит оккупацию украинской территории и агрессивную деятельность, угрожающую суверенитету и территориальной целостности НАТО» или пока она не предпримет шаги по выполнению своих обязательств согласно Минским соглашениям. Москве не понравилось и решение Конгресса выделить средства на исследования по созданию систем масштабной противоракетной обороны с элементами космического базирования. Мария Захарова назвала «прямо угрожающим России» предложение американских законодателей о возможной поставке группам умеренной сирийской оппозиции переносных зенитных комплексов, которые, по ее словам, могут представлять прямую угрозу российской авиации в Сирии, российским военнослужащим и российскому посольству, «которое подвергалось артиллерийским обстрелам». Администрация Обамы всегда была против передачи такого вооружения сирийской оппозиции, и Белый дом не намерен это делать, несмотря на то, что Конгресс предоставляет администрации такое право, что еще раз подтвердил представитель госдепартамента.

Пресс-секретарь МИДа называет закон об оборонных расходах, подготовленный Конгрессом и подписанный президентом Обамой, инструментом, с помощью которого Белый дом создает проблемы для следующего президента США и принуждает его занять антироссийскую позицию.

Американский военный эксперт из Американского совета по внешней политике Стивен Бланк видит в такой реакции российского МИДа неуклюжую попытку скрыть реальное беспокойство относительно последствий, которые может возыметь нынешняя политика противостояния с США и Западом:

Все разговоры о натовской угрозе – откровенная ложь

– Меня, честно говоря, это заявление рассмешило. Россия совершила агрессию на Украине, и при этом продолжает лгать прямо в глаза. И это касается не только Украины. Взять хотя бы утверждение, что НАТО вооружается и тем самым представляет угрозу для России. России принадлежит полное военное превосходство в Балтийском регионе, на Черном море. Все разговоры о натовской угрозе – откровенная ложь. Важность этого закона заключается в том, что он отражает доминирующие настроения законодателей от обеих партий в Конгрессе и даже если новая администрация захочет сделать акцент на других приоритетах, то Трампу будет очень сложно убедить Конгресс проголосовать за них.

​

Антиракетная система в Европе никак не отразится на эффективности российского ядерного арсенала

​– Насколько серьезен пункт, согласно которому предусматривается создание масштабной противоракетной обороны с элементами космического базирования. Конгресс отметает прежнюю политику Белого дома, который пытался действовать с оглядкой на российские страхи по поводу такой системы?

– Он важен тем, что Конгресс санкционирует финансирование исследований и тестирований в области антиракетных систем. Это не значит, что такие системы будут созданы. Но более значительно то, что Москва начинает пожинать серьезные плоды своей политики. Вспомним хотя бы о последних заявлениях Путина о том, что Россия обладает самым мощным ядерным потенциалом в мире. Антиракетная система в Европе никак не отразится на эффективности российского ядерного арсенала. Это научный факт и русские прекрасно осведомлены об этом, если они не хотят верить в это, это их дело. В том, что касается базирования элементов противоракетных систем в космосе, то технологии уже существует. Но все это очень дорогие программы. Вопрос в том, намерен ли Конгресс продолжать такое финансирование, и будет ли в этом заинтересована администрация Трампа, мы пока об этом ничего не знаем. Но мы знаем, что Трамп неоднократно заявлял о необходимости повышения обороноспособности Соединенных Штатов, модернизации американского ядерного арсенала. Известно, что командующие всеми родами войск заявляют о необходимости пополнить их собственные арсеналы обычных вооружений, особенно учитывая растущую угрозу и со стороны Северной Кореи, и со стороны России. И никто и ничто не возбуждает подобные настроения, как господин Путин и его поведение.

– Трудно понять, с какой целью представитель российского МИДа обрушилась на администрацию Обамы. Но способны в теории такие заявления урезонить Вашингтон и принести дивиденды Кремлю, как вы считаете?

Тон заявлений Путина моментально изменился. Он впервые столкнулся с тем, кто ответил на его традиционные угрозы такими же угрозами

– Нет, такие заявления Кремлю не помогут. Они отражают две вещи. Первое, в Москве все еще не понимают, как работают Соединенные Штаты. МИД обвиняет Обаму в том, что тот пытается ставить палки в колеса следующей американской администрации. Обама тут совершенно ни при чем. Это инициатива Конгресса, у которого свои приоритеты. Второе, неспособность Москвы предвидеть последствия своих действий и заявлений. Только Путин успел провозгласить, что Россия является сильнейшей ядерной державой, как Трамп ответил в Твиттере, что США начнут модернизацию своего ядерного арсенала и пошел дальше, объявив, что если кто-то захочет устроить гонку вооружений, то США ее выиграют. Тон заявлений Путина моментально изменился. Он впервые столкнулся с тем, кто ответил на его традиционные угрозы такими же угрозами и был вынужден спохватиться. Я не знаю, что будет представлять собой внешняя политика Дональда Трампа, но можно твердо сказать, что его просто так не запугаешь.