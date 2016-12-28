СМИ: сепаратисты вывозят из Дебальцева мирных жителей

В Донбассе сепаратисты вывозят мирных жителей из города Дебальцево. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук. По его словам, сепаратисты опасаются наступления украинских войск. Мирных жителей вывозят в Горловку. Эвакуация началась еще 20 декабря.

Активные боевые действия под Дебальцевом возобновились в середине месяца. В перестрелках погибли не менее шести украинских военнослужащих, около 30 были ранены. Киев обвинил сепаратистов в попытке захватить дополнительные территории. Вашингтон возложил ответственность за обострение ситуации на Россию.

В 2016 году в Донбассе погибли более 200 украинских военных, за время всего конфликта – более 2500. Всего жертвами войны на востоке Украины, по данным ООН, стали около 10 тысяч человек. За последние сутки, как утверждают в Киеве, сепаратисты 44 раза обстреляли позиции правительственных войск, сепаратисты заявляют о 128 обстрелах.

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