В Чувашии суд утвердил приговор в 2 года условно пенсионеру-охраннику

Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор 62-летнему охраннику асфальтобетонного завода Николаю Егорову, которого признали виновным в возбуждении ненависти по признаку национальности. Поводом послужил репост материала публициста Бориса Стомахина на личной странице пенсионера ВКонтакте. Решение суда вступило в законную силу. Об этом из зала суда сообщает адвокат Евгений Губин.

В октябре Цивильский районный суд Чувашии приговорил Егорова к двум годам лишения свободы условно.

В прениях в конце сентября государственный обвинитель попросил суд признать Егорова виновным и назначить ему наказание в виде 360 часов обязательных работ. Николай Егоров настаивает, что не размещал никаких публикаций у себя на странице, а доступ к его аккаунту в силу небольших познаний им специфики интернета имело неограниченное количество людей.

Суд пришел к выводу, что 62-летний пенсионер Николай Егоров 8 мая 2014 года разместил у себя на личной странице ВКонтакте открытое письмо Бориса Стомахина, ранее признанное экстремистским материалом.

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