Нерезиновая Россия

26 декабря следователь Обнинского УМВД вручил правозащитнице Татьяне Котляр постановление о подписке о невыезде за пределы города Обнинска, где она живет. Против Котляр выдвинуты обвинения в нарушении Федерального закона о регистрации мигрантов. Сама правозащитница не считает себя виновной и хочет показать властям всю нелепость и абсурдность подобных законодательных норм.

16 ноября 2016 года Следственный отдел УМВД по Обнинску составил обвинительный акт по делу правозащитницы Татьяны Котляр, в котором ее обвиняют в "преднамеренной фиктивной регистрации иностранных граждан" в своей квартире и отсутствии намерения предоставлять зарегистрированным квартиру для временного проживания. Спустя полтора месяца обнинской правозащитнице вручили постановление о подписке о невыезде и проведении в отношении нее психиатрической экспертизы. Вот что рассказала Радио Свобода ​Татьяна Котляр:

Обнинск – не Москва, граница города кончается в 15 минутах езды от любого дома

– Меня вызвали к следователю, которому передали мое дело, и я получила от него постановление о невыезде из города Обнинска и второе постановление – о назначении психиатрической экспертизы. Подписка о невыезде – это очень плохо, потому что это же не Москва, граница города Обнинска кончается в 15 минутах езды от любого дома. А у меня дела, в том числе в судах, где я представляю интересы людей, которые ко мне обратились, и в Калуге, и в соседних районах, так что это очень мешает работать. Кроме того, город устроен так, что даже если ты едешь куда-то на кладбище в Обнинске, то ты пересекаешь границу города. А что касается психиатрической экспертизы – добровольно я не пойду, пусть выносят постановление о принудительной экспертизе.

Татьяна Котляр возглавляет Калужское региональное общественное движение "За права человека", отстаивающее права мигрантов и меньшинств, а также является членом сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал". Она не впервые обращает внимание властей на так называемый закон о "резиновых квартирах", который не позволяет людям жить в нормальных человеческих условиях. О сути протеста обнинской правозащитницы рассказывает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина:

Путин сказал, что считает разумным убрать это добавление. Но буквально через две недели закон подписал

– То, что делает Татьяна Котляр, и то, что ей вменяется как уголовное преступление, на самом деле общественная акция. Два года назад, когда появился этот закон о "резиновых квартирах", Татьяна написала письмо президенту со словами: "Если можно привлечь за это к ответственности, то привлеките меня". Это и не преминули сделать. Она хочет, чтобы было понятно, насколько абсурден этот репрессивный закон, который можно было бы не принимать. Всего лишь нужно было сделать "резиновые квартиры" бессмысленными, если бы в законе о гражданстве, 14-й статье, части 7-й, где в упрощенном порядке разрешается получать гражданство участникам госпрограммы добровольного переселения соотечественников, не было бы такого дополнения – "при наличии регистрации по месту жительства". В советское время это называлось пропиской. Я лично говорила об этом с Путиным, и Путин сказал, что он считает разумным убрать это добавление. Однако буквально через две недели он этот закон подписал. И теперь соотечественники, которые едут в депрессивные регионы, потому что за это они получают право легко обзавестись гражданством, этой нормой о регистрации оказываются отрезанными от гражданства. И вот Котляр заменяет собой государство, она регистрирует их по месту жительства в своей квартире. А поскольку свободная квартира у нее одна, то квартира эта превращается в "резиновую".

Первое подобное дело в отношении Татьяны Котляр почти год назад завершилось тем, что суд признал ее виновной, но правозащитница была тут же амнистирована. Повторное дело грозит более серьезными последствиями, говорит Светлана Ганнушкина:

– Однажды ее уже судили, она получила штраф, но поскольку в это время проходила амнистия, она не платила даже этот штраф. Однако власти не успокаиваются, закон действует, абсурдность его очевидна. Уже два года у нас поток украинцев, которые хотят стать гражданами России, но из-за этого закона они оказались отрезанными от гражданства.

Татьяна Котляр объясняет, что закон, против которого она протестует и абсурдность которого пытается доказать, был принят два года назад, и как раз тогда в России появились беженцы с востока Украины. Нынешнее дело против обнинской правозащитницы связано именно с ними.

– С 2014 года у нас поток беженцев с Украины, которым прописаться негде, так как они не к кому-то приехали, а находятся здесь из-за военных действий на Украине. А без регистрации, временной постановки на регистрационный учет, им ничего не оформляли – даже того, что вместо статуса беженца дается, то есть временное убежище.

В защиту Татьяны Котляр выступают не только коллеги-правозащитники, но и свидетели обвинения. По мнению Светланы Ганнушкиной, обнинская правозащитница по сути делает работу государства, объясняя, что невозможно соблюдать закон, который усложняет жизнь людей, и без того оказавшихся в трудной ситуации:

– Дело Котляр беспрецедентно. Потому что никто, наверное, еще не видел, как свидетель обвинения говорит: "Да, я не жил в этой квартире, но этой женщине, обвиняемой, я кланяюсь в пояс, потому что наша семья стала нормальным семейством граждан России благодаря исключительно ей". Некоторые вообще считали, что она выполняет функцию государственную, что ей это поручено официально, настолько она открыто это делала для всех, кто в этом нуждался. Это попытка доказать абсурдность не только репрессивного закона, но и вообще абсурдность репрессий там, где может все решиться простым урегулированием законодательства, сделав его и разумным, и логичным.

Когда дело будет передано в суд, Татьяна Котляр не знает, но если суд признает правозащитницу виновной, ей может грозить тюремное заключение на срок до трех лет или немалый административный штраф.