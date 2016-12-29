Допинг и немножко нервно

Подводить итоги четного спортивного года с недавних пор стало легко и приятно. Точнее, с тех пор, как Международный олимпийский комитет догадался "развести" летние и зимние Олимпийские игры. Поскольку они поводятся с интервалом в 2 года, основные "итоги" складываются так: либо в течение года проводятся летняя Олимпиада и одновременно с ней чемпионат Европы по футболу, либо Олимпиада – зимняя, а футбольный чемпионат, соответственно, – мира.

В 2016 году, правда, "развлечений" прибавилось. Тут оказался внеочередной Copa America Centenario, то есть юбилейный чемпионат Латинской Америки по футболу. Тут же – Кубок мира по хоккею, не проводившийся вот уже более 12 лет. Тут и финальный матч за шахматную корону… И это не говоря уже о "традиционных", ежегодных чемпионатах мира, например, по хоккею, по автогонкам в классе "Формула-1", теннисных турнирах серии Большого Шлема…

И, конечно, обострил ситуацию допинг.

Собственно, история вокруг допинга и стала определяющей в спортивной истории 2016-го года. Началось все с мельдония и дисквалификации ведущей российской теннисистки Марии Шараповой, продолжилось серией разоблачений российских спортсменов перед Олимпиадой в Рио, исключением из олимпийской программы российской легкоатлетической сборной и недопуском на Паралимпийские игры всей сборной России. Громом среди ясного неба стали два доклада Ричарда Макларена о "развитию допинга в России", опирающиеся на свидетельства Григория Родченкова, руководителя российского антидопингового центра. Помимо адресных разоблачений, Родченков и Макларен вывели главную формулу обвинения: Россия создала целенаправленную систему государственного использования допинга, да еще и с участием непосредственных исполнителей в лице офицеров ФСБ.

В самом конце года это фактически признала исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович. Ее интервью газете The New York Times было расценено во всем мире как признание официального лица, а в России – как ошибка переводчиков и интерпретаторов, "вырвавших фразу их контекста". По существу, традиционный для путинской России стиль оправдания "ихтамнет" лишь поставил в допинг-деле промежуточную точку. Предстоит еще расследование по конкретным именам, углубленная проверка результатов Сочинской Олимпиады, и, конечно, определение мест проведения будущих турниров, ранее отданных России.

Последние два фактора крайне болезненны для режима. Олимпиада в Сочи – одно из самых ярких его "достижений", победа России в общекомандном зачете подавалась как ярчайших успех, и далеко не только спортивный… и вот теперь Россия стоит на грани того, чтобы этого успеха лишиться. Турниры же будущего – тоже неприятность особого рода. Россия уже лишилась чемпионата мира по санному спорту и бобслею, этапов Кубка мира, – в частности, по распиаренному биатлону и т.п. Но главная утрата впереди – чемпионат мира 2018 года по футболу, ведь недаром в российской прессе так активно подчеркивается "невозможность" переноса этого знакового турнира в иную страну. Конечно, есть тут и политические причины, терпение у цивилизованного мира заканчивается, но говорить об этом здесь не стоит – Россия сама предоставила для спортивных санкций слишком много спортивных поводов, чтобы притягивать сюда еще и политику…

Напомним, кстати, и олимпийский зачет. Он хотя и неофициальный, но выглядит он весьма характерно. Первой в Бразилии стала команда США, второй – Великобританий, третьим – Китай. Россияне заняли четвертое место. Красноречиво…

А что в футболе? Позорное, не побоюсь этого слова, выступление сборной страны на чемпионате мира в Бразилии 2014 года и на чемпионате Европы 2016 года, буквально вывело Россию за пределы стран с серьезным уровнем футбольного развития. Более того: она умудрилась "запачкаться" в скандале в "высшем футбольном свете", когда после разоблачений ФИФА в коррупции были "удалены с поля" и президент ФИФА Йозеф Блаттер, и президент УЕФА Мишель Платини. Но даже и без этого российский футбол серьезно болен: приличной сборной у России практически нет, чехарда с тренерами толку не дает (Слуцкий не очень удачно сменил Капелло, затем Черчесов невнятно сменил самого Слуцкого). Стадионы в России строятся ни шатко, ни валко, самая помпезная стройка "Зенит-Арены" в Санкт-Петербурге до сих пор не завершена, а ведь полностью готовыми надо быть к лету 2017 года, когда по правилам ФИФА в России запланирован Кубок Конфедерации… В общем, говоря прямо, сбрасывать со счетов возможность отзыва у России права проведения чемпионата мира по футболу пока сохраняется. Особенно с учетом того, что президент РФС Виталий Мутко получил повышение, став вице-премьером, – и одновременно причастность его фигуры ко всем спортивным скандалам сомнений практически не вызывает…

Но это все вопросы будущего. В уходящем году нельзя не отметить первую победу Португалии на чемпионате Европы, вторую подряд победу сборной Чили на Copa America. В числе заметных достижений – четвертый Золотой мяч португальца Криштиану Роналду. Мировой футбол развивается своим чередом, но пока в этом развитии все меньше футбола российского.

Примерно то же самое можно сказать и о хоккее. Некогда "фирменный" российский (вернее, советский) стиль теперь уже точно можно звать, как встарь, канадским. Чемпионат мира, проходивший в России, выиграли канадцы. Они же победили и в Кубке мира. Причем в обоих случаях россияне в финале не играли – в Москве "серебро" завоевали финны, а в Торонто – хоккеисты сформированной по остаточному принципу сборной Европы. Если учесть, что россияне пока за время новейшей истории своей страны ни разу не смогли завоевать золотых олимпийских медалей, картина складывается удручающая.

Осталось лишь перечислить наиболее серьезные события мирового спорта. Впервые чемпионом мира в "Формуле-1" стал немец Нико Росберг, сразу после этого заявивший об уходе из спорта. Норвежец Магнус Карлсен подтвердил свой класс, завоевав титул чемпиона мира по шахматам, победив в матче россиянина Сергея Карякина. Двукратный олимпийский чемпион, британец Энди Маррей и немка Ангелика Кербер стали лучшими теннисистами года, а россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова – олимпийскими чемпионками в Рио-де-Жанейро. Наверняка я назвал какие-то спортивные события и имена, но хочется все же закончить именами российских спортсменок…