“Агония политических трупов”. Перемирие в Сирии пока держится

Доброе утро!

В этом году Россия получила “последний новогодний привет” (это слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой) от администрации США. В ответ на кибератаки и травлю американских дипломатов в Москве Белый Дом:

ввел санкции против шести человек (четверых сотрудников ГРУ и двух хакеров, которых ФБР давно объявило в международный розыск), двух российских ведомств (ФСБ и ГРУ) и трех организаций, материально обеспечивавших операции ГРУ. Кто все эти люди и что это за организации, читайте здесь.

закрыл дипмиссии РФ в Нью-Йорке и Мэриленде и объявили 35 российских дипломатов persona non grata. Обама в своем заявлении прямо назвал их “агентами разведки”. Им дали 72 часа на сборы.

опубликовал рассекреченную техническую информацию (англ.), касающуюся киберактивности российских спецслужб.

обещал представить Конгрессу развернутый доклад о попытках России вмешаться в американский избирательный процесс.

В России санкции назвали “проявлением агрессивной политики” и обещали дать “адекватный” ответ. (По данным CNN, российские власти уже поручили закрыть англо-американскую школу в Москве – там учатся дети британских, американских и канадских дипломатов.) Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев охарактеризовал высылку дипломатов как “агонию даже не хромых уток, а политических трупов”.

Избранный президент США Дональд Трамп согласился встретиться с представителями американских спецслужб. Ранее он называл выдвигаемые против России обвинения “ерундой”.

Зато в Сирии вступило в силу перемирие (и вроде бы пока выполняется). О достижении перемирия (“хрупкого”, по его словам) и частичном выводе российских войск из Сирии объявил Путин. Гарантом выступают Россия и Турция, в переговорах участвовал Иран. Оппозицию представляли семь вооруженных формирований.

Комиссия, расследующая катастрофу Ту-154 над Черным морем, представила первые выводы: взрыва и пожара на борту не было, но версия теракта окончательно не исключена, количество версий уменьшилось с 15 “наполовину”, “имела место внештатная работа техники”, полет продолжался 70 секунд, опознано только одно тело. А Сбербанк спишет долги погибших. Активная фаза поисковой операции завершена.

В ночь на пятницу в Новой Москве неизвестные напали на сотрудников Росгвардии, один погиб, подозреваемые в нападении задержаны. Ранее днем ФСБ РФ отчиталась о задержании в Подмосковье семерых “боевиков ИГИЛ”, якобы готовивших теракты в Москве. За декабрь и ноябрь таких задержанных боевиков уже в общей сложности 26.

В Германии отпустили задержанного накануне выходца из Туниса, которого подозревали в причастности к теракту на рождественском рынке в Берлине.

Президент России вчера усердно подписывал принятые Госдумой законы (о запрете чиновникам, депутатам и силовикам владеть “иностранными финансовыми инструментами” через третьих лиц, то есть “бывших жен”, о краткосрочных военных контрактах за рубежом, смягченную версию закона о применении спецсредств к заключенным и пр.), но один все-таки отклонил – это произошло впервые с 2012 года. Отклоненный закон касается создания федеральной и региональной электронных баз “Контингент обучающихся”. Против него активно выступала Мизулина.

В Петербурге “Зенит-арену” ввели в эксплуатацию, но достраивать будут до 1 мая. Этот город не чужд парадоксов, да.

Украина тоже ввела новые санкции против России. Они касаются депутатов ГД РФ, избранных от Крыма, и членов избиркомов украинских предприятий, которые перерегистрировались как российские. Украинский МИД заявил, что в российских тюрьмах содержатся как минимум 17 украинских политзаключенных. Со своей стороны, Киев передал пророссийским сепаратистам Донбасса 15 их сторонников, осужденных в Украине.

Последней новостью в последнем выпуске 7:40 за 2016 год пусть будет вот эта: в Брянске открыли мемориальную доску Леониду Добычину. Писатель жил там с 1927 по 1934 год.

Читайте Добычина в новом, 2017 году, а итоги уходящего подводите в трех ссылках: литературные, музыкальные (в академическом смысле и в совсем неакадемическом) и художественные.

В следующий раз 7:40 “подъедут” к вам утром 3 января 2017 года.

От души желаем вам счастья и благодарим за то, что вы были с нами. Вы сделаете нам самый лучший подарок, если в новогоднюю ночь расскажете про 7:40 всем своим гостям. С Новым годом!

Искренне ваши,

Семь-сорок