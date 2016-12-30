Активные поиски завершены

Силы отрядов "Центроспас" и Центра "Лидер" в полдень пятницы выведены с территории проведения поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщил начальник НЦУКС МЧС России Виктор Яцуценко.​ К пятнице 30 декабря спасатели МЧС извлекли из воды тела 20 человек и останки почти всех погибших при крушении Ту-154 рано утром в воскресенье, 25 декабря, сообщает "Интерфакс". "Активная фаза поисков завершена", – подчеркнул представитель ведомства. Сообщается, что на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося лайнера – 12 крупных и 1547 мелких фрагментов самолета.

Корабли, которые участвовали в поисковых работах, покинули зону акватории Черного моря. Всего в операции принимали участие более 3 с половиной тысяч человек. К работам по поиску тел и обломков были привлечены 45 морских судов, глубоководные поисковые аппараты, 15 самолетов, 16 вертолетов и беспилотники. Первоначально радиус поисковых работ составлял около 10 километров, однако позже он был расширен.

Тела погибших доставляют для опознания и проведения генетической экспертизы в 111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны России.

Опознание останков погибших в крушении самолета Ту-154 под Сочи займет около месяца, заявил первый заместитель Министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

28 декабря на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах состоялись похороны одной из двух уже опознанных жертв крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ – помощницы главы департамента культуры Минобороны РФ Оксаны Бадрутдиновой.

Ранее также было опознано тело командира разбившегося лайнера. Летчика Романа Волкова идентифицировали после подъема на берег по знакам отличия на форме.

Официальная причина крушения самолета еще не названа. Следствию предстоит изучить записи найденных двух основных "черных ящиков" (речевого и параметрического). Их состояние было признано удовлетворительным, работы по расшифровке проходят в Москве. В четверг, 29 декабря, сообщалось, что в результате поисковой операции был поднят третий бортовой самописец Ту-154. "Его пленка сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", –​ цитируют СМИ представителя силовых ведомств. Позже представители государственной комиссии уточнили, что речь идет о накопителе информации, а не о третьем самописце, которого на этой модели самолета нет.

Из предварительно обнародованных прессой записей речевого бортового самописца следует, что у самолета могли возникнуть технические проблемы с закрылками. По данным СМИ, на записи были слышны последние переговоры в кабине пилотов: "Закрылки, сука! Командир, падаем!" Причиной крушения могло стать то, что закрылки убирали несинхронно.

В оперативном штабе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сообщили, что причиной катастрофы стало "сочетание человеческого фактора и технической неисправности".

По словам начальника Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенанта Сергея Байнетова, весь полет перед катастрофой проходил около 70 секунд; высота, на которой находился самолет, была около 250 метров, скорость лайнера – в пределах от 360 до 370 километров в час. "Радиообмен был крайне краток. Особая ситуация была в течение 10 секунд. Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали", – сказал Байнетов. По его словам, "все было достаточно штатно, но была одна фраза, которая говорит о развитии особой ситуации. Больше она нам ни о чем не говорит".

Он также сообщил, что следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета, разбившегося в районе Сочи, не обнаружено. Представитель Минобороны подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

Впрочем, Байнетов заявил, что не исключен теракт "в виде механического воздействия". "Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие, не обязательно теракт был связан со взрывом", – сказал Байнетдинов, подчеркнув, что версия теракта не исключается, но не рассматривается в числе основных. В целом после предварительной расшифровки бортовых самописцев, по его словам, общее число версий случившегося сократилось вдвое – с более чем 15.

Ряд российских банков приняли решение списать долги и кредиты семьям погибших при крушении военного Ту-154. Об этом решении объявил министр транспорта России, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Максим Соколов. Среди них – Сбербанк, "ВТБ-24", "Альфа-банк". Планирует рассмотреть возможность списания долгов Газпромбанк.

Семьи жертв авиакатастрофы получат выплаты. Размер выплат семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 миллионов рублей. Семьи гражданских погибших получат по 3 миллиона рублей.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – 64 члена ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, а также военнослужащие, три съемочные группы (телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала), Елизавета Глинка, которая везла в Сирию медикаменты, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и восемь членов экипажа.

Власти Москвы рассматривают возможность захоронения Елизаветы Глинки на Новодевичьем кладбище, при этом останки Глинки пока не опознаны.