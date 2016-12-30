СМИ: проверка не выявила признаков теракта на борту Ту-154

Анализ состояния обломков и расшифровка бортовых самописцев разбившегося под Сочи самолета Ту-154 не выявили признаков взрыва на борту или механических воздействий, которые могли бы свидетельствовать о теракте. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, который добавил, что сложные метеоусловия также больше не входят в число основных версий авиакатастрофы.

Накануне начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что версия о теракте на борту самолета не исключена, но это мог быть не взрыв, а некое механическое воздействие.

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявила, что не нашла признаков теракта или диверсии на борту самолета, в понедельник – спустя сутки после катастрофы.

В четверг на пресс-конференции, посвященной результатам поисковых работ, сообщалось, что отрабатывается семь основных версий причин гибели Ту-154, и теракт в их число не входит. Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что есть свидетельства нештатной работы техники самолета. Байнетов уточнил, что командир экипажа сообщил о нештатной ситуации на борту.

Самолет Ту-154 Министерства обороны, направлявшийся из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море в воскресенье утром. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли. В четверг закончилась активная фаза поисковых работ на месте катастрофы.

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