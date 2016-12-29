МЧС: активная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена

Активная фаза поисковых работ на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны завершена, заявили в четверг в пресс-службе МЧС России. ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает что большинство фрагментов самолета уже подняты на поверхность, а корабли, участвовавшие в поисках, покинули акваторию Черного моря.

Источник в экстренных службах рассказал агентству "Интерфакс", что на поверхность подняты 20 тел погибших и большая часть останков жертв авиакатастрофы. Для их опознания потребуется генетическая экспертиза.

Собеседник агентства также заявил, что пленка третьего "черного ящика" самолета подверглась воздействию морской воды, но все же поддается считыванию. Расшифровка начнется в четверг во второй половине дня. Он уточнил, что данные с первых двух самописцев косвенно указывают на "совокупность факторов" которые могли привести к катастрофе.

Ранее сообщалось, что самолет мог упасть из-за того, что не сработал механизм выпуска закрылок, а экипаж должным образом не среагировал на нештатную ситуацию.

Версию о теракте или диверсии на борту еще в понедельник отвергла Федеральная служба безопасности.

Самолет Ту-154, направлявшийся из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море в воскресенье утром. В авиакатастрофе погибли все 92 человека, находившиеся на борту: артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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