Майкл Макфол удивлён "активностью" посторонних в его Твиттере

В Твиттере бывшего посла США в России Майкла Макфола, без его ведома, стали появляться его частные посты, среди которых опубликован и телефонный номер дипломата. Как сообщает издание Daily News, в четверг в Твиттере были опубликованы две записи с номером телефона Макфола. Издание обращает внимание, что это произошло вскоре после объявления администрацией Барака Обамы о новых санкциях против российских спецслужб и высылке из России 35 дипломатов.

Бывший посол США в Москве подтвердил по телефону изданию Daily News, что пересылал в твиттере свой личный телефонный номер, но не намеревался делать его доступным для всей публики. Макфол также сказал, что рано утром компания Twitter уведомила его о "подозрительной активности" вокруг его аккаунта.

Майкл Макфол возглавлял дипломатическую миссию США в России в 2012 - 2014 годах. Он сторонник Демократической партии. Представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 июня 2016 года, что Майкл Макфол проявил "профессиональную непригодность" и "провалил свою дипломатическую миссию" в России.

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