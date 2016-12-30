В Польше похоронили водителя, убитого при теракте в Берлине

В польском городе Баня сотни людей пришли проститься с Лукашем Урбаном - водителем грузовика, убитым в результате теракта в Берлине 19 декабря.

На похороны прибыл президент Польши Анджей Дуда.

В полдень по всей Польше прозвучали прощальные гудки клаксонов грузовиков.

Тело 37-летнего Урбана было найдено 19 декабря в водительской кабине грузовика, который предполагаемый террорист - тунисец Анис Амри - направил на толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина, задавив насмерть 11 человек. Предполагают, что польский дальнобойщик сопротивлялся до последнего и был убит выстрелом в голову прямо перед терактом.

Правительство Польши заявило, что оплатит похороны. Британский дальнобойщик Дэйв Дункан перевёл вдове и 17-летнему сыну Урбана более 200 тысяч евро.