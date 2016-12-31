Приключения африканца в России

Каждый москвич наверняка встречал возле метро уроженцев Африки, раздающих флаеры – рекламу соляриев, – владельцам кажется, что это смешно, – магазинов или ресторанов. Немногие задумываются о том, кто они такие, считая их студентами, подрабатывающими в свободное от учебы время. Однако студентов среди раздающих флаеры почти нет: африканцы у метро – это так называемые "нерегулярные мигранты", бежавшие от войн или гражданских конфликтов. Туристическая виза, по которой они въехали, давно закончилась, а иногда закончился и паспорт. В присвоении статуса беженца этим людям отказано – даже если собраны все документы, доказывающие, что на родине было опасно, российские суды традиционно отказывают африканцам. За всю историю подписания Россией Конвенции о беженцах с 1992 года было выдано всего 700 статусов. "Нерегулярных мигрантов" в России – более 100 тысяч и это, по сути, заложники: не имея документов и возможности заработать больше 15–20 тысяч рублей в месяц, они бегают от полиции (как правило, полицейские их не арестовывают, поскольку миграционные службы не хотят связываться с людьми, депортация которых будет стоить дорого; поэтому всё заканчивается традиционным вымоганием денег). Заболевая, они не имеют возможности получить медицинскую помощь. Кроме того, они регулярно подвергаются дискриминации по расовому признаку: их, в лучшем случае, оскорбляют словесно, в худшем – избивают.

Траоре, герой нашего фильма – футболист из Кот-д'Ивуара, бежавший от столкновений на религиозной почве, ехал в Россию, мечтая играть за "Динамо". Его мечты не сбылись: пришлось даже просить денег в метро на еду и спать в мусорном ящике. А потом работать на стройке и жить в квартире вдесятером.

Его судьба, впрочем, сложилась удачно благодаря двум встречам – с Даниилом Кашницким, главой инициативной группы "Африканцы в Москве", и Дианой, студенткой РУДН. Случай Траоре – результат исключительного везения, но так повезло совсем не всем "московским" африканцам.