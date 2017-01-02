Президент Франции Олланд прибыл с визитом в Ирак

Президент Франции Франсуа Олланд прибыл 2 января в Багдад для встречи с французскими военнослужащими, участвующими в международной коалиции, которая помогает иракскому правительству в борьбе с джихадистами.

Олланд стал первым президентом одного из ведущих государств мира, который посещает Ирак после создания два с половиной года назад международной коалиции для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России). Олланда сопровождает министр обороны Франции.

Французские самолёты к настоящему времени нанесли одну тысячу авиаударов по предполагаемым целям джихадистов. На территории Ирака находятся 500 французских советников, оказывающих содействие Тегерану в проведении наступления на город Мосул, который остаётся под контролем "Исламского государства".