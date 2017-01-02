Здравствуй, Путин, Новый год!

А Дед Мороз, понятное дело – Обама. У него из ваты не только борода, но и 35 подарков, которые оленьи упряжки вчера привезли в Москву. А впереди – Святки. Ещё три недели сюрпризов…

Владимир Путин уже определился: нам бы ночь простоять, да день продержаться! «Пусть поджигатель шипит и вопит! Голубь летит!» Лаврову отказали в «симметричных мерах» – американские дипломаты могут спать спокойно.

Впрочем, Путин нынче обречен действовать безошибочно! Если бы он показал врагу кузькину мать – многовещанные витии воспели бы его непреклонность. А так – воспевают гибкость.

И Дональд наш Трамп вовремя подмигнул из-за океана – мол «будь сильным, Путин! 20 января приближается!» Святки к этому моменту закончатся. Православные вылезут из проруби, а вокруг благодать: ни тебе Обамы, ни санкций – только друзья России, только хордкор!

Жаль разрушать этот хрустальный замок, навеянный лучшими произведениями студии Уолта Диснея. Трамп нам, конечно, друг, но истина дороже. А состоит она в том, что 20 января ничего не изменится. Потому что нынешнее обострение – не «дембельский аккорд» Обамы, а увертюра Республиканской партии, которая уверенно занимает место у штурвала.

Как-то уже забылось, что все «русофобские» инициативы последнего времени исходили от конгрессменов-республиканцев. Обама же, наоборот, накладывал на них вето и безропотно давал Путину «зелёный свет» там, куда тот норовил влезть. Так Украина осталась без американского летального оружия, а в Сирии появился свой «Сталинград». За это Обаму обвиняли в «слабости». Путину же приписывали чудесную способность всегда всех переигрывать.

А когда Трамп победил, на «хромую утку», вообще, перестали обращать внимание. В 2008-м транзит власти в США использовали для атаки на Грузию. В этот раз – додавили Алеппо. Путин на пресс-конференции излучал оптимизм. А потом что-то пошло не так…

Чтобы разобраться в его мотивах «хромой утки», давайте вернёмся на восемь лет назад – когда Барак Обама победил Хиллари Клинтон в праймериз и с разгромным счётом выиграл президентские выборы у Джона Маккейна. Он тогда резко критиковал обе партии за «язык вражды» и призывал к компромиссу. И став президентом, он действовал в том же духе: назначал на ключевые посты республиканцев и спокойно реагировал на их критику, какой бы жесткой и несправедливой она не была. Добавьте к этому особенности его имиджа. Остроумный неформал Обама – на самом деле, ярко выраженный консерватор: примерный семьянин, регулярно посещающий церковь.

И беспрецедентно грязная избирательная кампания Трампа и Клинтон не осложнила отношения Обамы и республиканцев. Наоборот, они находились по одну сторону баррикад – ведь Трамп умудрился перессориться со всеми партийными лидерами, всех оскорбить, всех обидеть.

Насколько искренне Обама желал победы кандидату-однопартийцу – неизвестно. Но то, что победа кандидата-республиканца его не обескуражила – факт…

Он еще в Овальный кабинет не зашел, а ему уже намекают, что пора с вещами на выход. Кому такое понравится?

Московская манера ориентироваться на «самого главного начальника» в американском контексте выглядит просто смешно. Особенно, если речь идёт о таком нестандартном президенте, как Трамп, и о такой «хромой утке», как Обама. У Трампа нет ни команды, ни идей, ни ясного представления о рамках президентских полномочий. При этом осторожные однопартийцы снабдили его сильным вице-президентом и готовят почву для импичмента. Вот и получается, что уходящий президент, всегда находивший с ними общий язык, для республиканцев – естественный союзник, а избранный – головная боль.

Нервозность Трампа, с которой он реагирует на тему «вмешательства России в выборный процесс», понятна. Он еще в Овальный кабинет не зашел, а ему уже намекают, что пора с вещами на выход. Кому такое понравится? Руководствуется он инстинктом самосохранения, а не любовью к России. И его кандидат в госсекретари всего лишь бизнесмен, имевший в эпоху дорогой нефти проекты в Арктике. Впрочем, созданный вокруг них «пророссийский шум» – вполне может похоронить политическую карьеру и того, и другого.

Если республиканцы сочтут Трампа профнепригодным, они объявят ему импичмент (коллеги-демократы их охотно поддержат). И тогда место Трампа в Овальном кабинете займёт Майк Пенс. Его политическое кредо мы слышали в ходе предвыборных дебатов, которые он в отличие от Трампа выиграл – «Сила. Просто и ясно». Отказ Москвы от симметричных мер после высылки 35 российских дипломатов – лучшее подтверждение эффективности такого подхода. А значит, лёгкой жизни у российского руководства не будет.

Впрочем, отрешение от должности «лучшего друга России» наверняка объявят очередной победой Путина. Потом внимание аудитории переключат на Францию, где в президенты метят сразу два «друга России». В общем, до весны будет, чем себя утешить. А там – «пойдет крапива, и будет легче». Но до весны еще надо дожить.

Владимир Голышев – публицист и драматург

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