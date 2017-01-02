Правозащитники требуют сообщить о местонахождении Дадина

Глава общественного движения "За права человека" Лев Пономарев обратился в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с требованием сообщить, где находится оппозиционный активист Ильдар Дадин, местонахождение которого неизвестно уже месяц. Запрос во ФСИН с таким же требованием ранее в понедельник направил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Ильдар Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. Суд второй инстанции снизил срок до двух с половиной лет. В ноябре Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор о местонахождении Дадина ничего неизвестно.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию сообщить, где находится оппозиционный активист, до 9 января.