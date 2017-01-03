Московское военно-музыкальное училище назвали именем Халилова

Имя руководителя ансамбля песни и пляски Российской армии Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем, присвоено Московскому военно-музыкальному училищу. Соответствующее распоряжение, подписал во вторник премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Халилов возглавлял военно-оркестровую службу России с 2002 года, а в апреле 2016 года стал художественным руководителем ансамбля имени Александрова. Он также выступал организатором военно-музыкальных мероприятий, в числе которых – фестиваль военных оркестров "Спасская башня".

Утром 25 декабря самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся из Сочи в Сирию, рухнул в Черное море. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.