Эрдоган: теракт в Стамбуле нацелен на раскол турецкого общества

Теракт в Стамбуле был нацелен на раскол турецкого общества, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Выступая в среду с обращением к нации, Эрдоган подчеркнул готовность государства защитить оба существующих в стране совершенно различных образа и стиля жизни.

Ранее в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность нападавшего установлена, но его имя пока не разглашается. Поиски продолжаются.

В тот же день в Измире были задержаны 5 подозреваемых - предположительно, связанных с террористической группировкой "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за новогоднее нападение в ночном клубе. Всего в ходе расследования задержаны уже 49 человек, в том числе два иностранца.

Жертвами стрельбы в стамбульском клубе Reina в ночь на 1 января стали 39 человек, еще 65 были ранены.

