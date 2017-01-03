В Стамбуле молятся за погибших в результате теракта

В Стамбуле во вторник люди собрались на молитву около входа в клуб Rеina, где в новогоднюю ночь жертвами теракта стали 39 человек. Еще 65 были ранены.

Продолжаются поиски нападавшего.

Турецкая полиция считает, что он имеет профессиональные навыки ведения боя в городских условиях и мог воевать в Сирии на стороне террористической группировки "Исламское государство". Есть предположение, что он является гражданином либо Киргизии, либо Узбекистана. Официально его личность пока не установлена.

Полиция распространила его фотографии:

Задержаны уже 14 подозреваемых.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил, что на днях уже в третий раз будет продлено действие чрезвычайного положения в стране, введенного после попытки государственного переворота 15 июля прошлого года.

После теракта в ночном клубе Reina остаются закрытыми множество кафе и клубов в туристических районах Стамбула.

