Храброво: поврежденный А-321 уже сутки не могут убрать с взлетной полосы

В Калининграде в международном аэропорту Храброво уже почти сутки не могут убрать с взлетно-посадочной полосы аэробус А-321, который накануне вечером совершил аварийную посадку. Сотрудники аэропорта заявляют об отсутствии специальной техники, необходимой для эвакуации лайнера. Из-за этого в Храброве задержаны более десятка рейсов, вылета ожидают около полутора тысяч человек.

Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов находится в аэропорту. Он заявил, что взял ситуацию "под личный контроль". Ранее стало известно, что по факту аварийной посадки А-321 Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Накануне вечером аэробус А-321 авиакомпании "Аэрофлот", прилетевший в Калининград из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера повреждена передняя стойка шасси. Никто из находившихся на борту самолета не пострадал. При этом, по словам пассажиров, во время эвакуации в аэропорту не было сотрудников спасательных служб и медиков.