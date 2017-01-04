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Новости

Во Франции задержан бывший премьер-министр Косова Рамуш Харадинай

Рамуш Харадинай

Рамуш Харадинай

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Французская полиция в среду арестовала бывшего премьер-министра Косова Рамуша Харадиная, полевого командира во время войны 1998-99 годов в Косово, по ордеру на арест, выданного Сербией. Об этом сообщили Рейтер источники в полиции.

Французская пограничная полиция арестовала его по прибытии в аэропорт Базель-Мюлуз на востоке Франции рейсом из Приштины.

Сербия считает Харадиная военным преступником за его роль в руководстве партизанским мятежом в своей бывшей южной провинции Косово, которая объявила о независимости при поддержки Запада в 2008 году.

Харадинай непродолжительное время занимал пост премьер-министра Косово в 2004 и 2005 годах, в то время как она была под опекой Организации Объединенных Наций. Затем он был дважды судим за военные преступления в Международном суде ООН в Гааге и оправдан.

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