СМИ: в районе Курил неизвестный самолет приблизился к российскому

В районе Курил неопознанный самолет опасно сблизился с российским пассажирским лайнером, которому пришлось снизиться, чтобы избежать столкновения.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в "силовых структурах", российский Bombardier летел с Сахалина на Курилы, когда диспетчеры заметили самолет, идущий на той же высоте. На запросы с земли он не реагировал.

Источник агентства заявил, что удалось зафиксировать сигнал радиолокационного ответчика неопознанного борта; по международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО.

Официального подтверждения этой информации нет.