В Сенате начинаются слушания по кибератакам в CША

В американском Сенате в четверг начинаются слушания по вопросу о возможном вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов в США.

В сенатском комитете по вооружённым силам, который возглавляет республиканец Джон Маккейн, ожидают показаний директора Национальной разведки Джеймса Клеппера, главы Агентства по национальной безопасности Майка Роджерса и заместителя министра обороны по делам разведки Марсела Леттра.

В пятницу, 6 января, главы всех американских разведывательных ведомств должны проинформировать избранного президента Дональда Трампа о кибератаках во время президентской кампании, организованных - по их данным - российской стороной с целью навредить кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп неоднократно выражал скептическое отношение к этим выводам.

4 января вечером газета The Wall Street Journal сообщила о планах будущей администрации реформировать американские разведслужбы, которые Трамп и люди из его окружения, по данным газеты, считают излишне политизированными и плохо координирующими свою работу.

