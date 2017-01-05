Сага о неубираемом самолете

О происшествии с самолетом «Аэрофлота», который при посадке в Калининграде выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, многие узнали из появившихся в соцсетях сообщений пассажиров.

Anna Zeigarnik

При посадке слетели с полосы. Прыгали в поле из самолёта. Все живы. Без травм. Немного в шоке.

Калининград



Когда о происшествии начали сообщать официальные СМИ, многие отметили, что название авиакомпании почему-то в новостях не фигурировало, да и другие формулировки вызывали вопросы.

Алексей Башмаков

Авиапроишествие в Калининграде. Аэрофлотовский А319 выкатился за пределы ВПП и лежит на брюхе. Все целы. А вот главные каналы и новостные ресурсы упрямо не называют название авикомпании самолета. Все ясно как божий день.

Leonid Zubarev

Пресс-служба "Аэрофлота" нагло лжет, а информагентства не удосуживаются факт-чекингом #аэрофлот

Надувные трапы - это штатный образ? Какой квалификации должен быть техник, чтобы обнаружить у этого самолета на фото повреждение переднего шасси?

"Пассажиры были высажены из самолета штатным образом и доставлены в здание аэровокзала. Самолет отбуксирован на стоянку.

Предварительно, техники при осмотре обнаружили повреждение передней стойки шасси. "Нарушена ее целостность, предварительно стойка могла подломиться", - сказал собеседник агентства."

Сергей Доля

Вчера у Аэрофлота произошло два авиационных инцидента о которых сегодня упорно молчит вся пресса, а если и говорят, то без названия авиакомпании. Стыдливо так пишут:



В областном управлении указали, что закрытие аэропорта связано с тем, что вечером 3 января за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет А320, выполнявший рейс по маршруту Москва — Калининград. Инцидент произошел при посадке лайнера. Это РБК. А чей самолет забыли указать.



Между тем, это самолет Аэрофлота <...>

Мне совершенно непонятно, почему все решили об этом промолчать. Судя по фотографиям люди в самолете пережили не самые лучшие моменты. Отвратительно сработали службы Калининградского аэропорта, а представителя Аэрофлота люди ждали почти два часа, запертые в здании аэровокзала. Он что, отмечал Новый год где-то? Не мог оторваться от праздничного стола и приехать быстрее? Или представитель Аэрофлота не должен находиться в здании аэропорта, когда туда рейс авиакомпании прибывает?

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Lyubov Orlova

Меня тоже удивило и поразило, насколько позитивно про это рассказали в новостях сегодня, зачем-то половину эфирного времени показывали посты в соцсетях жителей Калининграда, которые готовы приютить у себя тех, кого сняли с самолёта. Ещё часть времени рассказывали не о том, что персонал не понимал, что делать, а о том, как весело и дружно с помощью крана поднимали нос самолёта. В конце было интервью с пассажиркой, которая смеялась в камеру и говорила - "да, все отлично ребят". Общее впечатление от репортажа - будто новогоднее приключение. Хотя на уровне здравого смысла, есть понимание, что это полноценная авария воздушного судна. И сразу понимаешь, что тебя держат за дурака.

Больше всего подробностей об аварии сообщил в итоге один из пассажиров самолета, Андрей Зейгарник.

Ответы на вопросы, которые волнуют достаточно многих коротко:

- ЧТО ПРОИЗОШЛО С САМОЛЕТОМ? Никто из пассажиров точно вам не скажет. Известно точно, что нас вынесло за пределы ВПП. Мы высаживались по надувным трапам на заснеженное поле. Там очень мягкая земля и кочки. В результате сломалась стойка переднего шасси (это просто видно было). И судя по запаху сожгли шасси (резину и/или тормоза). В салоне был дым. Всё остальное - домыслы и впечатления, если эта информация исходит от пассажиров.

- КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ? Самолет надо убрать, но для этого его надо поднять, чтобы поставить новые шасси. В Храброво это сделать трудно. Мне сказали, что нет нужной техники и сегодня-завтра рейсы задержаны. Когда эта работа будет выполнена твердо никто не скажет. Это неизвестно.

- КАКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОСАДКИ? Я думаю, у всех разные, от спокойных до истеричных. Мои ощущения. Трясло. Несильно. Чуть больше, чем при неудачной штатной посадке. Вещи и младенцы по самолету не летали. После посадки была естественная паника, но меньше, чем я ожидал. Наибольшая паника была у экипажа, который знал, что бак очень не пустой, так как в экстренном случае надо было долететь хотя бы до Белоруссии (до Литвы и Польши дорого). Поэтому топливо не было сброшено скорее всего и могло загореться.

- КАК РАБОТАЛИ СЛУЖБЫ? Мои впечатления: экипаж работал нормально. Спасательных служб на земле не было. Пожарные выглядели как бездарные олухи. Автобусы подали. В аэропорту почти никого не было и никакой помощи от служб аэропорта тоже. Информация подавалась плохо. И сейчас тоже. Медики приехали не сразу (их вроде бы не было в аэропорту) и оказывали помощь тем, кто почувствовал себя плохо. Милиция традиционно бездарно-бестолково-бесполезная.

Больше всего претензий у пассажиров возникло к службам аэропорта и организации спасательных работ.

Andrey Zeigarnik

Хочу поделиться как спасают тех, кто пережил очень странную посадку. С десяток семей были, кстати, с детьми и младенцами. В том числе и моя.

На летном поле вообще нет в принципе людей, которые хотя бы делают вид, что спасают. Принимают полуодетых людей в одеяла или что-то еще... Их нет вообще. Выезжаешь в чистое заснеженное поле и сам ищешь жену с ребенком. Но автобусы подкатили и привезли в аэропорт Храброво.

В Храброво сотрудники ведут себя очень странно. Они пытаются заполнить какие-то списки и анкеты (три раза). Информацию доносят почти бессвязную, бестолково и не всем.

Держат в зале как заложников. Ну прямо как в фильмах про заложников. Только без автоматов. Про психологическую помощь или еще какую-то я молчу. Между прочим это нехилый стресс. #Аэрофлот держит людей за скот. Они составляют списки от руки. Не объясняют как получить вещи (хотелось бы, получить их домой, а не ехать в этот чертов аэропорт). Они не организуют доставку людей по адресам. Мы взяли такси (у нас были деньги, которые мы не оставили в салоне по указанию экипажа).

Короче в аэропорте и в авиакомпании вообще очень мало людей, которые занимаются теми, кто пострадал от аварии. И по-моему, за это соотвпетствующие службы аэропорта и авиакомпании должны нести ответственность.

На плохую организацию работы аэропорта жаловались и те, кому в результате аварии пришлось ночевать в холодном здании, поскольку прочие рейсы были отменены. Отчасти смягчили ситуацию добровольцы – жители Калининграда, которые предложили ночлег людям, застрявшим в аэропорту.

Aleksandra Filippova

мы терпим бедствие в храброво (это тут больше суток назад сломалась стойка шасси у самолета). по чистой случайности именно на нашем рейсе у "аэрофлота" кончилось питание и места в гостинице. в аэропорту стремительно холодает: КОНСТРУКТИВНО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ.

самостоятельно уехать в город возможности нет: отсуствует транспорт и свободные номера. пассажиров других авиакомпаний уже забирают домой волонтеры. а мы сидим, скоро начнем жечь костры, ОЧЕНЬ холодно.

Robert Karapetyan

В Калининграде закончились свободные отели, поэтому местные жители (их тут называют волонтерами) предлагают пассажирам переночевать у них дома бесплатно. Как хорошо, что в этом кошмаре, хоть есть ещё добрые и отзывчивые люди! А между тем, я скажу, что в аэропорту Храброво в терминалах (хотя это больше напоминает загон для скота) нет даже отопления. Со всех щелей дует. Люди сидят в куртках, в шапках и им холодно.

Robert Karapetyan

SOS!!! Пришлось звонить в МЧС с просьбой вмешаться и что-нибудь сделать с этим холодом в терминале аэропорта Храброво. Иначе мы тут насмерть замерзнем сейчас! Лично я в этом морозильнике нахожусь уже 9 часов! В центре кризисных ситуаций пообещали немедленно связаться с аэропортом и решить этот вопрос. Ждёмс...​



Но главной проблемой Храброво стала невозможность убрать сломанный самолет с единственной в аэропорту взлетно-посадочной полосы из-за отсутствия нужной техники.

​Maxim Kononenko

Если кто не знает, то уже сутки на полосе аэропорта Храброво стоит самолет с поломанной носовой стойкой шасси. И его не могут убрать, ПОТОМУ ЧТО НЕЧЕМ.

Аэропорт закрыт, регион отрезан от России, потому что иначе до него фактически не добраться. И, соответственно, привезти туда ЧТО-НИБУДЬ, чтобы убрать самолет.

Вот, только что сообщили, что аэропортовые службы и МЧС уже признали свое бессилие. За дело берется Балтийский флот. Видимо, будут убирать самолет с полосы Искандерами.

<С ума сойти>, в целой области нет крана, который бы мог приподнять самолет и положить его на тягач.

Alexey Kolesnikov

Россиюшку с колен подняли.

Теперь бы самолёт.

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Многие калининградцы впервые осознали, с какой легкостью они могут оказаться отрезанными от остальной России.

Stanislav Solntsev

Ситуация с самолётом рейса #SU1008, который выкатился с взлетно-посадочной полосы, показывает реальные проблемы региона: аэропорт #Храброво в #Калининград закрыт уже сутки и нет крана, чтобы его быстро убрать и запустить аэропорт. Сотни, наверное, уже тысячи пассажиров не могут улететь после праздников или прилететь к нам. Уехать срочно из региона на машине можно только с визой, быстро её сейчас не сделать. Поездом надо ждать минимум 28 часов до отправления поезда. Такие правила поезда Литвы. Теперь скажите мне, в каком регионе России ещё такое возможно? О каком равенстве регионов может идти речь? Какая свобода передвижения?

Василий Иванов

Оказывается, так легко прервать сообщение между калининградским полуэксклавом и остальной Россией. Даже без всяких козней врагов.

Philipp Traum

Вообще это конечно потрясающе :( Укатившийся за ВПП лайнер, вызвал паралич единственного регионального аэропорта почти на сутки. «Россия во всей красе».

Александр Гмырин

Случай в Храброво показал, что мы надежно обезопасили себя от иноземного вторжения не только на земле (с помощью разбитых дорог), но и по воздуху.

Враг не пройдет!

Олег Видякин

А вот теперь представим нападение инопланетян или зомби-апокалипсис.

Губернатора эвакуируют через Чкаловск. А нам придется тут самим партизанить.

В Храброво же одна ВПП.

Roman Korneyev

а вообще да, история с отсутствием тягачей в калининграде это же чисто история про обратный карго-культ. мол, если мы назовём аэропорт межнупланетным и, возьмём в лизинг еностранный айрбаз, то тягачи у нас появятся сами. ну примерно как с демократией при кговавом элцынде. невидимая рука рынка все дела.

Suren Tsormudyan

Единственный, кажется, способ попасть из большой России в Калининградский анклав и обратно, без загранпаспорта и виз - аэропорт Храброво. Выкатившийся за пределы полосы самолет закрыл такую возможность уже более чем на сутки. Один аэропорт в регионе. Одна полоса. Одна сломавшаяся стойка шасси. И сотни людей не могут улететь или прилететь. Про общее состояние нашего аэропорта вообще молчу. Он уже не одно десятилетие выглядит так, будто его недавно штурмовали. А ведь стратегически важный регион, ага...

Хорошо, что никто не пострадал...

О стратегической важности Калининградского региона не написал в связи с аварией только ленивый.

Александр Фельдман

Вообще-то это нереальный полярный пушной зверёк, господа. Вот так просто взять и отрезать воздушное сообщение со стратегическим анклавом на дальнем западе. Офигительно...

Немало шуток породила заметка на прокремлевском ИА Regnum, в которой эксперт пояснил, который пояснил, что Запад только и ждет, когда Калининград не сможет принимать самолеты:



Спустя почти сутки «Новый Калининград» со слов врио губернатора области Антона Алиханова сообщил, что увязнувший самолет наконец удалось стронуть с места:

Этот день закончен все-таки на позитивной ноте! Самолёт удалось сдвинуть с мертвой точки!

Благодаря спецтехнике, слаженной работе специалистов из МЧС и военных, несмотря на неблагоприятные погодные условия, самолёт начали отгонять с посадочной полосы. Сейчас с неё убираем оставшуюся спецтехнику. Полоса не пострадала, препятствий для возобновления авиасообщения нет. Полагаю, что в ближайшее время оно возобновится.

Илья Крамник

Вообще это к вопросу об инфраструктурном <коллапсе>. Когда для задачи, которую должны решать штатные службы аэропорта, ну, на край - МЧС, приходится звать вояк. Ладно, Храброво - аэропорт двойного базирования, когда в итоге дошло, что самим никак, к воякам таки обратились, они пришли и сделали. Но. Нам что, надо на каждый аэропорт резервный вариант задействования военных иметь? А зачем у нас тогда вообще МЧС?

Denis Kalinin

В Калининграде спустя 33 часа открыли аэропорт, напомнив, что у России есть только два союзника - кремлевские хакеры и балтфлот.

Авиасообщение на следующий день возобновилось – не без проблем. В аэропорту обнаружили «подозрительный предмет», который в итоге оказался флаконом одеколона в форме гранаты. Людей в здание долго не впускали, так что снаружи собралась огромная толпа. Те, кто уже находился в аэропорту, часами дожидались вылета.

Юрий Павлов

Очень показательна организация аэропорта Храброво с началом движения самолетов. Позорище! Позор руководства аэропорта и власти! Беспомощные менты, давка, люди не могут попасть на рейсы, пассажиры с грудными детьми не могут зайти в аэропорт. Рейсов много, туда-сюда, организация просто отсутствуют. Телевизионщики пытаются сделать ура-победный репортаж, о том, что "неполадки устроены". Какие устранены - просто полная Жопа!



Alexader Maltcev

Сел первый самолет 7-30 .Вылеты ожидаются. Сижу с 5-45 в аэропорту , благодаря "великолепной" системе информации.Вылет ожидается в 8-45, вместо 6-40.(вчерашний рейс на 12-30) Зачем я приехал на два часа раньше?

Вчера губернатор лично обещал проинформировать о первом самолете...Ау - просыпайтесь, уже пора информировать!!!

Если сутки не могут вытащить самолет можно найти объяснение , а организовать информирование , чтобы люди не дергались, а спокойно сидели дома -то же необходима помощь Балтфлота?

Кстати на сайте Аэропорта Храброво в разделе Новости последняя от 29.12.2016 года. - Поздравление с новым годом.

Дорогие сотрудники и вас то же с Новым годом ! Отдыхайте спокойно, пару тысяч человек провели вчерашний день, сегодняшнюю ночь и утро в ожидании ПРАЗДНИКА - вылета из "гостеприимного" аэропорта Храброво.

Дмитрий Кардашевич

Сегодня в аэропорту - филиал ада.

Подъезд к "воздушной гавани" стоит мертво. Пробка из машин, которая не двигается, - примерно километр. Приходится выходить из машины и идти пешком.

На входе в здание аэропорта - толпа людей. Причина - люди, выполняющие досмотр, не справляются с наплывом пассажиров. Проход мамочек с детьми, инвалидов никак не организован, все на добром отношении людей друг к другу, пропускают.

В аэропорту ни то, что присесть, встать на пустое место тяжело.

Милиция, мчс тоже стоят. Такое ощущение, что их всех согнали для того, чтобы создать дополнительные неудобства (см. видео).

В общем все в лучших традициях. Аля-улю!

Вероника Николаева

Второй день транспортного коллапса в аэропорту Храброво. Огромное количество замученных и напуганных людей. Самолеты, наконец, начали прилетать и улетать, но очень у многих сорваны стыковки рейсов, планы на праздники и отпуск. Самолет из Питера полтора часа кружил в воздухе, так как не было места для посадки. Из-за сообщений о заминировании никого не пускали в здание, многие опоздали на свой рейс и теперь им предлагают поменять билеты только на 11 января. Других нет. Большинство пассажиров жалуется, что нет понятной и доступной информации. В аэропорту встретили губернатора - "сами все видите, какая ситуация". Ситуация, конечно, показательная. "Город ваш очень понравился, отлично отдохнули, но аэропорт хуже некуда, впечатление о Калининграде испорчено" - вот то, что думают и говорят приезжие туристы. Очень жалко людей.

Кого винить в произошедшем – компанию "Аэрофлот", руководство аэропорта, руководство региона или лично Путина? В Сети досталось всем.​

Сергей Лелека

Прежде чем бросать какашки в "Аэрофлот", самолет которого выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Калининграде, попробуйте проехать по обледеневшей дороге. Это прекрасное чувство, когда ты давишь на педаль тормоза, а машина продолжает ехать как ни в чем не бывало.

Пилотам нужно в ножки поклониться, что все обошлось. За то, что самолет не сгорел, за то, что быстро спустили спасательные трапы и мгновенно провели эвакуацию.

А вот владельцев аэропорта Храброво - корпорацию AEON Романа Троценко, нужно вывернуть наизнанку.

Кто не знает, у них есть еще 9 аэропортов, включая Новосибирский. Надеюсь, что там взлетку чистят немного получше.

Alexandr Stepanenko

Вся ситуация с самолетом в Храброво (кто не в курсе - 3го числа неудачно сел самолет с Москвы, выкатился за полосу, подломал стойку шасси) вызывает у меня несколько резонных вопросов и выводов. Итак

1. Наш единственный аэропорт не готов не то что к суровым нештатным ситуациям, а просто к резкой смене погоды. Как могло получиться что полоса была нерасчищена? Работники аэропорта праздновали новый год? Некоторые еще помнят как в Магадане пьяный водила трапа врезался в борт самолета. Может тут тоже фактор пьяной смены или просто всем пофиг, подумаешь, снежок? Почему полосу не чистили?

2. Почему в аэропорту нет необходимых единиц спецтехники и о ее закупке задумались только сейчас? Почему пришлось ждать Балтфлот? Тягачи и прочая спецтехника должна быть в обязательном порядке. Если она раньше была, то куда она делась сейчас? Как вообще аттестовывался аэропорт в таком некомплекте?

3. Где социальная ответственность нашего бизнеса? Почему, когда все знали, что эта песня затянется надолго, люди были вынуждены находиться больше суток в аэропорту? Почему не были предоставлены гостиницы, трансфер, почему к людям отнеслись так по скотстки?

На самом деле вопросов еще очень много, но хотелось бы услышать ответы хоть на эти три.

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Но есть и комментаторы, которые призывают никого не винить.

Dmitriy Osipkin

Кашу из голов патриотов необходимо иногда убирать, хотя бы приподнимать над ней крышку, чтобы не сбежала и не заляпала все вокруг:

1. Потерпел аварию европейский самолет производства концерна Airbus. Предварительная версия (она же, скорее всего и окончательная) - отказ техники, приведший к повышению тормозного пути и выкату самолета за полосу. То, что при этом никто не погиб - в большей степени заслуга экипажа. Почему-то никто не кричит, что Airbus - говно (хотя так и есть) зато губернатору (который тут вообще не при чем) досталось по-полной.

2. В аэропорту есть аэродромная техника, в противном случае аэропорт просто не пройдет сертификацию. И за этим следят очень строго. Однако техника не может предусмотреть все случаи, в том числе и этот, когда необходимо транспортировать застрявший в зимней каше самолет со сломанной передней стойкой. Аэродромная техника может не справиться с этим. Во-первых нужен внедорожный кран большой грузоподъемности, а во-вторых тягачи-вездеходы. А это уже НЕ АЭРОДРОМНАЯ техника, а МЧС.

3. Губернатор в этой ситуации никто и звать его никак. Его даже на место аварии не пустят. Максимум что он может сделать - это пошуметь в МО и МЧС, что, скорее всего он уже и сделал, учитывая то, что технику выделило МО. За что им огромное спасибо (и отдельное - Виктору Иосифовичу)

4. Храброво - гражданский аэродром совместного базирования (+ МО, ФСБ и МЧС). И хотя нагрузку несет гражданский эксплуатант, ответственность за эксплуатацию со стороны структур никто не отменял. В данном случае разрешить ситуацию помогла одна из сторон совместного базирования - МО в лице ВМФ.

5. Координация действий служб в Храброво выше, чем во многих других местах. Длительная задержка обусловлена необходимостью проведения следственных действий для определения причины аварии и стремлением сохранить самолет для будущей эксплуатации, для чего его необходимо убрать с места аварии с максимальной осторожностью, не повредив.

6. Можно было, конечно, вызвать саперов, рвануть и за два часа сгрузить металлолом в мусоровозы. Ущерб примерно 95 миллионов долларов. День закрытия аэропорта Храброво - ущерб примерно 1 миллион рублей. Разницу улавливаете ? Примерно 5800 РАЗ.

И тем не менее многих живо волнует вопрос, как калининградский аэропорт справится с приемом гостей на ЧМ-2018.

Nikita Isaev

Авария с самолётом в Калиниграде и продолжающиеся тщетные попытки устранить последствия этого безобразия - это адский позор какой-то всего на свете. Оставим экспертам и следствию выяснять причины сломанной стойки шасси на ледяной взлетно-посадочной полосе аэропорта Храброво, на минуточку вскоре принимающего гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Но сложно смотреть на позор с провалом организации эвакуации людей, без нормальных служб спасения в аэропорту, медицинских и иных бригад. Отдыхающий непонятно где губернатор, неспособный не то что организовать оперативные работы по устранению этого бардака, но и через своих местных общественных лизунов, доказывающий что вообще не его дело решать эти вопросы. Теперь уже второй день закрыт аэропорт, самолет стоит на ВПП, ибо нет техники транспортировать воздушное судно с места аварии. Пригоняют технику Балтийского флота.

Следим за происходящим, и понимаем что это позорище происходит в нашем западном форпосте, нашей витрине перед Европой, которой мы ежедневно рассказываем какие мы великие и могучие со своими "Искандерами" и скоро всех победим, когда эта Европа с Америкой загнутся окончательно в своих экономическом, миграционном и политическом кризисах.

Andrey Miroshnichenko

Наблюдаю, как и многие калининградцы, за ситуацией в Храброво. Похоже, что всему виной неочищенная разбитая взлетка. Дичайшее состояние аэропорта общеизвестно. Снег зимой для наших коммунальных служб - непреодолимое испытание. Что же говорить о служителях "калининградского рейхстага"? Там "ахтунг в квадрате".

Попытки Алиханова пригнать военный тягач вроде бы увенчались успехом. ВРИО зачем-то пообещал, что аэропорт будет работать всю ночь, хотя директор Храброво по сути это опроверг. Сутки прошли, самолет подвинули. Открытие аэропорта постоянно откладывается, люди ждут. Налицо паралич всех ответственных лиц - от снегоуборщика до губернатора.

У меня один вопрос: если нечто подобное вдруг случится во время ЧМ-2018, как они будут реагировать? На всю страну уже опозорились, хотим на весь мир?