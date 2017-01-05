Омбудсмен: 9-10 января Ильдара Дадина доставят в другую колонию

Осуждённый активист Ильдар Дадин прибудет к новому месту заключения 9-10 января.

Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, Дадин был переведён из колонии в Карелии после того, как пожаловался на пытки.

Москалькова заявила, что сразу по прибытии к месту заключения Дадину - в порядке исключения - предоставят возможность поговорить по телефону с одним из родственников.

5 декабря стало известно, что Ильдара Дадина этапировали из сегежской колонии, где - по его словам - он подвергался пыткам и жестокому обращению. С тех пор о местонахождении активиста ничего не было известно.

Российские общественные деятели, журналисты, писатели и гражданские активисты требовали от властей немедленно сообщить, где находится Дадин - первый в России осуждённый по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичный акций.

