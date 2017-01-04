Из полиции отпустили задержанных на пикете в поддержку Дадина

В Москве из полиции отпустили шестерых активистов, задержанных сегодня у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) во время пикета с требованием сообщить, где находится Ильдар Дадин.

Задержанных обвинили в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Один из них – Михаил Лашкевич – отказался подписывать протокол. Всего активисты провели в полиции около четырех часов.

Дадин – единственный в России активист, осужденный по статье о "неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий". В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Суд второй инстанции снизил срок до двух с половиной лет.

В ноябре Ильдар Дадин заявил о пытках в колонии №7 в Карелии. 5 декабря стало известно, что активиста этапировали в другое исправительное учреждение. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Европейский суд по правам человека обязал Россию сообщить, где находится осужденный, до 9 января.