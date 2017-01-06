Геополитический выигрыш Москвы и новый фундамент для Америки

Доброе утро!

В Петербурге дальнобойщики обездвижили вчера Западный скоростной диаметр – первую и пока единственную в России платную внутригородскую магистраль. Один человек задержан.

Претензия в том, что платный до 2047 года ЗСД строился отчасти за счет госказны, а якобы частный капитал, вложенный в его строительство, пришел от компании, которой владеют ВТБ, Газпромбанк и кипрский юрист Роис Потамитис, то есть неизвестно кто.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова не сообщила, где находится Ильдар Дадин, осужденный за многократное нарушение порядка проведения митингов, но обнадежила обеспокоенных: 9-10 января Дадина привезут туда, куда его уже месяц везут, и даже дадут возможность позвонить члену семьи. В порядке исключения.

Вице-премьер Турции Вейси Кайнак официально подтвердил, что подозреваемый в совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь – уйгур по национальности. Пока власти его ищут, толпа на улице избила нелегального мигранта из Туркменистана, который, как выяснилось позднее, никакого отношения к теракту не имел. Это в Стамбуле. А в Измире неизвестные взорвали машину у здания суда. Два человека погибли. Террористов было трое. Двух убили, одному удалось скрыться. В Эрзуруме вынесли первый приговор по делу о попытке государственного переворота в Турции: двум военнослужащим дали пожизненное.

В сирийской провинции Латакия (именно там находится российская военная база) тоже взорвали начиненную взрывчаткой машину. Погибли 14 человек. Город Джабла, где это произошло, находится под контролем армии Башара Асада.

Госдепартамент США объявил террористом сына Усамы бин Ладена Хамзу. Его активы, находящиеся в США, подлежат аресту, а гражданам США запрещено вступать с ним в какие-либо деловые отношения.

Комитет по вооруженным силам Сената США выслушал глав Национальной разведки, Агентства по национальной безопасности и заместителя министра обороны. Все они уйдут в отставку уже в январе. Они еще раз подтвердили, что Россия посредством кибератак пыталась вмешаться в американский избирательный процесс, но никаких подробностей не сообщили, потому что это секретная информация. Сегодня именно ее расскажут избранному президенту США Дональду Трампу, который – посредством твиттера – обвинил “бесчестные медиа” в том, что они изображают его противником своих же спецслужб и сторонником Джулиана Ассанджа. На самом деле это не так, уверяет Трамп. Он просто говорит то же самое, что основатель Викиликс.

На следующей неделе Конгрессу США будет представлен 50-страничный доклад спецслужб о российских кибератаках – Обама его уже получил. Там, в частности, идет речь о “мотивах Путина” и говорится, кто передавал похищенные материалы Викиликс. Несекретная часть доклада будет опубликована. The Washington Post сегодня рассказывает некоторые подробности – в частности, сообщает, как высокопоставленные российские чиновники отмечали победу Дональда Трампа, называя ее “геополитическим выигрышем” для Москвы.

Барак Обама подвел итоги своего президентства – специальное письмо опубликовано на сайте Белого Дома. В нем он отмечает преодоление экономического кризиса, уничтожение Усамы бин Ладена, нормализацию отношений с Кубой. Обама считает, что он и его команда “заложили новый фундамент для Америки”.

Госсекретарь США Джон Керри в своем последнем послании президенту Обаме тоже подвел итоги. “Перезагрузку” отношений с Москвой он оценил как полезную: она облегчила международные переговоры по ядерной программе Ирана, по защите моря и по координации действий в Арктике. На пресс-конференции, тоже состоявшейся вчера, Керри сказал, что США поддерживают переговоры по Сирии в Астане. В то же время США, по его словам, поддерживают демократическую Украину и “в ответ на российскую провокацию” выделили союзникам в Северной и Центральной Европе 3,4 млрд. долларов на оборону.

В Израиле состоялся второй допрос премьер-министра Нетаньяху. На этот раз он длился пять часов. Он по-прежнему отрицает все обвинения в коррупции. Полиция заявляет, что разговор касался и еще одного дела, о котором публике не известно ничего.

Три ссылки сегодня тоже начнем с неизвестного:

Детективная история о чехословацком “шпионе без имени”, который долго работал в Великобритании, выдавая себя за гражданина Нидерландов Эрвина ван Хаарлема. Там его нашла некогда бросившая его “мать”. Есть даже фотографии.

Здесь читайте рецензию на замечательную книжку В.Г. Зебальда “Кольца Сатурна”, которая почему-то только сейчас вышла в русском переводе, хотя во всем мире это давно классика. Вот, например, прекрасное эссе Алексея Макушинского, в котором одним из персонажей является эта книга.

И просто хорошее интервью с фотографом Юрием Ростом – читайте и смотрите его карточки.

Всех, у кого Рождество, – с Рождеством! Хороших вам выходных.

Искренне ваши,

Семь-сорок