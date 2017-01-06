CNN: спецслужбы США установили россиян, сотрудничавших с WikiLeaks

Американские спецслужбы установили россиян, передавших организации WikiLeaks украденные электронные письма из штаба Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников, знакомых с секретным докладом разведки.

Телеканал не называет имена россиян, которые, по данным спецслужб, причастны к вмешательству в выборы. В декабре прошлого года СМИ уже сообщали о близких к Кремлю россиянах, снабжавших WikiLeaks информацией со взломанных серверов Демократической партии. Основатель организации Джулиан Ассандж отверг обвинения в сотрудничестве с российским правительством.

В четверг в американском Сенате прошли слушания по вопросу о вмешательстве российских хакеров в ход президентских выборов. Позднее президенту США Бараку Обаме представили доклад спецслужб о кибератаках. Открытая версия документа, из которой будет исключена секретная информация, будет опубликована в начале следующей недели.