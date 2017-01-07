Израиль сократит взнос в ООН из-за резолюции о еврейских поселениях

Израиль в 2017 году сократит ежегодный взнос в Организацию Объединенных Наций на 6 миллионов долларов в ответ на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство еврейских поселений на палестинских землях.

В израильском министерстве иностранных дел заявили, что сумма, на которую уменьшится взнос, соответствует выплатам ООН в поддержку "антиизраильских организаций". Всего на нужды ООН Израиль ежегодно выделял около 40 миллионов долларов.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений на палестинских территориях. За документ проголосовали 14 стран – членов Совета, США воздержались. Израиль отказался от выполнения требований ООН и сократил взносы в бюджеты организации, а также вызвал послов нескольких стран.