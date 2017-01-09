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Новости

В Донбассе пропали трое украинских военнослужащих

Украинские военнослужащие в Донбассе

Украинские военнослужащие в Донбассе

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В Донбассе около линии разграничения пропали трое украинских военных. Об этом сообщает штаб операции на востоке Украины.

Накануне трое военнослужащих одной из украинских частей не вернулись к месту расположения подразделения. Связи с ними нет, обстоятельства происшествия выясняются, говорится в сообщении.

По данным украинских военных, за сутки пророссийские сепаратисты 48 раз обстреливали их позиции. Трое военнослужащих получили ранения.

На прошлой неделе министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в подконтрольных сепаратистам районах Донбасса находятся 5 тысяч российских военнослужащих, а новый председатель ОБСЕ Себастьян Курц рассказал о планах расширить зону контроля на всю территорию Донбасса, чтобы добиться "полноценного прекращения огня".

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