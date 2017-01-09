Российским пенсионерам выдадут по 5 тысяч до конца января

Российские пенсионеры получат разовую выплату в 5 тысяч рублей в период с 13 по 28 января этого года. Об этом сообщил Пенсионный фонд России.

На эти цели в бюджет фонда заложены необходимые 222 миллиарда рублей, говорится в сообщении.

В конце августа премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на повторную индексацию пенсий в 2016 году нет денег и что с января 2017 года она будет заменена единовременной выплатой в размере 5 тысяч рублей на человека.

Российские чиновники подчеркивали, что эта выплата должна компенсировать сумму, которую российские пенсионеры могли бы получить в случае второй индексации. Однако, по подсчетам оппозиционера Алексея Навального, пенсионер в среднем получит на восемь с половиной тысяч рублей меньше, чем при индексации.

Согласно опросу "Левада-центра", идею заменить осеннюю индексацию пенсий единовременными выплатами поддержали только 3 процента населения.